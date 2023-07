Kínai fiaskó után robbant be Európában az NBA, az USA globális exportja

Hatalmas üzlet az NBA: a liga üzleti értéke évről évre növekszik, egyre jobban járnak a tulajdonosok csapataik nyereséges működtetésével és a franchise-ok értékének folyamatos bővülésével, és még a játékosok is jelentős összegeket keresnek. Többek között ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk a Portfolio Checklist legutóbbi, szombati extra kiadásában meghívott vendégünkkel, Tőrös Balázs tartalomgyártó, NBA-szakértővel.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A podcastben más témák mellett a következőkről volt szó:

Ismét rendkívüli népszerűségnek örvend az NBA, az egész világon, ezt mutatják a nézettségi statisztikák, a felhasználói számok, és a csapatok üzleti számai is. Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga globálisan 1,5 milliárd emberhez jut el. A nemzetközi népszerűség oka Tőrös Balázs szerint egyebek mellett az, hogy egyre nemzetközibbé válik a sportág, egyre több külföldi játékos van a ligában, olyanok is, akik meghatározóak, elég csak az európai csillagokra gondolni, mint a szerb Nikola Jokić, a szlovén Luka Dončić, vagy a görög Jannisz Antetokunmpo.

Az NBA-szakértő szerint idehaza az amerikai kosárlabda népszerűségének felfutásához legutóbb a Netflix The Last Dance című sorozata (magyarul: Michael Jordan - Az utolsó bajnokságig) járult hozzá, amely dokusorozat Michael Jordan és a Chicago Bulls történetét dolgozza fel. A SportTV műsorvezetőjével az NBA kínai fiaskójáról is beszélgettünk, melynek következtében a liga nagyjából félmilliárd dollárt bukott és a viszony hosszú idő után mostanra tudott csak rendeződni. Közben viszont ez az ügy rávilágított Európa jelentőségére, stabilitására és potenciális ügyfélbázisára.

A podcastban szó volt a kosaras kártyákról, mint befektetésről is, ugyanis óriási pénzek vannak ebben. Az NBA-szakértő szerint ez a tevékenység egyfajta műgyűjtés, de sokan már menekülővalutaként is tekintenek ezekre a kártyákra. Figyelni kell a játékosok árfolyamát, mint a tőzsdén. Aki például az újonc évében belevásárolt a Dallas Mavericks sztárjának, Luka Dončićnak a kártyáiba, az nagyjából 2 év alatt 600 százalékos portfóliónövekedést tudott elérni. Bazska a podcastben arról is beszélt, hogy kinél van a legnagyobb Dávid Kornél (első és eddigi egyetlen magyar NBA-ben játszó kosaras) kártyagyűjtemény, egyúttal kifejti kíméletlen véleményét a sneaker-hype-ról.

A beszélgetés központi témája az NBA, mint üzlet volt. Ennek kapcsán a szakértő kifejtette, hogy az amerikai kosárlabda liga kis túlzással mindenben más, mint bármelyik európai bajnokság, európai sportág. Az NBA sokkal inkább gondolkozik ligában, a cél ugyanis, hogy az egész liga sikeres legyen, ne csak az egyes csapatok. A liga nagyon fontos célja továbbá, hogy fennmaradjon a paritás, vagyis hogy az esélyek amennyire csak lehet kiegyenlítődjenek a csapatok között.

Ebből a szempontból ez most egy aranykor az NBA-ben. Az elmúlt 5 évben ugyanis 5 különböző bajnokot avattak

- vélekedett Bazska, akivel beszélgettünk a fizetési plafonról, a játékosok fizetéséről, a büntetőadóról és annak jelentőségéről. Ahogy adódnak össze a fizetések, a liga bevezetett egy luxusadóhatárt. Ha a csapat ezt eléri, akkor minden elköltött dollár után be kell fizetni 50 cent büntetést. És ez az eszköz már hosszú múltra tekint vissza. Egy bizonyos határ felett pedig már 1 dollár a büntetés minden elköltött plusz 1 dollár után, majd jönnek a repeater tax nevezetű terhek, melynek a végén 300-400%-os adó terheli a luxusadóhatárt jelentősen átlépő csapatokat - magyarázta. Mindezek ellenére az volt látható, hogy a csapatok tulajdonosai ezt a terhet bevállalták, de a jövőben ezen a területen is változásokra lehet számítani.

Elképesztőek a számok: éves szinten is megéri NBA-csapatot birtokolni, 2022-ben ugyanis a 30 csapatból 29 termelt éves profitot - jelentette ki az adásban a műsorvezető, aki azt is kiemelte, hogy az NBA-csapatok értékeltsége is nagyon szépen kúszik felfelé. A közelmúltban is cseréltek gazdát bizonyos csapat-üzletrészek, így például Michael Jordan is megvált a Charlotte Hornetsben fennálló többségi tulajdonrészétől.

Mindezeken túl szóba került az idei szezon nyerteséről, hogy van-e bevált recept a rájátszás-győzelemhez és hogy milyen párhuzamok vannak egy sikeres, profin menedzselt kosárcsapat és egy vállalkozás között.