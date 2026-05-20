Újabb idegőrlő nap jöhet a forintnak a devizapiacon

Ébredezik a forint
A forint szerda reggelt minimális gyengüléssel kezdi a tegnapi naphoz képest:
-
EUR/HUF: 362
-
USD/HUF: 312
Inog a forint: sok múlhat Trumpon és a közel-keleti híreken múlhat
Kedden feszült hangulat uralkodott a nemzetközi devizapiacokon: a befektetők egyszerre figyelték az iráni–amerikai konfliktus fejleményeit, az olajárak mozgását és az amerikai kamatvárakozásokat. Bár Donald Trump hétfőn még felfüggesztette az Irán elleni tervezett támadást, ami átmenetileg enyhítette a piaci félelmeket, a nap folyamán ismét romlott a hangulat, miután a tűzszüneti tárgyalásokkal kapcsolatban újabb bizonytalanságok jelentek meg.
A Brent olaj ára ugyan visszacsúszott 110 dollár közelébe, de a piac továbbra is attól tart, hogy
a közel-keleti helyzet újabb inflációs hullámot indíthat el.
Emiatt a befektetők egyre nagyobb eséllyel áraznak újabb Fed-kamatemelést: a határidős piac már közel 37 százalékos valószínűséget ad egy decemberi szigorításnak.
A forint kedden nap elején még stabilan tartotta magát, később azonban fokozatosan gyengülni kezdett. Az euró árfolyama délután már a 363-as szintig emelkedett, míg a dollár 313 forint fölé kapaszkodott, ami több egységnyi napon belüli gyengülést jelentett a magyar deviza számára. A nemzetközi kockázatkerülés különösen érzékenyen érintette a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is.
A hazai befektetők közben továbbra is figyelik az új magyar kormány gazdaságpolitikai lépéseit, az uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásokat, valamint az esetleges költségvetési és gazdasági bejelentéseket is, amelyek rövid távon a forint megítélésére is hatással lehetnek.
A szerdai kereskedésben továbbra is a geopolitikai hírek, az olajpiaci mozgások, a dollár ereje és a nemzetközi kockázati hangulat mozgathatja leginkább a devizapiacokat. A forint árfolyamának alakulását folyamatosan követjük.
A forint és a devizapiacok tegnapi napjáról bővebben:
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Tévhitek, mítoszok és a valóság az euró mögött
A Gránit Alapkezelő szakértőjének cikke.
Készül a mesterterv: drasztikusan megvágnák a villamos energia adóját, milliók járhatnak jól
Változhatnak az uniós szabályok.
Brüsszel igazi nagyágyúkat vetne be: ők ülnének le Putyinnal tárgyalni - Ez lesz a megoldás a békére?
Közeleg a nagy visszatérés.
Elképesztő terv szivárgott ki: ő lett volna Irán új vezetője, ha sikerül megbuktatni az iszlamistákat
Nem éppen kézenfekvő választás.
A centralizáció után: mit kezd az új kormány az önkormányzatokkal?
"A hatalom logikájából a központosítás következik, de a választók inkább az egyéni szabadság ígéretére vágynak."
Vaszily Miklós távozik a BIF vezetéséből
Fontos változás az ingatlancégnél.
Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak
Arra kérik a lakókat, hogy tartsák be a hatóságok ajánlásait.
Hozzányúl a díjakhoz a Revolut
Nem minden átutalás marad ingyenes.
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.