Így biztosíthat versenyelőnyt a magyar vállalatoknak az ESG-szabályozás

Portfolio 2025. március 06. 13:11

Az ESG-szabályozás célja a fenntarthatósági kockázatok felismerése és minimalizálása, miközben a vállalatok számára versenyelőnyt is teremthet – hangsúlyozta Molnár Csaba Gábor, az SZTFH ESG vezetője a Portfolio Green Transition & ESG 2025 konferencián. A fenntarthatósági elvárások az energetikai szektorra is komoly nyomást helyeznek: Fazekas László, az MVM gazdasági vezérigazgató-helyettese szerint az innováció és a szabályozás egyszerűsítése elengedhetetlen a versenyképesség javításához. A vállalati ESG-tudatosság társadalmi dimenziója is egyre nagyobb figyelmet kap – szakértők szerint az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés nemcsak etikai, hanem gazdasági szempontból is kulcskérdés.