Létezik egy befektetés, alig hallunk róla, de valósággal felrobbant az iráni háború hatására
Az iráni háború nyomán tapasztalt rendkívüli olajpiaci kilengések miatt az intézményi befektetők egyre nagyobb számban fordulnak az egzotikus, úgynevezett hibrid opciók felé. Ezekkel a termékekkel egyszerre több eszközosztály mozgására is lehet pozíciót felvenni. Mivel a hagyományos fedezeti stratégiák csődöt mondtak, a piaci szereplők újfajta derivatív megoldásokat keresnek - írja a Bloomberg.

Március 9-én az olajár egyetlen nap alatt csaknem 36 dolláros sávban mozgott, ami minden idők legnagyobb napi kilengését jelenti. Ez a szélsőséges mozgás éles elmozdulásokat váltott ki a részvény-, kötvény-, arany- és devizapiacokon egyaránt, az implikált volatilitás meredeken megemelkedett. A kötvények és az arany ezúttal nem nyújtottak védelmet az olajárak szárnyalásával szemben, mivel a piacokat a stagfláció réme kerítette hatalmába. A Hormuzi-szoros tartós lezárása ráadásul nemcsak az olajat, hanem a földgázt, a műanyagokat, az alumíniumot és a műtrágyát is drágítaná. Ez pedig széles körű inflációs nyomást eredményezne.

A hagyományos eszközosztályok közötti összefüggések felbomlása miatt a vagyonkezelők tőzsdén kívüli (OTC) hibrid opciókkal igyekeznek kihasználni a piaci lehetőségeket. A kamatok, a nyersanyagok és a részvények párhuzamos, rendkívüli mozgása jelentős forgalmat generált az úgynevezett "kettős bináris" és a feltételes opciók piacán.

Mi az a kettős bináris opció?
A szakirodalomban a Dual Binary Option általában egy alaptermékhez kötött digitális opciós struktúrát jelöl, amenybenkét előre meghatározott árszint vagy feltétel szerepel, és a kifizetés attól függ, hogy a lejáratkor az ár ezekhez képest hol helyezkedik el (például egy ársávon belül vagy kívül). A konstrukció tehát a Binary Option egy változata: a kifizetés diszkrét és előre rögzített, és nem az ármozgás nagyságától, hanem egy meghatározott feltétel teljesülésétől függ.

Antoine Porcheret, a Citigroup intézményi strukturálási vezetője szerint

ugrászerűen megnőtt a hibrid piac aktivitása.

A hibrid opciós ügyletek jellemzően kétféle formát ölthetnek. Az egyik egy másik eszközosztály teljesítményéhez kötött hagyományos opció, a másik pedig a digitálisnak is nevezett "kettős bináris" opció. Ez utóbbi egy mindent vagy semmit típusú konstrukció: a kifizetett prémiumért cserébe a befektető vagy százszázalékos hozamot kap, vagy mindent elveszít. A kritikusok szerint ez a fajta ügyletezés inkább sportfogadásra emlékeztet, mintsem klasszikus opciós kereskedésre. Ugyanakkor a

kettős bináris kifizetési struktúra

kifejezetten hasznos lehet azoknak a befektetőknek, akik szigorú kockázati keretek között próbálnak meghatározott célhozamokat elérni.

Jelenleg az európai részvénypiacokat érinti a legsúlyosabban a konfliktus. A kontinens tőzsdéinek teljesítménye elmarad az amerikai piacokétól, a befektetők pedig gyors ütemben építik le a korábbi vételi (long) pozícióikat, különösen a bankrészvények esetében. A Bloomberg adatai alapján

a Stoxx Europe 600 index 2003 óta a legerősebb negatív korrelációt mutatja a Brent típusú kőolajjal.

Bár februárban a "dráguló olaj és eső részvényárfolyam" típusú kettős bináris opciók még nem voltak különösebben népszerűek, a konfliktus kitörése óta mindkét irányban élénkké vált a kereskedés. Ez arra utal, hogy sok piaci szereplő hajlandó volt pozíciót felvenni az olajár hirtelen megugrására.

A nagy befektetési bankok is konkrét stratégiákat kínálnak ügyfeleiknek. A Barclays stratégái az Euro Stoxx 50 vagy az S&P 500 indexekre vonatkozó eladási spreadek (put spread) magasabb kamatokhoz kötött változatát favorizálják. Ez a megoldás mintegy 72 százalékos diszkontot jelent a hagyományos eladási spreadekhez képest.

A UBS elemzői az "eső részvényárfolyam és emelkedő kamatok" típusú hibrideket részesítik előnyben.

Emellett továbbra is ajánlják a klasszikus stagflációs stratégiát, amely a részvények esésére és az arany felülsúlyozására épít. A tőzsdei piacokon szintén érzékelhető a bináris opciók iránti kereslet növekedése, az igen szűk kötésiár-különbségű nyersolaj vételi spreadek (call spread) forgalma jelentősen megugrott.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

