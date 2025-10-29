Nem tud közelebb kúszni a csúcsokhoz a forint

Szerda reggel 388,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. Tegnap a magyar deviza 388 alatt is járt, ami új háromhetes csúcsot jelentett számára. Ráadásul innen csak

egy hajszálra van az október elején felállított 387,55-ös árfolyam, ami másfél éves csúcsot jelentett a forint szempontjából.

Mivel egyelőre magyar specifikus tényező nem hat az árfolyamra, ezért elsősorban a nemzetközi hangulatra hagyatkozhatunk. Ha ma is fennmarad a nyugodt piaci környezet, akkor nekifuthat az új csúcsoknak a magyar deviza. Ha ma nem sikerül az áttörés, akkor csütörtök reggel a GDP-adat függvényében mozdulhat a forint is. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint a harmadik negyedévben is stagnálhatott a magyar gazdaság, vagyis tovább várat magára a régóta vágyott repülőrajt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon is viszonylag nyugodt a hangulat, az euró-dollár 1,1635 körül jár, ami egyelőre minimális dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A befektetők a Fed ma esti kamatdöntésére figyelnek, az általános vélekedés szerint újabb 25 bázispontos kamatcsökkentés jön a tengerentúlon. A forint jelenleg 333,7-nél jár a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images