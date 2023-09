Ki figyel a a betegekre a magyar egészségügyben?

Az orvosok egyre több eszközt hívhatnak segítségül a betegellátás folyamatában, legyen az digitális, online megoldás, vagy akár mesterséges intelligenciával megtámogatott szoftver. De mégis merre fejlődik ez az új világ az egészségügyben és mennyire felkészültek a legújabb trendekre az érintettek. Főként erről szólt a hetedik Private Health Forum utolsó szekciója.

Alapvetően a betegek szolgálatába állított modern technológiákról volt szó a szeptember 19-i Private Health Forum rendezvényünk negyedik szekciójában. Ezt a programszakaszt Kopasz János adatvédelmi szakértő, a Taylor Wessing Hungary ügyvédje nyitotta meg előadásával, aki egyfajta megoldókulcsot hozott magával, amit arra használhat a hallgatóság, hogy ha bármilyen formában szembe kerülnek egy AI támogatott szoftverrel. A szakember azzal indította prezentációját, hogy felidézte, az AI már régóta segíti az emberiséget, ám az elmúlt időszakban valósággal berobbant a hétköznapokba, a nagy nyelvi modellek megjelenésével, és például a chatGPT elterjedésével. A mesterséges intelligencia legújabb generációja valóságos felforgató erőt fog jelenteni az életünkben - fogalmazott előadásában Kopasz János, aki szerint ez a technológia a life science és egészségügy területét sem kerüli el. Itt lehet gondolni az ellátás megszervezésére, a robotikára, robotsebészetre, vagy a képalkotói diagnosztikában alkalmazott szoftverekre. Ezen új technológiák közös jellemzője, hogy a korábbi megoldásoknál sokkal hatékonyabban dolgoznak. Ez pedig az egészségügy területén különösen fontos a hatalmas humánerőforráshiány és az orvosok leterheltségének fényében.

Ezekkel a technológiákkal egy betegfókuszú egészségügy alakítható ki

- vélekedett a szakember, aki szerint távolról sem tart ott a rendszer, hogy ezek az eszközök elvegyék az orvosok feladatainak ellátását. Előadásában kitért arra is, hogy ezen új típusú rendszereknek milyen jogszabályoknak kell megfelelniük. Ha ezekkel egy adott cég, akár az egészségügyben, ahol kifejezetten érzékeny adatokról van szó, nem foglalkozik, akkor jelentős kockázatokat vállal fel. A GDPR-szabályok szerint az éves árbevétel 4%-ának megfelelő bírságra is számíthat az adott cég a szabályok megsértése esetén, a mesterséges intelligencia törvény értelmében ez az arány már 6% lehet. Egy esetleges bírság pedig jelentős reputációveszteséget okozhat a cégnek, és a bizalomvesztés is mérgezheti a vállalkozás jövőjét - ismertette. Ezeket a bírságokat és kockázatokat kell mérlegelni akkor, amikor a másik oldalon felmerül a kérdés: hajlandóak vagyunk-e pénzt, energiát és időt belefektetni az AI-eszközök jogszabályban megfelelő alkalmazásába. Ez az ún. compliance by design rendszer, amelynek a megalkotásával ezeket a kockázati kitettségeket el lehet kerülni - fogalmazott Kopasz János.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

A szekció második előadásában Földvári Jutas Szvilen, a GE HealthCare közép- és kelet-európai ügyvezető igazgatója beszélt a globális társaság legutóbbi kutatásának főbb eredményeiről, melynek központjában az a kérdés állt, hogy hogyan lehetne emberközpontúbb az egészségügy. A szakember a WHO 2030-ra vonatkozó előrejelzését ismertetve azzal indított, hogy világszerte 10 millió orvos fog hiányozni és addigra minden hatodik ember már 60 év feletti lesz a Földön. A demográfiai kihívások mellett az egészségügyi rendszert feszíti szét az is, hogy a rendszerben lévő dolgozók kiégettek, egyes felmérések szerint több mint 40%-uk gondolkodik arról, hogy elhagyja az egészségügyi pályát.

A kedvezőtlen helyzet pedig lecsapódik a páciensek oldalán is: a betegek 44%-a egyszerűen nem bízik abban, hogy időben hozzájut a megfelelő ellátáshoz. A GE Healthcare mindezért felkért egy globális kutatócéget, hogy megvizsgálja, mekkora a baj jelenleg a globális egészségügyben, és ehhez a leginkább érintett szereplőket kérdezték meg: 5500 kórházi ápolásban részesült beteget, 2000 egészségügyi dolgozót. Mindezek felett még 24 mélyinterjút is készítettek egészségügyi szakértőkkel 8 országban.

A tanulmány legfontosabb megállapításai a következők:

A páciensek és a dolgozók jövőképe azonos: emberibb és rugalmasabb egészségügyet szeretnének a jövőben.

Hat trendet is azonosítottak: az egészségügyi dolgozók jóléte, a beteg és az orvosi csapat együttműködése, okos és összekapcsolt technológia, a big data hasznosítása, decentralizált ellátás, prediktív-megelőző és precíziós orvoslás.

Eközben kilenc akadály is jelen van a rendszerben: alacsony munka-elégedettség, a dolgozók nem a képzettségüknek megfelelő munkát végeznek, a klinikusok több kommunikációs és technológiai készségre vágynak, a technológia használata nem egyszerű és intuitív, hiányzik az adatok időben történő hozzáférése, alacsony az AI-ba vetett bizalom, a betegek vonakodnak megosztani az egészségügyi adataikat, a betegek nem bíznak a kórházon kívüli vizsgálatokban, alacsony bizalom az önállóan elvégzett vizsgálatok eredményeiben.

Összességében Földvári Jutas Szvilen azt a konklúziót is hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy a felmérés meglátásait cselekvéssé alakítsuk, hidat kell építenünk az egészségügyben érdekelt felek között, hogy az együttműködésükkel, emberibbé és rugalmasabbá tehessük az egészségügyet.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Szabó Dóra, a Prima Medica Csoport Healzz üzletágának marketing és innovációs vezetője a magánegészségügyben zajló digitális transzformációról tartott előadást. Ismertetése szerint a szolgáltatók részéről több kihívás is jelentkezik, amelyekre digitális úton lehet akár megoldást találni. Ilyen például a meg nem jelenések esetét kezelő foglalási díj, a hosszú várólisták problémája, az ezzel összefüggő páciensélmény, a valós betegút-menedzsment. Az informatikai rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy a páciensek online tudjanak fizetni, minden számlakiállítással kapcsolatos folyamat digitális úton valósuljon meg, a lemondást lehessen indokolni és legyen személyre szabható a lemondási határidő, de emellett előnyös, ha egy adott rendszerben a rendszeresen meg nem jelenő pácienseket jelölni lehet - sorolta.

Szabó Dóra szerint a magyar magánegészségügyben egy új trend jelent meg, mégpedig a tudatos páciens térhódítása, akik válogatnak az élményeik alapján. A páciensélményt meghatározza a kommunikáció, a tájékoztatás, az árazás, a szakemberek elérhetősége, az empátia, és a betegre fordított idő.

Szerinte elengedhetetlen a klinikák közötti verseny miatt is, hogy a szolgáltatók páciensportállal és mobilapplikációval rendelkezzenek.

A betegellátásban résztvevő minden szereplőnek egy központi célt kellene szem előtt tartania, ez pedig a páciens gyógyulása. Egy jó medikai rendszer ezt a célt sikeresen tudja támogatni - vélekedett az előadó.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Címlapkép forrása: Mónus Márton/Portfolio