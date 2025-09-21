Valami nagyon szokatlant lépett Amerika

A kétpárti küldöttséget Adam Smith demokrata képviselő vezeti, akik a pekingi Nagy Népi Csarnokban találkoznak Li Qiang kínai miniszterelnökkel - közölte az amerikai nagykövetség által szervezett sajtótájékoztató.
A látogatás jelentős lépés a két nagyhatalom kapcsolatában, hiszen ez az első alkalom, hogy az amerikai képviselőház delegációja Kínába látogat a 2019-es év óta.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
