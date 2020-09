Hogy segítheti az EU-ra is kiterjesztett exportbiztosítás a vírus miatt megroppant cégeket?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus miatt befékezett gazdaságban nemcsak a leállás miatti közvetlen veszteségek sújtják a vállalkozásokat, de a bizonytalanság is az élet részévé vált, és ezt be kell áraznia a piaci szereplőknek. Az idei év gazdasági kihívásaira adott válaszok egyik fontos újítása, hogy az exportbiztosítás az EU-n belül is elérhető vált, amely lehetővé teszi az exportáló cégek számára, hogy akkor is időben megkapják számláik ellenértékét, ha éppen a vevő nem tud időben fizetni. A Portfolio a részletekről és az exportáló magyar vállalkozások kilátásairól kérdezte Jákli Gergelyt, az EXIM elnök-vezérigazgatóját.