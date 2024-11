A sztársportolók csodafegyvere, ami mindenki előtt ott hever

Idén lesz 40 éves és már a 22. NBA-szezonját tapossa LeBron James, aki a világ egyik legvagyonosabb sportolója, de nem csak erről, jövedelméről és játékáról híres, sőt. Sokan és mostanában egyre többen keresik annak a titkát, hogy miként tud ennyi idősen is ilyen sportteljesítményt felmutatni a Los Angeles Lakers kosarasa, akiknek a számai magukért beszélnek, még azok számára is impresszívek ezek, akik nem kedvelik Jamest. Egy nemrégiben megjelent dokumentumfilm-sorozat apró bepillantást enged abba, hogy mi a csúcsteljesítmény ilyen szintű fenntartásának titka, és ezek összecsengenek más sportolók életmódjával és azok eredményeivel. Felmerül a kérdés: vajon az élsportolók gyakorlatai elsajátíthatóak a minél hosszabb egészséges élet érdekében.

Egész egyszerűen nem úgy öregszik, mint mások

- állapítható meg LeBron James profi kosarasról. És ezt nemcsak a meccseiről készült highlight-videók alapján lehet érzékelni (amikből kiderül, hogy mikre képes még fizikailag), hanem a szigorú számok és a látványos grafikonok is alátámasztják. Egyes értékelések szerint már-már csodaszámba megy a teljesítménye, ugyanis más szupersztár-kosarasokhoz képest is kiemelkedő az, amit csinál (más kérdés, hogy személye rendkívül megosztja a szurkolóközönséget). A szint, amelyen a korához képest játszik, szó szerint példátlan, és még mindig jóval az átlag felett van - derül ki például a Guardian látványos ábrájáról.

Nem lehet szó nélkül hagyni James esetében azt sem, hogy minden idők legtöbb pontját szerezte már, megdöntve Kareem Abdul-Jabbar korábbi pontszerzési rekordját.

Ez annak köszönhető nagyon leegyszerűsítve, hogy 1) stabilan magas pontszámokat átlagol (karrierátlaga 27 pont felett van még mindig), 2) extrém régóta űzi magas szinten a játékot (az USA Today legutóbb megemlítette, hogy az átlagos NBA-karrier 5 évig tart, és jellemző, hogy a hosszabb karriert befutó játékosok is visszavonulnak a 30-es éveik közepén) 3) és kitartóan jelen van a pályán: az elmúlt két évtizedben átlagosan 71 meccsen lépett pályára idényenként (a 82 meccses alapszakaszt + rájátszást tekintve).

A fenti három leegyszerűsíti tényező mögött viszont számtalan okot és magyarázatot találunk, érdemes ezért ezeket részletesebben is kibontani. Természetesen az első tényező (miért képes egy-egy meccsen ilyen kiemelkedő játékra) mögött ott van fontos szemponként a tehetsége, kiemelkedő fizikai képességei, adottságai, folyamatos fizikai és szakmai fejlődése (saját bevallása szerint a szezonban számtalan meccset megnéz, felkészül az ellenfél játékából, játékosaiból és sokszor ismeri és felismeri az ellenfél taktikáját, de emlékszik a szezon korábbi meccseinek egyes jeleneteire is, hogy melyik játékos miket csinált). Ez alátámasztja azokat a feltételezéseket, hogy nemcsak fizikailag kell a topon lennie mindig az adott sztárnak, hanem az elméjében is. James folyamatosan tanult, fejlesztette magát és alkalmazkodott a játékhoz, ami 2003 óta sokat változott. De a mi szempontunkból és a mostani cikkünk szempontjából ez másodlagos.

Az a nagyon érdekes kérdés, hogy miért képes ilyen régóta (időtartam) és ilyen magas intenzitás, igénybevétel (szezononkénti meccsszámok) mellett jelen lenni a pályán, vagyis hogy mi az ő hosszú egészséges játékidejének titka, ami szintén egyfajta longevity kérdés.

És erre a kérdésre tudunk most aktuálisan friss választ, vagyis inkább csak lehetséges magyarázatot adni annak apropóján, hogy nemrégiben jelent meg a Netflixen a Starting 5 című dokumentumfilm-sorozat, amely közelről dolgozza fel 5 aktív NBA-sztár 2023-24-es szezonját, többek között a jelenleg Lakers-színekben játszó James tavalyi idényét is.

Régóta elterjedt az a szám James kapcsán, hogy évente legalább 1,5 millió dollárt (átszámolva 570 millió forintot) költ teste megóvására. Nem lebecsülve a világ egyik legtehetősebb sportolójának vagyonának jelentőségét és hogy ennek köszönhetően összehasonlíthatatlanul fejlettebb lehetőségei vannak az egészsége megóvására (a sorozatból ki is derül, hogy miket alkalmaz, többek között: krioterápia, váltófürdő, vörös fény, hiperbár kamra, Normatec gép), vannak azonban olyan tényezők, amelyek ugyanúgy mindenki számára elérhetőek, mint a leggazdagabbak számára. És erről maga LeBron James is beszél a sorozatban.

"Csak nevetek azon, amikor meghallom ezeket az összegeket, de természetesen nem árulom el a valódi összeget, de

ami ennél sokkal fontosabb, az az idő

- mondja a kosaras.

Húsz év alatt mindent kipróbáltunk. De a legfontosabb dolog ingyen van. Az alvás

- ezt már James személyi edzője, Mike Mancias mondja a sorozatban. Lebron felesége, Savannah James ezen a ponton annyit tesz hozzá, hogy "ez fix pont, nem hagyható ki". "Mint a kisgyerekeknél, akik kezdenek begyogyózni, ha kimarad a délutáni alvás. Örül, ha szólok neki, hogy aludjon. Látszik rajta, ha ráfér" - mondja a felesége.

Az alvásnál nincs jobb regenerálódás. Olyan, mint amikor töltőre teszed a telefonod estére

- fejtette ki James, aki bevallja azt is, hogy természetesen nem alszik jól minden éjszaka. "De csak úgy teljesíthetek 100%-on, ha alszom, amikor csak lehet" - teszi hozzá.

Jamesnek és családjának nagyon fontos, hogy a sztársportoló úgy hagyja abba a játékot, hogy visszavonulása után is tudja élvezni az életet, vagyis ne épüljön le fizikailag, sőt.

James már korábban is nyilatkozta azt, hogy előnyben részesíti az alvást, olyannyira, hogy naponta 8-9 órát alszik, de van hogy 10 órát. 2018-ban személyi edzője az alvást részletezve kifejtette egy interjúban, hogy 20-21 fokos szobában, teljes sötétségben, minden zavaró tényező kizárása mellett alszik James. A megfelelő alvás lehetővé teszi, hogy a szervezet "fizikailag és érzelmileg" felépüljön - mondta még korábban a sportoló.

Az alvás, vagyis a természetes regenerálódás mellett James számára kiemelt jelentőségű a táplálkozás. A kosaras többször beszélt már arról, hogy a lehető legtisztábban igyekszik étkezni, de hogy mit is jelent mindez: távol tartja magát a mesterséges italoktól, a mesterséges cukroktól, gyorsétektől. Tanulmányok szerint a gyümölcsökből, zöldségekből és sovány fehérjékből álló, kiegyensúlyozott étrend segíthet az egészség megóvásában. A tápanyagdús élelmiszer a titok. Az étrend javítását el lehet kezdeni a teljes értékű ételek bevitelének növelésével és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának csökkentésével.

Egy sportoló esetében nyilván megvan a rendszeres mozgás, és ebből a szempontból nem is lehet összehasonlítani őket az átlagos emberekkel (az élsportolók pont az extrém terhelés érdekében teszik azt az életmódjukkal, amit), de az is bizonyított, hogy a rendszeres mozgás (nem is akármilyen) segít a hosszabb, egészségesebb élet elérésében.

Mindezeken túl a mentális egészség elengedhetetlen a sportolóknak, és az egészséges életre törekvő egyéneknek is. Saját bevallása szerint James amikor veszteséget él át, nem "rugózik a veszteségen", hanem megpróbál "tanulni a vereségből", és megtalálja a módját a tanulásnak és a fejlődésnek. Egy interjúban azt is megosztotta, hogy türelmes csapattársaival, családjával és önmagával szemben is, valamint beszélt a kommunikáció, valamint mások gondolkodásmódjának megértésének fontosságáról.

Hasonló gondolatokat oszt meg a sorozat ezen részében a nézőkkel a többi sztárjátékos is, Jason Tatum, Jimmy Butler, Domantas Sabonis, és Anthony Edwards. Sabonis (aki szintén nagyon odafigyel a táplálkozására) egyenesen úgy fogalmaz: vigyázni kell a testre, emiatt rendkívül fontos a regeneráció, a sérülések megelőzése, a szellemi és fizikai frissesség. "Csak akkor jutok feljebb és feljebb, ha vigyázok a testemre" - hangoztatja a litván-amerikai kosárlabdázó, akinek már az édesapja is a profi kosárligában játszott az USA-ban, és emiatt tőle is sok tapasztalatot szerzett akár a sérülések kezeléséről. Éppen emiatt is veszi nagyon komolyan a fizioterápiát. Hosszú távon csak így lehet bírni, következetességre van szükség a testet illetően - hangzik el a műsorban.

Egy egész generáció

James számai és teljesítménye kiemelkedő, de ezzel nincs teljesen egyedül. Vannak még vele közel egy korban lévő NBA-sztárok, akik ugyan most már nem fénykorukat élik, de még mindig kiemelkedő teljesítményre képesek és szakértők szerint ebben rendkívül fontos szerepe van az edzéseknek, a táplálkozásnak és a sportorvoslás elképesztő fejlődésének.

Steve Kerr, a Golden State Warriors vezetőedzője (aki maga is aktív játékos volt 1988 és 2003 között, és Michael Jordannel nyert bajnoki címeket a Bulls-szal, szóval van összehasonlítási alapja és ) szerint az a különbség, hogy mostanra a játékosoknak az egész évben megvannak az eszközeik arra, hogy vigyázzanak magukra, a testükre. Okosabbak lettek a játékosok abban, hogyan vigyázzanak a testükre, mi pedig segítünk nekik ebben - mondta. Chris Paul, aki Jameshez hasonlóan szintén 39 éves, és már a 19. idényét kezdte, ezúttal a San Antonio Spursben (a 2. idényét kezdő, rendkívül fiatal, de már most szupersztárnak kikiáltott francia Victor Wembanyama mellett) a növényi alapú életmódnak tulajdonítja azt, hogy aktív karrierjét ilyen sokáig ki tudta terjeszteni. Edzés, étkezés, táplálkozás - sorolta az alapvető összetevőit a hosszú karrier alapjainak. Tyronn Lue, aki maga is játszott az NBA-ben és James edzője volt, amikor a Cleveland Cavaliers bajnoki címet nyert Lebron James elkötelezettségét emelte ki. Minden nap 6:30-kor elvégezte a szokásos izomaktiváló és korrigáló gyakorlatát, történjen bármi. Mindig jól eszik, mindig tisztán eszik. Ha vigyázol a testedre, sokáig játszhatsz, és azt hiszem, ezt meg is mutatta másoknak - vélekedett Lue.

Draymond Green, a Golden State Warriors játékosa, aki szintén már-már veteránnak számít a Guardiannek arról beszélt, hogy LeBron James, vagy Steph Curry (szintén a Golden State játékosa, aki átalakította a játék stílusát) egészen új szintre emelkedett és egyfajta mintául szolgálnak a fiatalabbak számára abban a tekintetben is, hogy már a fiatalabbak is másként tudnak gondolkodni. Korábban az volt a helyzet, hogy 33-34 évesen már azt mondták maguknak a játékosok, hogy van még 1-2 évem, mára megváltozott ez a gondolat. Szerinte mostanra az a fő gondolat, hogy sokkal tovább lehetek aktív.

A Netflix sorozatából pedig kiderül, hogy a fiatalabb generáció is megtanulta használni a rendelkezésre álló eszközöket, amelyekkel megóvják a testüket.

Kellenek tehát az alapok, vagyis az, hogy az élsportolók vigyáznak a testükre fizikailag, de erre csak úgy képesek, ha mentálisan is rendben vannak. És a mentális felkészültség, hozzáállás legalább olyan fontos összetevő a longevity receptben a sportolók számára, mint a fizikai alapok,

a fejben való elköteleződés a sport iránt, valamint az a szenvedély, ahogyan játszanak, elengedhetetlen.

Sokakat egész egyszerűen az motivál, hogy még mindig játszhatnak és ez mindennél őszintébb, még a százmilliós fizetéseken is túlmutató motiváció.

És mit tehetünk mi, átlagemberek, akik például ezt a cikket éppen az éjszaka kellős közepén, nassolnivalóval/csokival a kezünkben, a kanapén feküdve olvassuk, alvás helyett?

És mondjuk távolról sem rendelkezünk olyan fizikai adottságokkal, mint egy élsportoló, és nem akkora a jövedelmünk, mint az NBA-sztároknak?

Elsősorban bizakodjunk abban, hogy LeBron James ebben a sorozatban (és korábbi interjúiban) tényleg őszintén beszél a számára egészségesnek mondott életmód összetevőiről, és hogy ezek is nagyon fontosak az ő életében, egészségében, és van jelentőségük, nem pedig csak azoknak a személyre szabott terápiának, szakértői csapatnak, titkos receptúráknak és egyedi, százmillió forintokba kerülő megoldásoknak stb. van jelentőségük az egészség megőrzésében. Vagy ha vannak is ilyen titkosnak tűnő receptek, akkor azok előbb vagy utóbb leszivárognak a tömegekhez.

Másodsorban pedig érdemes elgondolkodni szokásainkon, mi az, ami összeegyeztethető a tudomány jelen állása, a bizonyítékokon alapuló egészséges életmóddal és mi az, ami nem, mi az, amin tudunk változtatni, mi az, amin akarunk változtatni és mi az, amin nem akarunk és/vagy nem tudunk. A történelemkönyvekbe bevonuló LeBron James és társainak életmódjának egyik üzenete ugyanis épp ez:

az egészséges életmód elérése, fenntartása sem sprintfutás, hanem sokkal inkább hosszútáv futás, mindenkinek a maga tempójában, a saját hosszú távú céljainak megfelelően.

Ha pedig szokásokról beszélünk: ha nem is receptre, de ajánljuk továbbra is a Portfolio olvasását. Ha pedig valakinek felkeltettük az érdeklődését az egészséges életmód iránt, ajánljuk a hosszú élet titkaival foglalkozó dokusorozatokat.

Címlapkép: LeBron James (b), Kevin Durant (középen) és Stephen Curry (j), az Egyesült Államok csapatából ünnepelnek, miután csapatuk győzelmet aratott Szerbia ellen a párizsi olimpia férfi kosárlabda elődöntőjében. Forrás: Gregory Shamus/Getty Images