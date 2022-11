Új trendek a Balatonnál: már nem a túlépített vízparti nyaralókat keresik a vevők

Az utóbbi években a balatoni ingatlan újra sláger lett, a Covid óta megváltozott lakáshasználati szokások miatt egyre többen keresnek olyan lakóingatlanokat agglomerációban, vagy a fővárosból is jól megközelíthető távolságra, amelyek a zöldövezetben vannak, a terek kialakítása szellős és gazdaságos az üzemeltetésük. Már nem a kicsi és túlépített megoldásokra van igény, a természethez közeli elhelyezkedés és a fenntartható kialakítás egyre jobban megjelenik a vásárlói elvárásokban. A Grand Balaton lakópark fejlesztési vezetőjével, Kádas Gáborral tekintettük át a jelen helyzetet.

Nem csak a nyaralók, de a lakóingatlanok iránt is jelentősen megnőtt a kereslet a Balaton-parti és a tóhoz közeli településeken. Sokan szabadulnának a nagy alapterületű, többszintes, többgenerációs otthonoktól, mivel ezek fenntartása nem hatékony, helyettük végiggondolt, gazdaságos, nem túlépített projektet keresnek, amely kulcsrakész állapotban vehető át. Fontos szemponttá vált, hogy az ingatlan többféleképp is hasznosítható legyen, akár nyaralóként, akár folyamatos életvitelt folytatva is megállja a helyét.

Ma már a teljes értékű lakótereket kínáló, élhető és nyugodt, nagyméretű, teraszos lakások a legnépszerűbbek kiegészítő kényelmi szolgáltatásokkal.

“A balatoni fejlesztések nagy része továbbra is tipikus üdülő megközelítéssel zajlik, azaz kis alapterületen alakítanak ki minél több lakóegységet, arra építve, hogy az ingatlanokat úgyis üdülésre fogják használni. Sok balatoni fejlesztés az előkészítés fázisában jár, azonban sok befektető számít arra, hogy vevőik jelentős százalékban állandó lakosok lesznek majd, például a keleti medencéből nagyon könnyű megközelíteni Budapestet, Siófokot, Veszprémet vagy Székesfehérvárt, tipikusan ilyen terület Balatonakarattya és térsége” – mondta a Portfolio-nak Kádas Gábor, a Grand Balaton lakópark fejlesztési vezetője.

A terület adta lehetőségek figyelembevételével kialakított lakókörnyezet - fotó: Grand Balaton, BORD Építész Stúdió, The Greypixel

A tóparti vagy ahhoz közeli ingatlanok keresletének erősödése a telekárak változásában is megmutatkozik. Az elmúlt években sokan vásároltak ingatlant fejlesztési céllal, mostanra pedig ott tart a piac, hogy a nagyobb beruházások négyzetméterárai 2 millió forint környékére emelkedtek, ami óriási növekedés a 2000-es években indult tóparti beruházások átlagosan 300 ezer forintos négyzetméteráraihoz viszonyítva.

Habár a Balaton mindig is népszerű volt a külföldiek körében, egyre több külföldön élő és dolgozó magyar is keres befektetési céllal ingatlant, ők jellemzően 100 millió forint alatt próbálnak vásárolni.

A finanszírozási kamatok emelkedése miatt nő a leendő vevővel közösen finanszírozott projektek száma, amikor a 15-20 százalékos előleg befizetését követően kezdődik a műszaki teljesítés.

A megújulás és megújítás fontos szempontjai a felelős beruházásoknak. A Grand Balaton lakópark esetében az elhagyatott, lepusztult területek tisztítása, az építészeti és botanikai feltárás, és a település történetének megismerése is az előkészítő munka része volt. Az építési projekt az így megismert környezet és adottságok figyelembevételével, a település igényeinek tiszteletben tartásával illeszthető a település szerkezetébe, különös figyelemmel arra, hogy ne terhelődjön túl a környék infrastruktúrája. Az elhagyatott, akár több évtizede nem használt területek rendezése a település egészének is érdeke.

A Grand Balaton helyszínrajza - fotó: Grand Balaton, Bord Építész Stúdió

“Sok fejlesztő azt gondolja, hogy ha a terület a vízparton van, az majd nagyban segíti az értékesítést, viszont azt látni, hogy nagyon sok településen alig férnek hozzá a tóhoz, túlzsúfoltak a strandok, minden szabad területet beépítenek, ami hosszú távon semmiképp nem jó irány. Mi a nem közvetlen Balaton-parti fejlesztés hívei vagyunk, úgy gondoljuk, hogy ennek a koncepciónak több előnye van élhetőség szempontjából, ugyanakkor a strand és a Balaton-part 5 perc sétatávolságon belül van” – hangsúlyozta a fejlesztési vezető.

A Covid-időszak és a folyamatosan növekvő energiaárak hatása ugyanakkor érezhető a Balaton környéki építési beruházásokon is. Sokan gondolják újra a projektjeiket, mivel a fejlesztési folyamatok kevésbé kiszámíthatóvá váltak, az árak és az átfutási idők változásai miatt nehéz előre tervezni.

"A középszerű és nem átgondolt projektek most leállnak, értékálló és energiahatékony fejlesztésekre van szükség, azok tudnak csak megvalósulni, amelyek ilyen szempontból is minőséget adnak" – emelte ki a fejlesztési vezető. Ugyanakkor tudatos befektetői magatartással ezek a kockázatok is kezelhetőek, és bár a legtöbb építési beruházás nem állt le, viszont sok esetben a tervezett átadási határidők kitolódtak.

"Nem várható az alapanyagárak jelentős csökkenése a közeljövőben, ami a fejlesztések ütemezésére is hatással van. Ehhez például mi úgy alkalmazkodunk, hogy a fejlesztést három ütemben valósítjuk meg. Az egyes szakaszok kivitelezése vállalható kockázat, arra törekszünk, hogy a projekt megvalósult részei 100 százalékosan használhatók legyenek" – tette hozzá Kádas Gábor.

A Grand Balaton projekt indításakor egy egykori üdülőt is magába foglaló területben látták meg a lehetőséget. A célterület 2,5 hektár, hat épületben 99 lakást terveznek építeni, az első tömbök 2024 első felében készülnek el, a teljes projekt legkésőbb 2025 elejére valósul meg.

“Az építészet és a belsőépítészet is értéket teremt. A debreceni Szinorg csoporttal és a BORD Építész Stúdióval időtálló karakterrel rendelkező, egyedi hangulatú épületeket hozunk létre, amelyek észszerűek, jól működnek és fenntarthatók. Egy állandó lakhatásra alkalmas „sziget” megalkotása a cél, melynek szerves része az úszómedence, wellness és fitnesz, az állandó recepció és egyéb kényelmi szolgáltatások” – mondta el Kádas Gábor.

címlapkép: Grand Balaton, BORD Építész Stúdió, The Greypixel

A cikk megjelenése a Grand Balaton lakópark szakértői támogatásával valósult meg.