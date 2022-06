Szinte leálltak a megrendelések az acél piacán

Kirívó hullámhegyet, majd hirtelen hullámvölgyet eredményezett az acélpiacon az orosz-ukrán háború és a nyomában érkező válság. Az év elején még álmosan induló szegmensben a harcok hírére úrrá lett a pánik, az erőltetett beszerzések miatt pedig jelentős áremelkedés alakult ki. Azóta viszont az ellenkező erők hatnak: szinte leálltak a megrendelések és ennek nyomán áresés alakult ki. Az egyébként is volatilis acélpiacon kiemelkedően hektikusnak ígérkezik az idei év, amely ellen átgondolt beszerzéssel és a továbbfeldolgozás jelentette hozzáadott értékkel lehet védekezni az Épduferr acélkereskedelmi és gyártási vezetője szerint.

Régre nyúlik vissza az acélpiacon a hektikus ármozgás, hiszen 2005-ben vezették be az acélpiacon a havi árazást, azóta pedig folyamatosan ingadozik az acél ára. A meglehetősen volatilis piachoz szokott szereplők számára is kirívó volt az idei év eddigi időszaka, hiszen márciusban, illetve áprilisban olyan magas szintet ért el az acélár, amelyet sem az építőipar, sem a gépipar nem tudott tolerálni.

Több szereplő emiatt le is állította a különböző beruházásait, és a gépgyártók sem adtak le elegendő megrendelést - emiatt azóta jelentősen csökken az acél iránti kereslet, amely újbóli áresést hozott.

Januárban még senki sem sejtette

Pedig az év elején meglehetősen lassan indult be az európai acélpiac. 2022 elején senki sem számított arra, hogy kitör a háború, amikor azonban ez megtörtént, az elindított Európában egy pánikot. Mindenki félt attól, hogy hiány lép fel az acéltermékek területén, és olyan vásárlásokat végeztek bizonyos cégek, amelynek eredményeképp többhavi készletet halmoztak fel.

Vagyis nagyobb volt a kereslet, mint a készlet, emiatt az árak bizonyos termékek esetében, mint például a durva lemez, megduplázódtak

– mondta el a Portfolio-nak Furda Roland, az Épduferr Nyrt. acélkereskedelmi és gyártási vezetője. Hozzátette: „A termék januári gyártóművi ára 920-950 euró volt tonnánként, ez áprilisi megrendeléskor már elérte a 2200 eurót. Viszont ez a pánik május elejére lecsendesedett, és mivel Németországban is visszaesések vannak a gépek és berendezések gyártóinak rendelésállományában, emiatt nincs szükség annyi acéltermékre.

A vevők tehát az év első hónapjaiban bekészleteztek, ugyanúgy, mint a felhasználók, emiatt a piac teljesen megállt.

Elindult egy ellenkező irányú pánik, mert folyamatosan csökkennek az árak, a durva lemez ára pillanatok alatt 1600 euróra esett, a betonacél ára 1200-1300 euróról ezer alá csökkent.”

Egyelőre nem rendelnek

Furda Roland szerint mindaddig, amíg a korábban felhalmozott készletek a felhasználóknál nem fogynak ki, addig nem jelennek meg a gyártóknál újabb, érdemi megrendelés. A szakember szerint a gyártók sok esetben követik el azt a hibát a jelenlegi helyzetben, hogy csökkentik az áraikat annak érdekében, hogy a kevés megrendelés mellett is fenn tudják tartani a folyamatos termelést.

Az árcsökkenéstől ugyanakkor nem lesz több megrendelés.

Az biztos, hogy Európában az acéltermékek ára túl magas volt, ám ha figyelembe vesszük, hogy az energiaárak tavaly az utolsó negyedévtől kezdve a mai napig folyamatosan emelkednek, és az acélipar meglehetősen nagy energiafelhasználó, akkor nem indokolt ez a nagy visszaesés.”

Lehet védekezni ellene

Az Épduferr esetében több szempontból ugyanakkor pozitív az összkép. „Szerencsére jó időpontban vásároltunk és a szerencse mostanában sajnos hangsúlyosabbá is vált mint korábban az acéliparban.

Több tényező okoz turbulenciát a piacon, mint a korábbi években, ami a piac kiszámíthatóságát tovább rontja.

Ennek ellenére az elmúlt időszakban sikerült jó időzítéssel és jó ütemben végrehajtani beszerzéseinket és értékesítéseinket, így az ez évre tervezett forgalmunkat várhatóan félév alatt teljesíteni fogjuk” – mondta el Furda Roland, aki szerint azonban a volatilis piac máshol gondokat is okoz. „Mivel folyamatos a raktárkészletünk, a most megcsappant a kereslet hatására növekszik a készlet. A termékeinket stagnálva tudjuk eladni, sőt, folyamatos árcsökkentéssel értékesítjük július-augusztusig. Amit az ember kap pluszban, azt általában vissza is kell adni” – fogalmazott a vezető.

Csökkenő trend, hozzáadott érték

A jövőről szólva kijelentette:

nehéz megbecsülni, milyen irányba változik a piac, de jelenleg az látható, hogy az acélfelhasználás számos országban csökkenő trendet mutat, így a megrendelésállomány is folyamatosan csökken.

„A kínai gazdaság is esik, ez kihat az egész globális piacra. Idehaza az építőipari megrendelések az első negyedévben növekedtek.

A második negyedévben viszont azt tapasztaltuk, hogy mind a lakossági, mind az egyéb nagyobb beruházások csökkentek vagy leállították

A lakosság részéről is az volt a jellemző reakció, hogy elhalasztják az építkezést, vagy teljes mértékben leállítják azokat. Egy családi házhoz minimum 10 tonna betonacél szükséges, nem mindegy, hogy azt 4 millió forintért tudja megvenni az építtető vagy 8 millióért” – említett példát a szakember.

Az Épduferr ezért úgy tervezi, hogy a következő 2-3 hónapban a piachoz igazodva várhatóan csökkenti beszerzéseit, a meglévő készletet fogja forgalmazni és felhasználni. Részben már megérkeztek a vállalathoz az új feldolgozó berendezések is, melyekkel akár bérmunkában, akár különböző megrendeléseket fogadva tudja az acéltermékek, elsősorban lemeztermékek további feldolgozását vállalni a cég.

A tipikus acélkereskedelem helyett mostanra mindenképpen a szolgáltatásokat kell növelni, hogy a további feldolgozás révén folyamatosan fenn tudjuk tartani a megrendeléseket.

A kereskedelem inkább kiegészítő tevékenység, amely arra szolgál, hogy a feldolgozásra felhasznált alapanyagainkat megfelelő áron tudjuk beszerezni.”

