Török Gábor: a technológiai fejlődés nem a demokráciákat segíti

Madár István Cikk mentése Megosztás

A politika lényege 20 év múlva is ugyanaz lesz, mint ma, ám eközben a stílusa és a tartalma sokat változhat – mondja Török Gábor. A politikai szakértő a Portfolio 2040 sorozatban arról is beszél, hogy a liberális demokrácia korából a stabilabb és autoriterebb rendszerek felé mozdulhat el a világ, amit a technológiai fejlődés is támogat. Meglehet azonban, hogy ebből keveset fogunk észrevenni, mert a demokratikus intézmények konstruált valósága eltakarja majd mindezt. A magyar politikát jelenleg a feudalizmus írja le a legjobban, az úr-szolga viszony is elvezethet egy rendközpontú, hierarchikus rendszerhez, ami Kelet-Európában a társadalom nagy része számára komfortos lehet.