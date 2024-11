Van különbség kgfb és kgfb között: miért ne csak az ár alapján döntsünk?

Idén közel 800 ezer gépjárművet, ebből 400 ezer személygépkocsit érint a novemberi gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány. Ha váltásról van szó, az autósok többsége továbbra is elsősorban árvezérelt – derül ki az Allianz Hungária friss kutatásából. Töreky Gábor, az Allianz Hungária lakossági nem-élet biztosításokért felelős igazgatója szerint a díj alapvetően fontos, de inkább a relatív megtakarítás a kulcs és már azzal csökkenthetjük a költségeket, ha olyan kötelező felelősségbiztosítást választunk, amelyhez a biztosító valamilyen hasznos kiegészítő szolgáltatást is nyújt.

Egy autó fenntartása éves szinten átlagosan 375 ezer forintba kerül, de az idősebb, 11-15 éves autókra e felett kénytelenek költeni a tulajdonosaik. A biztosító reprezentatív kutatásában résztvevők többsége (62%) úgy véli, hogy a fenntartási költségek legnagyobb tétele az üzemanyag, míg negyedük szerint a rendszeres felülvizsgálatokra és váratlan javításokra elköltött összeg.

Az extra szolgáltatások felkutatása miatt minden ötödik válaszadó keresi fel a biztosítók saját weboldalát, a többség (59%) viszont a legkedvezőbb biztosítást inkább a díjösszehasonlító oldalakon keresné. Ezeket a platformokat elsősorban a 30-59 éves autótulajdonosok használják, míg a fiatalabbak (18-39 évesek) szívesebben fordulnak barátokhoz, ismerősökhöz véleményért, ajánlásokért. Az új biztosítások terén a fiatalok aktívabbak, az idén megkötött új kgfb-szerződéseket a legnagyobb arányban (26%) a 18-39 éves korosztály kötötte. Ugyanakkor minden ötödik autós tíz éve vagy akár még régebben ügyfele a kgfb biztosítójának.

Töreky Gábor szerint számos oka lehet annak, hogy az ügyfelek nem váltanak kedvezőbb kgfb szerződésre, annak ellenére, hogy lehetőségük lenne rá. Az inaktivitás oka lehet, hogy az ügyfél már elérte a legkedvezőbb B10-es bonus-malus fokozatot és emiatt nem számítanak kedvezőbb ajánlatra, vagy olyan fokú bizalommal van a személyes üzletkötője iránt, hogy addig nem is gondolkodik a váltáson, amíg kedvező ajánlattal nem keresi fel a tanácsadója. Előfordulhat az is, hogy valaki elégedett a jelenlegi díjával, biztosítójával, vagy nagyon régi autója van, és nem is tervez váltást a közeljövőben.

A szakértő kiemelte, vannak olyan ügyfelek, akiknek a váltással elérhető megtakarítás nem éri el azt az ingerküszöböt, ami miatt belefognának egy újrakötésbe és az azzal járó teendőkbe.

Pedig Magyarországon kgfb ügyfélnek lenni gyors, egyszerű, kényelmes dolog

– fogalmaz Töreky Gábor, és hozzáteszi, hogy a digitalizáció terén kifejezetten jól áll a hazai biztosítói szektor, többek között az összehasonlító oldalak térnyerésének köszönhetően. “A kgfb piacon képesek vagyunk tömegesen kiszolgálni a biztosítási igényeket, amihez az is hozzájárul, hogy nagyon fejlettek a biztosítói honlapok, illetve a szektor szabályozási rendszere is, ami lehetővé teszi a gyors online tarifálásokat és szerződéskötést” – fogalmazott. Jelenleg 12 biztosító versenyez a kgfb ügyfelekért a magyar piacon.

“Az a fő célunk, hogy olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyektől az ügyfél azt érzi, megéri nálunk megkötni a kgfb-t, a váltásnak és a kötelezőjének van számára pozitív, kellemes hozadéka" – emelte ki Töreky Gábor.

Már azzal, hogy olyan kötelező felelősségbiztosítást választunk, amelyhez akár assistance szolgáltatást is nyújt a biztosító, spórolhatunk és biztonságérzetet kapunk.

A biztosítóknál folyamatosan változik az elérhető kiegészítő szolgáltatások köre, de az olyan szolgáltatások, mint az asisstance, a jogi segítségnyújtás és a közlekedési balesetbiztosítás, kifejezetten hasznosak tudnak lenni, és az ügyfelek élnek is velük. Ezeket az Allianz a kgfb mellé ingyenesen adja minden ügyfélnek, ami például azt jelenti, hogy a járművel utazókat baleset vagy műszaki hiba esetén összeghatár nélkül mentik és szállítják a legközelebbi szervizbe egész Európában, ami már egy elakadásnál is komoly összeget jelenthet.

A költségkímélő assistance-ról 4-ből 1 autós nem is hallott

A megkérdezettek többsége (56%) szerint van olyan biztosítási szolgáltatás, amely jól jött volna bizonyos esetekben. Leggyakrabban a helyszíni műszaki segítségnyújtás (34%) bizonyult volna hasznosnak, ugyanakkor a szakember úgy véli: „az autós költéseink tudatos elemzésével és például a költségkímélő szolgáltatások választásával optimalizálni tudjuk éves kiadásainkat”. Hozzátette:

Egy assistance kár esetén átlagosan 45 000 forintot spórolhatunk, ami akár a teljes éves kgfb-díjnak is megfelelhet.

A tisztánlátást azonban megnehezíti, hogy az autósok fejében sokszor tévhitek élnek arról, hogy egyáltalán mit is fed le pontosan az assistance. A felmérésben megkérdezettek közül minden negyedik autós nem is hallott még a szolgáltatásról, minden harmadik válaszadó pedig bevallja, hogy nem tudja pontosan, mit takar ez a szolgáltatás, de biztosan extra díjat kell fizetni érte. Elég magas azok aránya is (15%), akik szerint az assistance csak a CASCO mellé jár, és összességében tízből csupán négy autós érzi úgy, hogy pontosan tudja, mit jelent ez a kategória.

Azok, akik saját bevallásuk szerint ismerik az assistance szolgáltatást, tisztában vannak azzal is, hogy ez kiterjed a helyszíni javításra (55%), vagy ha ez nem sikerül, akkor a szervizbe vontatásra és utaztatásra (57%). Minden tizedik válaszadó azt is tudja, hogy az elektromos autók helyszíni töltését is lefedi, közülük nagyobb arányban találjuk a fiatalabbakat.

Évente csak egyszer lehet váltani

Töreky Gábor szerint fontos, hogy a biztosítás díja, tartalma és a plusz szolgáltatások mellett a határidőket is szem előtt tartsuk, tervezzünk vele, hiszen évente csak egyszer van lehetőség kgfb szerződést váltani, és a felmondásnak az évforduló előtt 30 nappal kell megérkeznie a biztosítóhoz.

Ne felejtsük el, hogy a kötelező biztosítás nem csupán személyautókra, hanem például motorkerékpárokra, teherautókra, pótkocsikra is vonatkozik.

Sőt, idén júliustól súlytól és tervezési sebességtől függően elektromos rollerekkel, elektromos kerékpárokkal is csak kgfb biztosítással lehet közlekedni.

A jövőbeli díjemelkedésekkel kapcsolatban a szakértő hangsúlyozta, hogy a biztosítóknak folyamatosan reagálniuk kell a gazdasági változásokra, de a tarifákat 60 napra előre meghirdetik, és azok egy évig fixek maradnak az adott szerződésre vonatkozóan.

