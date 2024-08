Új valóság köszönt be a világ egyik legsikeresebb bajnokságába - Úgy tűnik, félnek a csapatvezetések

Hatalmas világsztárok, tízmilliárd forintos éves fizetések, új szabályok miatt gúzsba kötött csapatok, bizonytalan és kiváró vezetések, a tuti nyerőt behúzó NBA-tulajdonosok. Valósággal pezseg az élet az amerikai profi kosárlabda liga körül, és akkor még a jelenleg is zajló olimpiai játékokat meg sem említettük. Van tehát miről beszélgetni az NBA aktualitásai és pénzügyi vonatkozásai kapcsán, és ezt meg is tesszük Tőrös Balázs NBA-szakértőval a Checklist hétvégi különkiadásában. A műsor már meghallgatható a Spotify-on , az Apple Podcasten , a többi nagy podcast platformon, és a cikk végén beillesztett lejátszóban is.

Javában zajlik a 2023/24-es szezon rájátszása és a 2024/25-ös NBA-szezon kezdete közötti offseason időszak, izgalmas fejleményekkel, miközben a 2024-es olimpiai játékokon is jelen vannak az amerikai profi kosárlabda ligában játszó legnagyobb kosárlabda sztárok. De nem csak a Team USA-ben. Ezért beszélgettünk - egy év után újra - Bazskával az NBA akutalitásairól, üzleti szempontok szerint.

A tartalomgyártó a műsorban kijelentette, hogy ha longolnia kéne egy csapatot, mármint hogy hosszabb távon kiben van meg a nyerő potenciál, akkor mindenképpen a San Antonio Spurst mondaná. Ott játszik a liga aktuális ufója, Victor Wembanyama, aki jelenleg a francia válogatottban kosarazik az olimpián. Félelmetes adottságokkal rendelkezik, nagyon jó fejben, borzasztó vékony és Tőrös Balázs szerint ez a a tényező, ami miatt sokakat elriaszt attól, hogy "longolja". De a szakértő szerint az első 82 meccses NBA-szezonja alapján ez a test elbírja ezt a terhelést.

A shortolható csapatokkal eközben tele van az NBA piaca a tartalomgyártó szerint. Sok franchise ugyanis bekormányozta magát egy olyan pénzügyi helyzetbe, ahol nem marad mozgástere, és közben pedig az NBA új pénzügyi valóságának a bárdja lecsap rájuk. Ide sorolta a Los Angeles Lakerst, a Golden State Warriorst, a Denver Nuggetset, valamint a Milwaukee Bucksot.

Victor Wembanyama, a Spurs 226 centiméter magas centere. Fotó: Cortes/Getty Images

"Papíron rég látott paritás, vagyis kiegyenlítettség van a csapatok között. Az elmúlt hat évben hat különböző bajnokcsapat volt, ami ritka, mint a fehér holló" - mutatott rá Tőrös Balázs, aki szerint az előző szezon rájátszásának hajrájával az volt a gond, hogy a lehetséges maximum 21 meccsből (2 főcsoportdöntő és a nagydöntő, és 4 meccset kell nyerni, hogy megnyerj egy sorozatot) a nézők csak 14-et kaptak. Nehéz volt ebben a sorozatban körmöt rágni - érzékeltette.

A műsorban arról is beszélgettünk, hogy miért ennyire sikeres ez az amerikai liga és hogyan konvertálódik mindez pénzügyi eredményekké az egész bajnokság, a csapatok és főként a játékosok számára.

A kosárlabda, mint olyan, egy nagyon jól highlightosítható sportág

és ahogy növekszik föl egy highlight generáció, akik a rövid videókat keresik. Az NBA-ben minden este látunk legalább kettő, de néha tizennégy összecsapást, amiből bőven lehet kivágni látványos jeleneteket. És vannak olyan sztárok, akik nagyon látványos dolgokat csinálnak, amiből lehet aztán végtelen mennyiségű tartalmat gyártani, amit elképesztően sokan néznek" - magyarázta.

Azt is kiemelte, hogy a liga legnagyobb sztárjai borzalmasan sok pénzt keresnek, de nagyon sok pénzt csinálnak, nemcsak a csapataiknak és ezáltal a ligának, hanem a szponzoraiknak is - ebből is fakad a sportág ilyen mértékű népszerűsége és sikeressége.

Jayson Tatum, a Boston Celtics játékosa zsákol a Dallas Mavericks ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) nagydöntőjének első mérkőzésén 2024. június 6-án. A bostoniak 107-89-re győztek. A négy győzelemig tartó párharc második találkozójára ugyancsak Bostonban kerül sor június 9-én. Forrás: MTI/EPA/C. J. Gunther

Szóba került a megkerülhetetlen új TV-s deal is, ami összesen 76 milliárd dolláros bevételt eredményez a liga számára a következő 11 évre. Tőrös Balázs ennek kapcsán kiemelte: a kollektív szerződés nyomán a ligába áramló bevételek felét a játékosok kapják, majd ez alapján számolják ki a minden egyes csapat gazdálkodásának alapját képező fizetési plafont. Egy csapat egy évben most 140 millió dollárt költhet különböző kiskapuk nélkül, és néhány éven belül ez emelkedik 200 millió dollárra. Az újonnan beáramló pénzmennyiség nem egyik évről a másikra szakad rá a ligára, hanem évenként, és így 10%-ot növekedhet ez a fizetési plafon. Mindezek hatására a következő években meg fognak jelenni az éves 70-80 millió dolláros NBA-sztárjövedelmek (bruttó összeg), ami forintban átszámolva 30 milliárd forint körül van.

Részletesen beszélt a csapatok erőviszonyait szabályozó NBA-eszközökről is. A tartalomgyártó úgy fogalmazott, hogy a csapatok természetes állapota az, hogy túlnyúlnak ezen a fizetési plafonon. A liga vezetése ezért már korábban kitalált egy limitet, amit luxusadó-limitnek neveznek, és amelyik csapat ezt átlépi, az minden egyes elköltött dollár után befizet először 50 centet, a végén pedig már 10 millió dollárral a plafon felett egy csapatnak 35 millió dollár luxusadót kell fizetnie. A csapatok azonban annyira sikeresek pénzügyileg, hogy a tulajdonosok nem foglalkoztak ezzel a büntetőadóval - ismertette a szabályokat. "Egyszerűen nem tudtak annyi büntetőadót kivetni, hogy a csapatok figyelembe vegyék ezt" - mondta. Az NBA vezetése pedig most mondta azt, hogy ennek a trendnek itt a vége, új lélektani határokat, szinteket vezetett be, amelyek felett már nem csak pénzügyi büntetések lépnek életbe, hanem olyan szabályok, amelyek akár gúzsba is köthetnek egy-egy csapatot.

"Az NBA-csapatok úgy menekülnek ez alól a második lélektani határ alól, mintha pestis lenne" - érzékeltette. Mindezzel az a cél, az egész pénzügyi rendszerrel az a cél, hogy minél erősebb legyen a paritás a csapatok között, vagyis minél izgalmasabb legyen a bajnokság. A kiegyenlített erőviszonyoknak köszönhetően több hasonló esélyes legyen egy-egy szezonban. "Nagyon érdekes és egyelőre még nagyon nehezen átlátható, hogy milyen hatása lesz majd ezeknek a változásoknak, de egyelőre úgy tűnik, hogy a tulajdonosok és a szakmai vezetők félnek" - értékelte. Lemondások nélkül a szakértők szerint nem lehet hosszú távon fenntartani és egyben tartani egy csapatot, a sok, egyre drágább sztárjátékossal. A bajnokdinasztiákat, mint korábban a San Antonio Spurs vagy a Golden State Warriors volt el kell felejteni, 2-3 éves időablakok állnak majd egy-egy csapat rendelkezésére. A szakértő konkrét példákat is hozott viszont arra, amikor a játékosok saját fizetésük egy részéről mondott le, hogy a csapatot ne büntessék, így tett például LeBron James is, a Los Angeles Lakers sztárja és az NBA egyik legnagyobb jelenlegi arca.

Az amerikai Stephen Curry és LeBron James a 2024-es USA kosárlabda-bemutatón a londoni O2 Arénában 2024. július 20-án. Fotó: Aaron Chown/PA Images via Getty Images

A beszélgetés végén szóba kerültek a legutóbbi csapattranzakciók, ugyanis a liga az elmúlt években ezen a téren is megpezsdült üzletileg. Megvan a következő évekre vonatkozó hatalmas tévés szerződés, az NBA népszerűségének és mint vállalkozás üzleti sikerének köszönhetően az elmúlt években látványosan felértékelődtek a csapatok is, és ezért egyes franchise-tulajdonosok most jutottak el arra a pontra, hogy inkább zsebre teszik a 10-szeres profitokat, mint hogy egy sokkal nehezebb és bonyolultabb, kihívásokkal teli, potenciális sikertelenséggel fenyegető időszakot vállaljanak még magukra. "Most lehet jó exiteket csinálni" - hívta fel a figyelmet a szakértő, aki biztos abban, hogy LeBron Jamesnek, illetve a mögötte álló csoportnak lesz csapata.

Az epizód már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

