Szegeden folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Portfolio
Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ Zrt. kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ Zrt. közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

roadshow Szegeden folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban
Szeptember 25-én folytatódik a Kavosz főtámogatásával megvalósuló kkv-szektornak szóló finanszírozási rendezvénysorozat. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Kiemelt témák:

  • Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. által megvalósított Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
  • Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
  • Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
  • Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
  • Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
  • Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?

Előadók:

Ács Zoltán, elnök, vezérigazgató-helyettes, Magyar Fintech Szövetség, MKIK Tőkealap-kezelő

Beke Károly, elemző, Portfolio

dr. Balog Ádám, alelnök, a KAVOSZ Zrt. igazgatótanácsának elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Sipos Tamás, elnök, VOSZ Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete

Következő helyszínek, időpontok:

Ne maradjon le a szegedi rendezvényről – regisztráljon még ma!

Címlapkép forrása: Portfolio

markus gergely-5259
Gazdaság
Elrajtolt a Mastercard fenntartható közlekedési kihívása, idén is zöld kilométerek gyűjtésére hívják a résztvevőket
Pénzcentrum
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
