Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram - Egerbe érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Egerben folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák:
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók:
Ábry Zoltán, VOSZ Heves Vármegyei Szervezete, elnök
Ács Zoltán, Magyar Fintech Szövetség elnök, MKIK Tőkealap-kezelő, vezérigazgató-helyettes
Ádám Imre, VOSZ, elnökhelyettes
File Sándor, Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, főtitkár
Madár István, Portfolio Csoport, vezető elemző
Mészáros Ádám, KAVOSZ Zrt. stratégiai és üzleti főigazgatóság, vezérigazgató-helyettes
Tóth Kata, Portfolio Csoport, konferencia projektvezető
Következő helyszínek, időpontok:
Ne maradjon le az egri rendezvényről – regisztráljon még ma!
Címlapkép forrása: Portfolio
