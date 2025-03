Sokkal nagyobb fokú előre tervezésre lesz szükség az agráriumban

Bár az elmúlt időszakban kicsit romlott az agrárium helyzete, finanszírozás szempontjából még mindig kiemelt fontosságú partnerei a bankszektornak - hangzott el a Portfolio Csoport Agrárium 2025 konferencián . A szakemberek beszéltek arról is, hogy az állattatásban és az élelmiszeriparban komoly lehetőségek vannak, ez utóbbinál most lehetőség nyílik a korábbi sok éves lemaradások behozására, de szóba került az is, hogy a következő években sokkal nagyobb fokú előre tervezésre lesz szüksége az ágazat szereplőinek, illetve kiemelt fontosságú lesz a tartalékok képzése. A szakértők ugyanakkor jelezték, hogy a támogatások kifizetésének időbeli eltolódása komoly nagyobb problémát okozhat az ügyfeleknél.