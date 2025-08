Valósággal elárasztják a turisták a jeges szigetet, a helyieknek kezd ebből elegük lenni

Egyre nagyobb tömegek érkeznek újabban az olyan helyekre is, mint Grönland. A helyieknek kezd elegük lenni az egyre több emberből, ki túlterhelik a szolgáltatásokat, emiatt ellenállási kezdeményezések indultak – közölte a The Guardian.

Tüntetések kezdődtek a grönlandi Ilulissat városban, miután a helyi polgármester az utcára szólította a helyi lakosságot. Állítása szerint a fő problémát a rengeteg tengerjáró hajó érkezése jelenti, emiatt megosztottá vált a közösség. Úgy látja, hogy rengeteg a véleménykülönbség, ki hogyan látja a turisták érkezését, ez mára addig fajult, hogy sokan már egymással sem tárgyalnak.

A település legfontosabb látványosságát egy jégbe fagyott fjord jelenti, ez pedig évről évre több turistát érdekel. Helyben is több cég kezdett el utazásszervezéssel foglalkozni, ám a panaszok szerint az UNESCO Világörökség helyszínének megtekintésére érkező külföldiek sokkal inkább dániai vagy máshol létrejött grönlandi cégek egyszerűen kiszorítják őket. A helyi polgármester, Lars Erik Gabrielsen arra kérte a helyieket, hogy vonuljanak az utcára és hangosan tiltakozva fejezzék ki a véleményüket.

A terület kormánya Ilulissat vezetőjét azzal vádolja, hogy tevékenységével tudatosan ijeszti el a turistákat.

A helyi közösség megosztottságának elsődleges oka, hogy sokan együtt dolgoznak a nem helyi cégekkel, akik az ezres nagyságrendben érkező turistákat szállítják, míg a másik oldalon a helyi kisvállalkozások állnak. A legnagyobb gondot a Nuukban székelő Greenland Cruises és a dán Vela Nordic cég jelenti, mivel sokan úgy érzik, hogy a megélhetésüket kockáztatják a máshonnan érkező utazásszervezők.

Az ellenállásnak lett eredménye, több, a városba érkező tengerjáró hajót már eddig is töröltek és a hírek szerint több másik is fontolóra vette, hogy elkerüli inkább a helyet. Tavaly nyáron az okozott incidenst, hogy egy óceánjárót megakadályoztak a kikötőbe jutásban. Korábban itt a halászat volt a legfontosabb iparág, de a turizmus fellendülésével megváltoztak a prioritások. Mindez azért is különösen fontos kérdés a sziget életében, mivel az elmúlt időszakban jelentős figyelmet kapott Grönland függetlenedése, vagy éppen az Egyesült Államokhoz való csatolása. A sziget Dániához tartozik, 1953-ig gyarmatként volt a része, azóta pedig autonóm területként. Az önállósodási elképzelések fontos részét jelenti, hogy a turizmusnak nagy szerepet szánva növelik a pénzügyi stabilitásukat.

Hamarosan Ilulissatban is reptér fog nyílni, a „fővárosban”, Nuukban pedig idéntől közvetlen repülőjárat létesül New Yorkkal. Ez az amerikai érdeklődés növekedését mutatja, mivel Washington szeretné rátenni a kezét a sziget ásványkincseire, így egyre több beruházás érkezik. Tavaly elfogadtak egy turisztikai törvényt, amelynek célja az ágazat fenntartható fejlődése és a helyi gyökerű turizmus, de Gabrielsen vitatta, hogy ez bármilyen változást hozna, szerinte ezért változtatni kell ezen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images