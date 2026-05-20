Újabb idegőrlő nap jöhet a forintnak a devizapiacon
Deviza

A devizapiacokon kedden végig a közel-keleti geopolitikai feszültségek, az olajárak mozgása és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások határozták meg a hangulatot. A forint reggel még stabilan kezdett, napközben azonban egyre nagyobb nyomás alá került, ahogy romlott a nemzetközi kockázati környezet és erősödött a dollár. Az euró jegyzése délután már a 363-as szintet is elérte, míg a dollár 313 forint fölé emelkedett, ami kéthetes mélypont közelébe lökte a magyar devizát. A befektetők továbbra is kiemelten figyelik az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajpiaci mozgásokat, valamint a Fed kamatemelési várakozásait, miközben a hazai piacon az új magyar kormány gazdaságpolitikai és uniós forrásokkal kapcsolatos jelzései is befolyásolhatják a forint megítélését. A devizapiaci eseményeket szerdán is percről percre követjük.
Ébredezik a forint

A forint szerda reggelt minimális gyengüléssel kezdi a tegnapi naphoz képest:

  • EUR/HUF: 362

  • USD/HUF: 312

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Inog a forint: sok múlhat Trumpon és a közel-keleti híreken múlhat

Kedden feszült hangulat uralkodott a nemzetközi devizapiacokon: a befektetők egyszerre figyelték az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajárak mozgását és az amerikai kamatvárakozásokat. Bár Donald Trump hétfőn még felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, ami átmenetileg enyhítette a piaci félelmeket, a nap folyamán ismét romlott a hangulat, miután a tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatban újabb bizonytalanságok jelentek meg.

A Brent olaj ára ugyan visszacsúszott 110 dollár közelébe, de a piac továbbra is attól tart, hogy

a közel-keleti helyzet újabb inflációs hullámot indíthat el.

Emiatt a befektetők egyre nagyobb eséllyel áraznak újabb Fed-kamatemelést: a határidős piac már közel 37 százalékos valószínűséget ad egy decemberi szigorításnak.

A forint kedden nap elején még stabilan tartotta magát, később azonban fokozatosan gyengülni kezdett. Az euró árfolyama délután már a 363-as szintig emelkedett, míg a dollár 313 forint fölé kapaszkodott, ami több egységnyi napon belüli gyengülést jelentett a magyar deviza számára. A nemzetközi kockázatkerülés különösen érzékenyen érintette a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.

A hazai befektetők közben továbbra is figyelik az új magyar kormány gazdaságpolitikai lépéseit, az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokat, valamint az esetleges költségvetési és gazdasági bejelentéseket is, amelyek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.

A szerdai kereskedésben továbbra is a geopolitikai hírek, az olajpiaci mozgások, a dollár ereje és a nemzetközi kockázati hangulat mozgathatja leginkább a devizapiacokat. A forint árfolyamának alakulását folyamatosan követjük.

A forint és a devizapiacok tegnapi napjáról bővebben:

