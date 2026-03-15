Létezik egy befektetés, alig hallunk róla, de valósággal felrobbant az iráni háború hatására

Március 9-én az olajár egyetlen nap alatt csaknem 36 dolláros sávban mozgott, ami minden idők legnagyobb napi kilengését jelenti. Ez a szélsőséges mozgás éles elmozdulásokat váltott ki a részvény-, kötvény-, arany- és devizapiacokon egyaránt, az implikált volatilitás meredeken megemelkedett. A kötvények és az arany ezúttal nem nyújtottak védelmet az olajárak szárnyalásával szemben, mivel a piacokat a stagfláció réme kerítette hatalmába. A Hormuzi-szoros tartós lezárása ráadásul nemcsak az olajat, hanem a földgázt, a műanyagokat, az alumíniumot és a műtrágyát is drágítaná. Ez pedig széles körű inflációs nyomást eredményezne.

A hagyományos eszközosztályok közötti összefüggések felbomlása miatt a vagyonkezelők tőzsdén kívüli (OTC) hibrid opciókkal igyekeznek kihasználni a piaci lehetőségeket. A kamatok, a nyersanyagok és a részvények párhuzamos, rendkívüli mozgása jelentős forgalmat generált az úgynevezett "kettős bináris" és a feltételes opciók piacán.

Mi az a kettős bináris opció?

A szakirodalomban a Dual Binary Option általában egy alaptermékhez kötött digitális opciós struktúrát jelöl, amenybenkét előre meghatározott árszint vagy feltétel szerepel, és a kifizetés attól függ, hogy a lejáratkor az ár ezekhez képest hol helyezkedik el (például egy ársávon belül vagy kívül). A konstrukció tehát a Binary Option egy változata: a kifizetés diszkrét és előre rögzített, és nem az ármozgás nagyságától, hanem egy meghatározott feltétel teljesülésétől függ.

Antoine Porcheret, a Citigroup intézményi strukturálási vezetője szerint

ugrászerűen megnőtt a hibrid piac aktivitása.

A hibrid opciós ügyletek jellemzően kétféle formát ölthetnek. Az egyik egy másik eszközosztály teljesítményéhez kötött hagyományos opció, a másik pedig a digitálisnak is nevezett "kettős bináris" opció. Ez utóbbi egy mindent vagy semmit típusú konstrukció: a kifizetett prémiumért cserébe a befektető vagy százszázalékos hozamot kap, vagy mindent elveszít. A kritikusok szerint ez a fajta ügyletezés inkább sportfogadásra emlékeztet, mintsem klasszikus opciós kereskedésre. Ugyanakkor a

kettős bináris kifizetési struktúra

kifejezetten hasznos lehet azoknak a befektetőknek, akik szigorú kockázati keretek között próbálnak meghatározott célhozamokat elérni.

Jelenleg az európai részvénypiacokat érinti a legsúlyosabban a konfliktus. A kontinens tőzsdéinek teljesítménye elmarad az amerikai piacokétól, a befektetők pedig gyors ütemben építik le a korábbi vételi (long) pozícióikat, különösen a bankrészvények esetében. A Bloomberg adatai alapján

a Stoxx Europe 600 index 2003 óta a legerősebb negatív korrelációt mutatja a Brent típusú kőolajjal.

Bár februárban a "dráguló olaj és eső részvényárfolyam" típusú kettős bináris opciók még nem voltak különösebben népszerűek, a konfliktus kitörése óta mindkét irányban élénkké vált a kereskedés. Ez arra utal, hogy sok piaci szereplő hajlandó volt pozíciót felvenni az olajár hirtelen megugrására.

A nagy befektetési bankok is konkrét stratégiákat kínálnak ügyfeleiknek. A Barclays stratégái az Euro Stoxx 50 vagy az S&P 500 indexekre vonatkozó eladási spreadek (put spread) magasabb kamatokhoz kötött változatát favorizálják. Ez a megoldás mintegy 72 százalékos diszkontot jelent a hagyományos eladási spreadekhez képest.

A UBS elemzői az "eső részvényárfolyam és emelkedő kamatok" típusú hibrideket részesítik előnyben.

Emellett továbbra is ajánlják a klasszikus stagflációs stratégiát, amely a részvények esésére és az arany felülsúlyozására épít. A tőzsdei piacokon szintén érzékelhető a bináris opciók iránti kereslet növekedése, az igen szűk kötésiár-különbségű nyersolaj vételi spreadek (call spread) forgalma jelentősen megugrott.

