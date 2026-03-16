Hatalmas összeget fizet a legújabb szuperchipekért az amerikai techóriás, azonnal kilőtt az európai cég árfolyama
Egy frissen aláírt, hosszú távú megállapodás keretében a Meta akár 27 milliárd dollárt is költhet a holland Nebius felhőszolgáltató mesterséges intelligencia-infrastruktúrájára. A hír hatására a Nebius részvényei a hétfői piacnyitás előtt 14 százalékot ugrottak - közölte a Cnbc.
A frissen bejelentett megállapodás értelmében a Nebius az elkövetkező öt évben 12 milliárd dollár értékű dedikált kapacitást biztosít a Meta számára több helyszínen. Ebbe beletartozik az Nvidia legújabb, kifejezetten MI-feladatokra tervezett Vera Rubin chipjeinek egyik első nagyszabású telepítése is. Emellett

a Meta kötelezettséget vállalt további, akár 15 milliárd dollár összértékű szabad számítási kapacitás megvásárlására.

Az amszterdami székhelyű Nebius az európai MI-felhőszolgáltatók élmezőnyébe küzdötte fel magát. A vállalat részvényárfolyama a 2024-es New York-i tőzsdei bevezetés óta több mint 400 százalékot emelkedett. Az árfolyam 2025-ben megduplázódott, idén pedig további 35 százalékkal nőtt. A cég még tavaly szeptemberben kötött hasonló léptékű megállapodást a Microsofttal is. Ennek keretében öt év alatt akár 19,4 milliárd dollár értékben biztosít számítási erőforrásokat a techóriásnak.

A Nebius körüli lendületet tovább erősíti, hogy az Nvidia a múlt héten 2 milliárd dolláros befektetést jelentett be a holland vállalatba, amitől a részvények 16 százalékot emelkedtek. A Citi hétfőn "vétel/magas kockázat" ajánlással megkezdte a Nebius részvényeinek követését. Az elemzők kiemelték

a társaság tőkehatékony skálázási képességét és a profitmarzs növekedésére vonatkozó kilátásokat.

