  • Megjelenítés
Változatok túlélésre − Klímakatasztrófa esetére érvényes támpontok a fenntathatóság csúcsrendezvényén
Gazdaság

Változatok túlélésre − Klímakatasztrófa esetére érvényes támpontok a fenntathatóság csúcsrendezvényén

Portfolio
A klímaváltozás már nem távoli fenyegetés, hanem mindennapi valóság, amely azonnali alkalmazkodást követel a vállalatoktól és a társadalomtól egyaránt - derült ki a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia klímaadaptációval és zöld stratégiákkal foglalkozó szekciójából, ahol fotóriporterek, szakértők és vállalati vezetők osztották meg tapasztalataikat.

A Portfolio Sustainable World 2025 konferencia Future-Proof Lounge szekciójában három fotóriporter mutatta be, hogyan dokumentálják a klímaválság valós hatásait. Kállai Márton a tudományos munkát önkéntesen támogató civileket bemutató Citizen Science sorozatával érkezett, míg Zoltai András öt éven keresztül követte nyomon az indiai Majuli sziget lakóinak küzdelmét a klímaváltozással. Stiller Ákos pedig 15 éve dokumentálja a magyar tanyavilág eltűnését, rávilágítva arra, milyen társadalmi következményekkel jár az a generáció elvesztése, amely még tudja, hogyan lehet a földből élelmet előállítani.

A fotóriporterek egyetértettek abban, hogy munkájuk nem pusztán dokumentálás, hanem korunk lenyomatának megőrzése az utókor számára. Képeik a klímaváltozás környezeti hatásain túl annak társadalmi vonatkozásait is bemutatják, emberközpontú megközelítéssel reflektálva a változásokra.

VAL_09596
Fotóriporteri kerekasztal a Portfolio Sustainable World 2025-ön

A klímaalkalmazkodásról szóló panelbeszélgetésen, amelyet Márta Irén, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért igazgatója moderált, Dr. Selmeczi Pál (HungaroMet), Sipos Katalin (WWF Magyarország) és Dr. Wassen Barbara (Energiaügyi Minisztérium) vett részt. A szakértők hangsúlyozták, hogy az éghajlatváltozás már most is érezhető hatással van a vállalati működésre, legyen szó hőség okozta egészségügyi kockázatokról, ellátási láncok zavarairól vagy a napelemek teljesítményét csökkentő szaharai porról.

A klímaadaptáció nem egyetlen intézkedés, hanem rendszerszintű válaszok összessége, amely technológiai és természetalapú megoldásokat egyaránt magában foglal.

A sikeres alkalmazkodás három alappillére a résztvevők szerint a mélyreható kockázatelemzés, a szektorokon átívelő partnerség, valamint a folyamatos tanulás és tudásmegosztás.

Kiemelték a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) jelentőségét, amely már utcaszintű klímamodellezést is lehetővé tesz.

A fenntarthatósági eredmények transzparenciájáról szóló beszélgetést Jenei Attila, az EY partnere vezette, melyen Andri Diána (Decathlon), Kertész-Káldosi Zsuzsanna (Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége) és Zincsenko-Záhorszki Márta (PPF Europe) osztotta meg tapasztalatait. A résztvevők kiemelték, hogy a vállalati fenntarthatósági stratégia és kommunikáció szorosan összefonódik, hiszen a hiteles üzenetek nemcsak a fogyasztók, hanem a befektetők, beszállítók és munkavállalók számára is kulcsfontosságúak.

A PPF Europe példája szemléltette, hogyan lehet már a stratégia elnevezésével is belső elköteleződést ösztönözni, míg a Decathlon a terméktervezés szintjén integrálja a környezeti szempontokat, és körforgásos gazdasági szolgáltatásokkal vonja be vásárlóit. A szakértők egyetértettek abban, hogy a kommunikáció alapját minden esetben validált adatok és külső auditok kell, hogy képezzék.

4S6A0732
Portfolios Sustainable World 2025

A beszélgetés második felében a szabályozási környezet komplexitása és az összehasonlíthatóság nehézségei kerültek előtérbe. Az EU-s és hazai hatóságok egyre szigorúbban vizsgálják a "zöld állításokat", miközben a vállalatoknak gyakran több ország eltérő szabályozásának kell megfelelniük.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a jövő fenntarthatósági kommunikációja nemcsak az adatok pontosságán, hanem azok érthető, fogyasztóbarát bemutatásán is múlik, amihez elengedhetetlen a címkék, tanúsítványok és digitális eszközök tudatos alkalmazása.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
4S6A0778
Gazdaság
Körforgásos gazdaság: B terv az nincs, de a profitabilitás és a társadalmi elfogadottság is kulcsszempont
Pénzcentrum
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility