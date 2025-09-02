Budapestre érkezik az ember, aki feltámasztotta az óriásfarkast

Ben Lamm öt sikeres techcéget épített fel és adott el a Szilícium-völgyben, ezután alapította meg a Colossal Biosciences vállalatot, amely mamutok, dodók, és legújabban - nagy sikerrel - óriásfarkasok újraélesztésén dolgozik. A Lamm és csapata által “újraalkotott” óriásfarkas idén tavasszal a TIME magazin címlapján landolt,
a céget pedig beválasztották a világ legfontosabb vállalatai közé.
A fajkihalás elleni harc azonban sokkal komplexebb kérdéseket vet fel, mint elsőre gondolnánk. Vajon képesek-e alkalmazkodni az újraélesztett fajok a 21. század klímájához? Felborítja vagy épp ellenkezőleg, helyrehozza a természet rendjét, ha a kihalt fajok visszatérnek az ökoszisztémákba? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is válaszol majd az amerikai sztárvállalkozó, akinek előadására
a Brain Bar szervezői 100 biológiatanárt is meghívtak az ország minden szegletéből.
A Brain Bar meghívására Budapestre érkezik a világ egyik legelismertebb tudósa, a fizikus Geoffrey West is. A legendás brit professzor egész pályája során egy szokatlan kérdésre kereste a választ: létezik-e olyan egyetemes fizikai törvény, amellyel egyszerre írható le az élőlények, a városok vagy éppen a vállalatok virágzása és pusztulása?
A választ West professzor személyesen árulja el a Brain Bar színpadán.
Milyen készségekre és képességekre van szükség ahhoz, hogy valakiből asztronauta legyen? Milyen szerepe lehet a magyar szakembereknek az világűr további felfedezésében? A jövőfesztivál szervezői azt is bejelentették, hogy a Brain Bar közönsége személyesen találkozhat és beszélgethet majd Kapu Tiborral, Magyarország újdonsült űrhajósával.
A kétnapos fesztiválon a felsorolt előadók mellett, a világ minden tájáról közel százhetven tudós, üzletember, kulturális és közéleti vezető lép színpadra. Mara Einstein médiaszakember, Albert Einstein leszármazottja a manipulatív reklámok elleni védekezésről tart előadást, Esther Horvath, a National Geographic magyar származású természetfotósa a sarkkör világába vezeti be a hallgatóságot.
Először lép magyar közönség elé Khalaf Al Habtoor, Dubaj történetének egyik legsikeresebb vállalkozója,
az építőiparban, az autóiparban és a vendéglátásban is aktív Al Habtoor Csoport alapító-elnöke. A magas rangú vendég – aki idén a Brain Bar fővédnöki szerepét is betölti – az arab világ gazdasági és kulturális jövőképéről osztja meg a gondolatait.
A Brain Bar 2025-ös programján több mint 10 nagyszabású vita is helyet kapott. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a balkáni béketárgyalásokat vezető korábbi svéd miniszterelnök, a világszerte elismert diplomata, Carl Bildt
az európai kontinens jövőjéről ütköztetik nézeteiket.
A magyar diplomák értékéről és nemzetközi versenyképességéről Hankó Balázs felsőoktatásért felelős miniszter és Palasics Péter, a hazai tehetségeket külföldi egyetemekre felkészítő Milestone Institute vezetője vitáznak majd. Lesz-e valaha pártokon és ideológiákon átívelő egyetértés Magyarország felkészítéséről a klímaváltozásra? Erről a témáról Lánszki Regő országos főépítész, Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze és Stumpf-Bíró Balázs összeomlás-kutató részvételével zajlik majd vita.
A jövőfesztiválon szó lesz arról is, miért érezzük magunkat minden eddiginél magányosabbnak; hol és hogyan találhatnak párt a Z és alfa generációs fiatalok; divathullám vagy valódi zöld forradalom-e a turkálók felívelő népszerűsége, és hogy lehet-e valaha igazi művész a mesterséges intelligenciából.
A Brain Bar jövőfesztivál idén is ingyenes tanárok és diákok számára, sőt teljes középiskolás osztályok regisztrációjára is van lehetőség. Akik már nem tanulnak és nem is tanítanak, napijegyeket és bérleteket vásárolhatnak az eseményre. A Brain Bar szervezői az ebből származó teljes bevétellel az Amigos a Gyerekekért önkéntes szervezet munkáját támogatják, akik beteg gyermekek mindennapjait teszik vidámabbá közös játékkal és tanulással.
A Portfolio a Brain Bar jövőfesztivál médiapartnere.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
