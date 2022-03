Egy pincéből indult, ma 120 embert foglalkoztat a magyar elektronikai gyártócég

A pécsi vállalkozás új szintre emelte a szerződéses elektronikai gyártást, és rugalmassággal képes kezelni a logisztikai kihívásokat is. A jövő azonban a saját tervezésű termékeké.

A Z Elektronika Kft. története 1997-ben kezdődött, amikor Zákány László megalapította a „Zákány Elektronikai Kft.” nevű cégét. Itt dolgozott Dallos László, az utódvállalkozás alapítója és ügyvezető igazgatója is. A szakember a 2000-es évek elején, Pécsen egy finn multinál szerzett tapasztalatokat, majd utána “próbálgattam a lehetőségeket, egyéni vállalkozóként elektronikákat tervezni, javítani, szoftvereket készíteni” - meséli. 2006-ban aztán “Laci bácsitól jött a felkérés, hogy csatlakozzak újra hozzá” - teszi hozzá. “Laci bácsinak” nagyon jó rálátása volt a liftes piacra, innen is jöttek az első megrendelések. Dallos László végül 2007-ben igent mondott neki és átvette a céget. Ekkor határozott célja az volt, hogy nyissanak más iparágak felé is.

A multik világában megtanultam, hogyan kell nagy szériákat gyártani.

Az ügyvezető a vállalkozásba minden hasznot visszaforgatott, növelték a gépparkot, új technológiákat vezettek be.

Amikor később a finn óriás bezárta pécsi gyárát, képzett és tapasztalt munkaerő jelent meg a piacon, mely segített a cég növekedésében.

Ma a Z Elektronika 120 embert foglalkoztat. A korábbi tulajdonos családi házának pincéjéből két-három költözés után jutottak el a jelenlegi telephelyre.

A Magyar Multi Program keretében jelenleg megvalósuló fejlesztés lehetőséget ad a további bővülésre.

A Z Elektronika tevékenysége két fő elemből áll. Egyrészt elektronikai tervezésből és mérnöki szolgáltatásokból. Az igényeknek megfelelően szoftvert is készítenek, illetve az adott készülék burkolatát is meg tudják tervezni. A nagyobb részt a szerződéses gyártás képviseli, de nem a hagyományos módon. Ha a megrendelő úgy kívánja, akkor a dokumentáció átvétele után beszerzik az alapanyagokat és megszervezik a gyártást is. Ehhez komoly logisztikai felkészültség szükséges. “Amikor meglátogatnak a megrendelők minket a multik világából, mindig elcsodálkoznak azon, hogy milyen komoly mérnöki tudás áll a rendelkezésünkre. Azt mondják, hogy a kkv szektorban ritkán látnak ilyet” – mondta Dallos László.

A cég főleg ipari elektronikákat gyárt, melyek a megrendelések körülbelül 60 százalékát teszik ki.

Ide tartoznak például a felvonók és a targoncák részegységei. Vannak autóipari vevőik is: főleg a Magyarországon jelen lévő fejlesztőközpontok, akiknek prototípusokat gyártanak, illetve kábelkonfekcionálást is végeznek. Dolgoznak orvostechnikai vállalatoknak, valamint biztonságtechnikai cégeknek is. A Z Elektronika 50 százalékban exportra termel. A célországok főleg Németország, Svájc, Görögország és Liechtenstein. A megrendelők gerincét a kkv-k adják, de vannak multinacionális és startup cégek is a vevőkörben.

A vállalkozás folyamatosan, lépésről lépésre fejlődött. Dallos László egy eseményt említ negatívumként. “Amikor a jelenlegi csarnokot megvettük egy online árverésen, a folyamat 4-5 órán keresztül zajlott, ami nagyon megterhelő volt. Miután nyertünk, a bankokkal és az eladóval való egyezkedés szintén idegőrlő volt”.

A tulajdonos szerint a cég életében mindig is kulcsfontosságú volt a mérnöki szolgáltatás, a tervezés, a fejlesztés.

A szerződéses gyártás adja ugyan az árbevétel többségét, de a piaci verseny erősödésével párhuzamosan a hozzáadott érték növelése lesz az, ami előre viszi a vállalkozást. Így szeretné növelni a saját termékek arányát a portfólióban. Az elektronikai gyártás tipikusan olyan szegmens, amelyben nagyon nagy a harc a vevőkért, így kicsi az árrés. Muszáj versenyképesnek maradni, amihez a legújabb gépek szükségesek, ezek persze igencsak drágák.

Az elmúlt tizenegynéhány évben sikerült elérnünk, hogy a bankok partnerként kezeljenek minket, több bankkal is kapcsolatban állunk. A jelenlegi hitelkondíciókkal versenyképesen tudunk beruházásokat végrehajtani.

A pandémia a Z Elektronika életét is felforgatta. “A vevőkörben visszaesést tapasztaltunk mivel mindenhol kiszámíthatatlan lett a helyzet” - mondta el a cégvezető. A szervezeten belül a meghozott intézkedések hatására nem történt átfertőződés, így az adott keretek között a gyártás folyamatos maradt. Problémát okozott azonban az alapanyag beszerzés, drágultak a tengeri szállítási díjak, világszerte nagy hiány van nyomtatott áramkörökből, chipekből. “Folyamatosan egyeztetünk a vevőkkel, van olyan alkatrész, amelyet egy euró helyett tízért veszünk meg”. A költségoldal drágulását azonban nagyon nehéz tovább hárítani.

A vállalkozás 2018-ban lépte át az egymilliárd forintos bevételi határt.

Az előző években számos kedvező, új piaci lehetőség kínálkozott és sikerült jól képzett, friss munkaerőt is felvenni. Az árbevétel 2019-ben 1,6, tavaly pedig 1,8 milliárd forintra emelkedett. A pandémia ellenére az idei évben a terveken felül teljesítenek.

A jövő egyik meghatározó eleme lesz a cég szervezeti struktúrájának átalakítása.” Elkezdtük a cég átvilágítását és a szervezetfejlesztést. Az ügyvezető alatt a projektvezetők és mérnökök állnak jelenleg. „Mire elkészül az új gyár ennek a csapatnak egy új vezetői rétegre is szüksége lesz.”- mondta Dallos László. Tavaly elkezdtek márkaépítéssel is foglalkozni, mely a következő időszakra tervezett saját termékek bevezetésének is kedvező lesz. “Számomra mindig nagyon fontos volt az emberi hangvétel a cégen belül és az, hogy a munkatársak bízzanak egymásban. Ennek is köszönhető, hogy nagyon alacsony a fluktuáció” - mondja Dallos László, majd hangsúlyozta a saját nevelés fontosságát is.

