Most nagyon sok múlik a cégvezetőkön: ezeket a döntéseket kell meghozniuk

Az elmúlt jó pár évben szinte megszokottá váló váratlan helyzetek, események a személyes és szakmai életünkre is nagy hatást gyakorolnak. Hogyan lehet egy olyan időszakban vállalatot vezetni, amikor folyamatosak az újratervezések, milyen eszközökkel őrizhető meg a pénzügyi stabilitás, milyen beruházások jelenthetnek gazdasági versenyelőnyt és hogyan lehet az erőforrásokat vállalati környezetben okosan használni? Buday-Kollárik Tímeát, a Menedzserek Országos Szövetségének ügyvezetőjét és Kiss Attilát, az E.ON SE Vállalati Eszközmenedzsmentért felelős (EAM) alelnökét, a szövetség elnökségi tagját a Portfolio arról kérdezte, hogy miért fontos és hogyan lehet ezekről a kérdésekről hatékony kommunikációt folytatni a hazai cégvezetők között.

Elképesztő tempóban változó világban élünk, amely sok tekintetben bizonytalan, mégis döntéseket hozunk, beruházásokat eszközölünk, a vezetők a cégük jövőbeli vízióját alakítják. Mik azok a tényezők, amelyek most a legmeghatározóbbak egy vállalat eredményességének növekedése szempontjából? A Menedzserszövetség tagjai mennyire nyitottak azokra a folyamatokra, beruházásokra, amelyek egyfajta szemléletváltást is magában hordoznak?

Kiss Attila: A gazdaság nagyon dinamikusan fejlődik, amelyhez rengeteg beruházási, fejlesztési, befektetési döntés meghozatala szükséges. A tagság körében azt tapasztaljuk, hogy igyekeznek lépést tartani a változásokkal és időt fordítanak rá, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzák meg a cégek hosszú távú stabil működése érdekében. Én is ezt az elvet követem, a dolgok meg fognak történni, a kérdés az, hogy hogyan alakítjuk az eseményeket.

A szövetség taglétszáma dinamikusan növekszik, amiből azt látjuk, hogy akik megbízható, professzionálisan működő, jövőképes vállalatvezetést szeretnének kialakítani, szektortól függetlenül nagyon nyitottak a többiek tapasztalataira. Mi a mentorok oldaláról is szintetizálni szoktuk azokat a benyomásokat, témákat, amiket látunk, hogy az egyes folyamatok vajon mennyire előremutatóak. Szerintem az a helyes megközelítés, ha a vállalat jövőképén dolgozunk,

a beruházási lehetőségeket keressük és olyan csapatot alakítunk ki, ahol a megfelelő tudással és képességekkel rendelkező munkatársakkal együtt tud fejlődni a cég.

Mit tapasztalnak, a hazai vezetési kultúra mennyit változott az elmúlt években, a működési folyamatok tudatosabb megközelítése, a stratégiák kialakítása és azok végrehajtása jellemzőbbé vált? Hogyan alakul a nők és a fiatalok aránya a vezetők körében?

K.A.: A cégvezetők már nemcsak autodidakta módon képzik magukat, odafigyelnek, energiát szentelek arra, hogy magukat, a vezetői csapatot és a szervezetet fejlesszék. A klasszikus menedzserszerep manapság egyre inkább leader, azaz vezető szereppé avanzsál át, aki nem feltétlenül törekszik arra, hogy minden apró döntést ő hozzon meg, de határozott vízióval és stratégiával rendelkezik, és a csapata révén, velük együtt sikeres.

Kiss Attila

Szerencsére egyre több a fiatal vezető is, akik közül sokan sokkal előrébb tartanak, mint ahol én tartottam annak idején nyitottságban, látásmódban, vállalkozói szemléletben. A startup témakör nekem továbbra is egy nagyon pozitív felütést hordoz, nagyon vonzó ez a fajta agilitás, kockázatvállalás és bátorság, ahogy belevágnak témákba, és természetesen az innovatív gondolkodásmód, az újdonságok behozatala. Főleg az attitűd oldaláról érdekes a működésüket figyelni.

Buday-Kollárik Tímea: Negyedik éve szervezzük a Jövő Menedzsere, illetve a Masterclass mentorprogramot, amelyekkel célunk minél több fiatal vezetőt vagy olyan fiatalt, aki vezetővé szeretne válni, a Menedzserszövetség köreibe vonzani. A programon keresztül évente 80 fiatal vesz részt az aktivitásainkban, akik egyéves tagságot is kapnak, és sokan közülük később is tagok maradnak. Március 8-án immár harmadik alkalommal indítottuk el a Legyen divat a női vezető! kampányunkat és büszkén mondhatom, hogy a tagságon belül a női vezetők aránya bőven túlhaladta a 40%-ot. Az első számú vezetők mellett a középvezetők száma is folyamatosan növekszik. Az eseményeinken látszik igazán a szervezet és a tagság sokszínűsége, nagyon jó érzés, hogy azokon

ma már egyenlő arányban vesznek részt elsőszámú és középvezetők, fiatal és tapasztaltabb menedzserek, valamint női és férfi tagjaink.

Hogyan jött létre a Menedzserek a Társadalomért - Fókuszban a Jövő! konferencia? Idén milyen témaköröket érintenek?

B-K. T.: Nagyon zavarónak találtam a covid kezdetén, hogy szinte csak arról volt szó, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznünk, mi történt az adott napon a vírushelyzettel, de hogy mi lesz a gazdaságban a járvány után, mit várhatunk, mennyire húzódhat el és ami a legfontosabb, mit tudunk ebben a helyzetben tenni a vállalkozások fejlődése érdekében, arról nem volt semmi előremutató, releváns információ. Ez volt a Menedzserek a Társadalomért - Fókuszban a Jövő! konferencia létrejötténk alapfelvetése is.

Buday-Kollárik Tímea

Olyan plusz információkkal és pozitív szemlélettel szerettük volna a vállalatvezetőket támogatni, amely segít nekik felkészülni a covid utáni időszak lehetséges változásaira. Az első két konferenciát még online, tavaly a harmadikat már hibrid módon tartottuk, ebben az évben pedig személyes formában rendezzük meg március 31-én a megújult Millenáris Fogadóban. A vezetők egymást támogatják az előadásokkal, panelbeszélgetésekkel olyan témakörökben, amelyek az adott évben a legmeghatározóbbak lehetnek egy üzlet sikerességében.

Idén az alcímünk a hatékony vállalatvezetés a sikeres jövőért, és azokat a pénzügyi, beruházási, valamint energetikai aspektusokat járjuk körbe, amelyek tartósan befolyásolják a cégek előremenetelét.

K.A.: Turbulens időszakot élünk, amikor nagyon sok múlik azon, hogy a vezetők hogyan és milyen irányba vezetik a vállalkozásokat, ezért igyekeztünk azokat a területeket elővenni, amelyek sikertényezők lehetnek. A Menedzserszövetségben nagyon sokat teszünk azért, hogy a magyarországi menedzser generáció a vezetői feladatokat nemzetközi színvonalon tudja ellátni, és legyen az kicsi, közepes, nagyvállalat, vagy egy startup, a gazdálkodó egységet sikerre tudja vinni. Siker alatt egyfelől stabilitást, pénzügyi eredményességet értünk, de szerintem ehhez nagyon hozzátartozik, hogy egyértelmű célokat és utat tudjunk mutatni az embereknek, hogy jól érezzék magukat, fejlődjenek, motiváltak legyenek. Továbbra is azokat a célokat követjük, amelyek Kapitány Istvánnal közösen az elnökségben meghatároztunk és a víziónk sem változott,

viszont pont ebben a környezetben az ember szerepe felértékelődik, és mi ennek a szerepkörnek a megélésével, továbbfejlesztésével foglalkozunk.

Ami nagy öröm, hogy azoknak az értékeknek, gondolok itt a sokszínűségre, a szakmaiságra, az együttműködésre, arra a nemzetközi szintű vállalatvezetési tudásra, ami megjelenik a Menedzserszövetségen belül, igény van és mindezt Magyarországon is képviselni tudjuk.

A szakmai információk és tapasztalatok átadása mellett a konferenciának más küldetése is van, minden évben adományt vagy valamilyen közös célért gyűjtenek. Az ilyen típusú aktivitások mennyire mozgatják meg a tagokat?

B-K.T.: Első évben az UNICEF-et támogattuk, azóta pedig a saját faültető programunkra gyűjtünk. Még akkor döntöttünk a faültetés mellett, amikor a fenntartható gazdaság volt a témakörünk és olyannyira sikeres lett a program, hogy nem is volt kérdés, hogy megtartjuk. Eddig 2500 fát sikerült elültetnünk, amit idén szeretnénk megduplázni. Ez egy olyan közösségi program a tagoknak, ahol minden ősszel nagyjából 100 fővel közösen 1250 cserjét ültetünk a Menedzserszövetség Klímavédelmi Kiserdejében. Minden területen teszünk a fenntartható jövőért, évek óta törekszünk a konferencia szervezésében a teljes net zero elérésére, tavaly például a cateringnél megmaradt mennyiséget a Budapest Bike Maffia segítségével juttattuk el rászorulóknak és természetesen idén is odafigyelünk ezen célokra.

Fotók: Pejkó Gergő

A cikk megjelenését a Menedzserek Országos Szövetsége támogatta.