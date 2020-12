Átalakul a legnépszerűbb egyetemi szak: erre készülhetnek a felvételizők

Portfolio Signature karácsonyra is!

A gazdálkodási és menedzsment szak évek óta a legnépszerűbb a felvételizők körében, 2020-ban 8908-an jelentkeztek, közülük 7388-an állami ösztöndíjas képzésre. Nem meglepő tehát, hogy a bekerüléshez viszonylag magas pontszámra van szükség.

A Budapesti Corvinus Egyetem 435 főt vett fel a budapesti, nappali, magyar nyelvű képzésre, ezzel az ország egyik legnagyobb létszámú képzése indult el, a támogatott helyekre való felvételhez 427 pontra volt szükség ezen a szakon.

Az intézmény megújulásáról már többször beszámoltunk, ez a folyamat azonban érinti a gazdálkodási és menedzsment alapszakot is.

Ez a képzés korábban is sikertörténet volt, azonban úgy gondoltuk, a korábbi erősségek és jó gyakorlatok megtartása mellett érdemes fejleszteni a szakot a Corvinus-szal kapcsolatban álló vállalatok, alumnik és hallgatók visszajelzései alapján

– mondta a Portfolio-nak Aranyossy Márta egyetemi docens, a gazdálkodási és menedzsment szak szakfelelős oktatója.

Kitért arra is, hogy a szak fejlesztésében több mint 100 ember vett részt, amelynek eredményét először a 2021 szeptemberében tanulmányukat kezdő egyetemisták tapasztalhatják meg. A cél az volt, hogy a képzés gyakorlatorientáltabb tudást nyújtson, nagyobb hangsúlyt fektessenek a diákok soft skilljeinek fejlesztésére.

“Az első két évben egy módszertani, közgazdaságtani és üzleti megalapozás történik, míg a harmadik évben a hallgatók akár két specializációt is választhatnak a tizenhat közül. Vagyis nem kell 18 évesen eldönteni, ki mit szeretne tanulni, milyen területen szeretne a későbbiekben elhelyezkedni, hanem az alapozó képzés után ráér a specializáció” – mondta a szakember. Vagyis a most integrált szakterületek oktatása nem szűnik meg, továbbra is lehet tanulni a Corvinuson marketinget, turizmust, emberi erőforrás menedzsmentet vagy agrobizniszt, csak épp a gazdálkodási és menedzsment alapszakon, ahol a hallgatóknak később kell választaniuk a szakterületek közül, amikor már biztosabbak a gazdasági tudományokban és egy élesebb kép él bennük a jövőjüket illetően.

A specializációk kialakítása során törekedtek arra, hogy a magyar és a régiós kínálatban egyedi értékkel bíró szakterületek közül választhassanak a hallgatók: ilyen például a közcélú és nonprofit szervezetek menedzsmentje, üzleti digitalizáció, értékteremtő folyamatok menedzsmentje vagy a székesfehérvári kampuszon sportgazdaságtani specializáció.

Aranyossy Márta hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy valóban gyakorlati, a munka során is hasznos tudásra tegyenek szert a hallgatók, a második évben három projekttárgyat fognak tanulni (stratégiai és üzleti tervezés, vállalkozásindítás, projektmenedzsment témákban), amelyek elősegítik a komplex problémamegoldási készségek fejlődését.

Miért éri meg a szakra jelentkezni?

A Felvi.hu felsőoktatási portálon az Oktatási Hivatal által közzétett Diplomás Pályakövetési Rendszerének adatai alapján a 2015/'16-ban gazdálkodási és menedzsment szakon végzettek átlagos kezdő fizetése bruttó 288 ezer forint, azonban ez a legjobb egyetemek esetén akár bruttó 393 ezer forint is lehet. Vagyis nem csak a szak, hanem az intézmény is számít az elhelyezkedés során. Épp ezért érdemes alaposan megfontolni, hová is adják be a jelentkezéseket februárban a felvételizők.





A cikk megjelenését a Budapesti Corvinus Egyetem támogatta.

Címlapkép: Stiller Ákos