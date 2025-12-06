  • Megjelenítés
Riadót fújtak a tudósok: a csernobili szarkofág már képtelen megakadályozni a sugárzást
Riadót fújtak a tudósok: a csernobili szarkofág már képtelen megakadályozni a sugárzást

MTI
|
Portfolio
Megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztosági feladatát - jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A támadással Ukrajna az orosz egységeket vádolta.

A NAÜ pénteki tájékoztatása szerint az atomerőmű múlt heti vizsgálata szerint az atomreaktor köré felhúzott szarkofágot februárban érő dróntámadás kárt tett a szerkezetben,

amelynek fő célja a sugárzó anyagok kiszabadulásának a megakadályozása.

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója elmondta: a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, beleértve az elszigetelési képességet is. Hozzátette: nem állapítottak meg végleges károkat a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben.

Korlátozott ideiglenes javításokat végeztek a tetőn, de az időben történő és átfogó helyreállítás továbbra is elengedhetetlen a további romlás megelőzése és a hosszú távú nukleáris biztonság garantálása érdekében

– mondta Grossi főigazgató. 

A csernobili atomerőmű 1986-ban felrobbant negyedik blokkja fölé emelt 36 ezer tonnás, 110 méter hosszú, 257 méter széles és 105 méter magas, félhenger formájú acélszarkofágot februárban érte támadás, és egy időre tűz is keletkezett.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be az építménybe.

Moszkva cáfolta, hogy orosz támadás érte volna a létesítményt.

Az ENSZ februárban közölte, hogy a sugárzási szint a normálisnak felel meg és stabil, és nem érkezett jelentés arról, hogy sugárzó anyagok szivárogtak volna ki a szarkofágból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

