Ezek a legjobb éttermek Magyarországon: kijött a friss lista
Több éves szünet után újra megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, ami 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket.

A Gault&Millau módszertana sokéves tesztelői tapasztalaton alapul, a többnapos képzésben részesült értékelők mintegy 70 szempont szerint, a teljes étkezési élményt vizsgálva pontoznak.

A végső értékelésben az ételek csak egy – bár kulcsfontosságú – komponens: a szolgáltatás, a vendégek hangulatának felismerése és ajánlások, a borlap, miliő, kényelem, berendezés és tisztaság is számít. Bár egy kiváló séf munkája önmagában kevés a magas pontszámhoz, minőségi fogások nélkül egy étterem nem kerülhet be a kalauzba, még akkor sem, ha minden más tökéletes.

A kiadvány hétfői, budapesti bemutatóján Harmath Csaba, a kiadvány főszerkesztője elmondta: szűk egy év alatt állították össze az étteremkalauzt, és kiemelt céljuk volt, hogy a teljes országot lefedjék, enyhítsék a gasztronómia Budapest-centrikusságát, minél több minőségi vidéki éttermet mutassanak be. Ellenőreik – a kiadvány tradícióinak és szabályainak megfelelően - inkognitóban tettek látogatást és értékelték az éttermeket. Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő pontozási rendszerben értékelik, amelyben a 20 az elérhető lehető legjobb eredmény.

Egy speciális jelzésrendszer, a Toques, avagy szakácssapkák jelölik az éttermek által elért kiemelkedő eredményeket.

A vendéglátóhelyeknek odaítélt szakácssapkák száma 1 és 5 között mozog, ezek száma az étkezési élmény minőségét és az étterem kreativitását tükrözi. A szakácssapkák maximálisan elérhető száma 5, ami a francia étteremkalauz rendszerében egyfajta tökéletességet jelent.

A 4 szakácssapkát kapott - azaz a legjobbra értékelt - magyar éttermek 2025-ben, ABC-sorrendben:

  • Babel Budapest (17/20 pont)
  • Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)
  • Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)
  • Salt (17/20 pont)
  • Stand (18/20 pont)

Az Év Séfje díjat Szulló Szabina (Stand/Stand 25) kapta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

