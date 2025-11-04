A világ legjobbjai között a magyar cég két mesterségesintelligencia-projektje

A Siemens Foundational Technologies Development Transformation Award az alaptechnológiák és a digitális átalakulás területén megvalósuló újításokat ismeri el. A 2025-ös díjátadón tíz országból több mint 270 pályamű indult, közülük mindössze tíz jutott döntőbe. A zsűri három kategóriában értékelt: Stronger Customer Focus, Higher Growth és Faster Innovation. Utóbbiban az
evosoft Hungary Kft. két mesterséges intelligencia-projektje, a LocalAI Framework és az FT D GenAI Journey megosztott első helyet szerzett.
Az evosoft Hungary Kft. kiemelkedően szerepelt, két fejlesztése is győzelmet aratott. A LocalAI Framework olyan keretrendszer, amely a vállalati mesterséges intelligencia alkalmazások adatbiztonsági kihívásaira ad választ. Lényege, hogy az MI-rendszerek teljes egészében a vállalat belső infrastruktúráján futnak, így nincs szükség külső felhőszolgáltatásokra. Ez maximális védelmet nyújt az üzletileg kritikus információknak és a szellemi tulajdonnak.
A keretrendszer sokoldalú: képes többféle dokumentumtípus feldolgozására, hatékony adatkinyerésre, és támogatja az egyedi nyelvi modellek vállalati követelményekhez igazított finomhangolását. Az evosoft portfóliója külső ügyfeleknek szánt, testreszabott LocalAI-megoldásokat és szakmai tanácsadást is tartalmaz.
A másik díjazott projekt, az FT D GenAI Journey célja, hogy a Siemens munkatársai a mindennapokban is rutinszerűen használják a mesterségesintelligencia-eszközöket. A kezdeményezés nemzetközi szakmai közösséget épített, amely elősegíti a generatív MI-alkalmazások, például a GitHub Copilot, a SiemensGPT, a Microsoft Copilot és az M365 Copilot széles körű elterjedését. A program világszerte támogatja a Siemens különböző telephelyeit – beleértve az evosoft hazai tevékenységét is – abban, hogy ezeket a technológiákat beépítsék működési folyamataikba.
A vállalat következetesen arra törekszik, hogy az innovációkat emberközpontú, etikus szemlélettel integrálja fejlesztési, mérnöki és ipari digitalizációs projektjeibe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
