Miközben a világ tőzsdéin eladási hullám söpört végig a háború kezdete óta, egy ország részvénypiaca szép csendben 20 százalékot ralizott

Az accrai tőzsde kompozit indexe csütörtökön ugyan megszakította rekordhosszúságú, 41 napos emelkedő sorozatát, a február 27. óta elért teljesítménye így is messze kiemelkedik a mezőnyből. A Bloomberg által követett 92 tőzsdeindex közül mindössze 13 tudott márciusban pluszban zárni. A második helyen álló norvég referenciaindex 6,5 százalékos erősödése meg sem közelítette a ghánai teljesítményt. A dollárban mért rangsor végén a namíbiai FTSE NSX Overall Index áll 18 százalékos visszaeséssel.
Az olajárak megugrása kétségkívül szerepet játszott a raliban.
A Ghana Oil részvényárfolyama például 72 százalékot emelkedett a konfliktus kezdete óta. A legjobban teljesítő papírok azonban a bankszektorból kerültek ki: a Republic Bank Ghana árfolyama 121 százalékot szárnyalt, míg a Standard Chartered Bank Ghana és az Ecobank Transnational részvényeinek értéke csaknem megduplázódott.
Ez arra utal, hogy a befektetők a gazdasági fordulat nyertesére, a pénzügyi szektorra pozícionálják magukat - mondta Girish Peerthy, az AXYS Group mauritiusi székhelyű portfóliómenedzsere.
A gazdasági fellendülés során először a pénzügyi szolgáltatók teljesítenek jól, majd a többi szektor is felzárkózik. Ghána sem kivétel ez alól
- tette hozzá a szakember.
Az LGT Capital Partners portfóliókezelője, Tomi Einesalo szerint piaci stresszhelyzetben azok a befektetők érnek el jó eredményeket, akik a szalagcímek helyett a fundamentumokra figyelnek. Ghána javuló makrogazdasági helyzete, hitelesebbé váló költségvetési és monetáris politikája, valamint az egyre elmélyülőbb pénzügyi piacai "nyomós befektetési érvet" jelentenek - jegyezte meg. Hasonló logika érvényes a szintén olajexportőr Nigériára is, ahol a tőzsde ugyancsak emelkedett a háború kitörése óta.
Az érem másik oldala ugyanakkor a likviditás hiánya. A ghánai tőzsdén jegyzett részvények mintegy felénél a közkézhányad nem éri el a 20 százalékot, ami heves árfolyamkilengésekhez vezethet. Ez a perempiacok egyik leginkább jellegzetes kockázata.
Ghána jegybankja a héten zsinórban ötödik alkalommal csökkentette az irányadó kamatot, miután az infláció tovább mérséklődött. A döntéshozók kedvező makrogazdasági feltételekre hivatkoztak, egyúttal figyelmeztettek az iráni háborúból fakadó kockázatokra is. A negyedik negyedéves GDP-adat ráadásul a szolgáltatószektor húzóerejének köszönhetően a gazdasági növekedés gyorsulását mutatta.
