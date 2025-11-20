Londonból mondtak ítéletet a forintról: túlszaladt az árfolyam?

A Barclays modellje alapján a forint 5%-kal túlértékelt már az euróval szemben rövid távon, ezért a brit nagybank lezárta a forint mellett felvett pozícióját. Az elemzők óvatosan optimisták a magyar fizetőeszköz kilátásait illetően, de figyelmeztetnek, hogy a fiskális lazításról szóló hírekre érzékeny lehet az árfolyam - számolt be a Bloomberg.

Nyereséget realizált a Barclays augusztus elején nyitott euró-forint put (eladási) opciós ügyletén - derült ki a brit bank csütörtökön közzétett elemzői jegyzetéből. Bár a bank továbbra is pozitívnak látja a forint kilátásait (ezt jelöli az elemzők „constructive” minősítése), a rövid távú ármozgások alapján már túlfeszítettnek tartják a forintárfolyamot az elemzők.

Sheryl Dong és Marek Raczko, a Barclays elemzői szerint a forint még mindig profitálhat a fejlett piaci devizákkal szembeni kamatkülönbségéből, illetve a kormányváltás lehetőségéből is, támogathatva a magyar fizetőeszköz árfolyamát. Ugyanakkor figyelmeztetnek arra is, hogy

A rövid távú árfolyammozgások már „túlfeszítettnek” tűnnek.

A Barclays úgy látja, a piac fokozatosan növekvő valószínűséggel fogja árazni a kormányzó Fidesz győzelmét, ahogy a gazdaság elkezdi érezni a fiskális ösztönző intézkedések hatását. A költségvetési hiány esetleges újabb felülvizsgálata azonban aggályokat kelthet az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban.

A bank modellje alapján a forint már körülbelül 5%-kal túlértékelt az euróval szemben, figyelembe véve a dollár árfolyamában látható trendeket és a rövid távú kamatláb-különbségeket.

Ez a túlértékeltség azzal jár, hogy a forint érzékeny lehet a negatív fiskális hírekre.

