Kész, ennyi volt: nincs idén kamatcsökkentés

A Bank of England határozott fellépése és a közel-keleti háború elhúzódásától való félelem sokkszerűen érte a kötvénypiacokat. Az amerikai állampapír-hozamok megugrottak, a befektetők pedig teljesen törölték várakozásaikból az idei kamatvágást, sőt, egyesek már az emeléstől tartanak.

Az amerikai állampapírok árfolyama zuhant, a kereskedők pedig már egyáltalán nem áraznak idei kamatcsökkentést az Egyesült Államokban, miután a Bank of England jelezte: kész fellépni az infláció ellen.

A lépés minden lejáraton feljebb tolta a hozamokat; a Fed politikai változásaira legérzékenyebb kétéves állampapírok hozama 13 bázisponttal, 3,9%-ra emelkedett.

A kötvénykereskedők törölték az idei amerikai kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásaikat, sőt, egyesek már a következő hónapokban várható esetleges emelésre is fedezeti ügyleteket kötnek.

„Mindezt a Bank of England kamatdöntése fűti, mivel a piacok most már 50 bázispontnyi emelést várnak 2026-ban” - mondta Tom di Galoma, a Mischler Financial Group ügyvezető igazgatója. „Az európai kötvénypiacok szabadesésben vannak, és ez az amerikai hozamokat is felfelé hajtja.” Elmondása szerint a tőkeáramlást a vevők hiánya és az eladási hullám jellemzi, a hangulatot pedig az elhúzódó konfliktussal kapcsolatos várakozások uralják. „A jelenlegi vélekedés szerint az iráni háború hetek helyett akár hónapokig is eltarthat.”

