Átszabták a gazdaságfejlesztési EU-pályázatok keretét, új kiírások jönnek

Több nagy keretösszegű uniós kapacitásbővítési, kutatás-fejlesztési és élelmiszeripari gazdaságfejlesztési pályázat keretét jócskán módosították és a felszabaduló keretekből vagy meglévő kiírásokhoz csaptak hozzá, vagy új felhívásokat hirdetnek meg – derült ki a minap közzétett Magyar Közlönyből. Az egyik legnagyobb keretösszegű új pályázat a munkavállalók egészségügyi szűrésének támogatását célozza majd 10 milliárd forintos keretösszeggel.

Ismét frissítették a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) éves pályázati menetrendjét (ÉFK) és az erről szóló kormányhatározat (1684/2019. (XII. 5.) a minap jelent meg a Magyar Közlönyben. Az ez alapján hatályba lépett aktuális menetrend itt érhető el.

A már meghirdetett pályázatok kapcsán a legnagyobb keretváltozások:

A kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok között 12 milliárd forinttal 54,81 milliárd forintra levágták a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című, GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú konstrukció keretének vissza nem térítendő „lábát” és ugyanennyivel, azaz 12 milliárddal megnövelték a "Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - kutatási infrastruktúra fejlesztése" című, GINOP-2.3.4-15 kódszámú pályázat keretét.

A foglalkoztatási célú programok között az eddigi 20 milliárd forintról 24,63 milliárd forintra megnövelték a "Gyakornoki program pályakezdők támogatására" című, GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázat keretösszegét, közben 3 milliárddal 12 milliárd forintra csökkentették a "Foglalkoztatás-bővítés ösztönzése" című, GINOP-5.3.12-19 kódszámú pályázat keretösszegét.

A munkaerőpiaci célú programok között eddigi 18,04-ről 5,4 milliárd forinttal 12,64 milliárd forintra vágták a „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára" című, GINOP-6.1.6-17 kódszámú pályázat keretösszegét. Közben 4,93-ról 5,67 milliárd forintra megnövelték az „Idegen nyelvi készségek fejlesztése" című, GINOP-6.1.3-17 kódszámú pályázat keretösszegét. Emellett 7,11milliárd 9,94 milliárd forintra megnövelték „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések" című, GINOP-6.1.10-19 kódszámú pályázat keretösszegét. Emellett a „Vállalati képzések támogatása a közlekedési ágazatban KKV-k számára" című pályázat megjelenését idénről jövő évre tolták, így a pályázat kódszáma is változott GINOP-6.1.9-20-ra.

című, GINOP-6.1.6-17 kódszámú pályázat keretösszegét. Közben 4,93-ról 5,67 milliárd forintra megnövelték az című, GINOP-6.1.3-17 kódszámú pályázat keretösszegét. Emellett 7,11milliárd 9,94 milliárd forintra megnövelték című, GINOP-6.1.10-19 kódszámú pályázat keretösszegét. Emellett a című pályázat megjelenését idénről jövő évre tolták, így a pályázat kódszáma is változott GINOP-6.1.9-20-ra. A visszatérítendő pénzügyi eszköz programok között szintén jelentős keretváltoztatások történtek. A GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú kombinált konstrukciónak nemcsak a vissza nem térítendő „lábát” vágták le 12 milliárddal, hanem a hitel „lábát” is közel 7 milliárddal 61,5-ről 54,81 milliárd forintra. A nagysikerű régebbi pályázatnak, a „Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel” című, GINOP-8.3.1-16 kódszámú konstrukciónak megint változott a keretösszege, 77-ről 71,14 milliárd forintra csökkentették azt. Ezzel párhuzamosan a „Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című, GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú pályázatnak 7 milliárddal 68 milliárdra csökkent a kerete. Emellett az „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című, GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú konstrukció hitel „lábán” is vágtak közel 6 milliárdot 34,15 milliárdra. Az így felszabaduló kereteket a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel” című, GINOP-8.3.5-18 kódszámú pályázatra fordították, amelynek kerete 18,7 milliárd forinttal, 98,63 milliárd forintra ugrott.

A 12 milliárd forintos átrendezés háttere

A fenti 12 milliárd forintos átrendezés (a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú K+F+I pályázat vissza nem térítendő kerete ennyivel csökkent és ezzel párhuzamosan a GINOP-2.3.4-15 FIEK-pályázat kerete ennyivel nőtt) Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója szerkesztőségünknek küldött kommentárjában rámutatott: a K+F+F pályázatnál az eddig beérkezett támogatási igény 151 milliárd forint volt, míg az eddig kiosztott támogatás 40,7 milliárd forint. Emlékeztetett rá, hogy a konstrukció már 2016 év végén megjelent, de a kezdeti érdeklődés hiánya miatt csak 2019-ben zárták be. A pályázatra nagyon nehezen jöttek be jó minőségű kérelmek, emiatt is fordulhat elő, hogy csak a jelentkezők harminc százaléka számíthat támogatásra.

A Via Credit szakértője szerint a K+F-fel kapcsolatos pályázatoknál jellemző, hogy három-négyszeres túljegyzést is megengednek, és onnan választják ki a legjobb jelentkezőket. Emlékeztetett rá, hogy az augusztusban lezárult NKFIH által meghirdetett pályázati konstrukcióra is négyszeres túljegyzés mellet fogadtak be pályázati kérelmeket. Ezért is fordulhatott most elő, hogy a K+F+I pályázatnál a kiíró 12 milliárd forinttal csökkentette a rendelkezésre álló pályázati összeget.

Az átrendezés másik oldalán, a GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése című felhívásra adott 12 milliárdos többletpénz kapcsán a szakértő megemlíti, hogy ez a felhívás kapcsolódhat a hazai forrásból finanszírozott Kompetencia központok létrehozása - Kutatási infrastruktúra fejlesztése című felhíváshoz, amely a piaci megalapozottságú kutató-fejlesztő és innovációs bázisok létrehozásához nyújt segítséget. A Via Credit szerint feltehetően ezen felhívás kapcsán felmerülő túligénylést hivatott lekövetni a fent említett átcsoportosítás.

Új/módosított pályázatok jönnek:

A kormányhatározat rögzíti, hogy a GINOP első és második mellékletében számos pályázat nyár körülre tervezett meghirdetését hogyan aktualizálták. Ez azt jelenti, hogy beleírták, hogy pontosan mikor (október-novemberben) jelentek meg ezek a pályázatok, vagy mikorra várható ezek megjelenése és milyen eljárásrend szerint. Emellett számos helyen pontosították, aktualizálták a kiírásokat.

Idén decemberben 5 milliárd forintos kerettel jön a „ Szuperszámítástechnikai szolgáltatások kialakítása a hazai IKT vállalkozásoknak” című kiemelt felhívás GINOP-3.1.5-19 kódszámmal.

című kiemelt felhívás GINOP-3.1.5-19 kódszámmal. Idén decemberben 2 milliárd forintos kerettel várható az „Új megoldások a munkába járás megkönnyítése érdekében” című, GINOP-5.3.14-19 kódszámú standard eljárásrend szerinti pályázat, és szintén még idén decemberre írják ki 10 milliárd forintos kerettel a „Munkavállalók egészségügyi szűrésének támogatása” című kiemelt felhívást.

című, GINOP-5.3.14-19 kódszámú standard eljárásrend szerinti pályázat, és szintén még idén decemberre írják ki 10 milliárd forintos kerettel a című kiemelt felhívást. Még idén decemberre rögzíti az új menetrend 3,26 milliárd forintos kerettel az „Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák” című GINOP-6.2.6-19 kódszámú kiemelt felhívást, és jövő januárban 1,4 milliárd forintos kerettel az „Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára” című, GINOP-6.2.7-20 kódszámú standard felhívást.

