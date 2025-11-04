Kilőtt a MÁP Plusz, zsákolják a befektetők a legmagasabb kamatú állampapírokat

Portfolio Professional Investment Day 2025 Ismét jön a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac résztvevői számára! Kíváncsi vagy, melyek lesznek a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendek? Itt az egyedülálló lehetőség az exkluzív kapcsolatteremtésre és networkingre, a legfontosabb trendek és várakozások egy helyen, kötetlenül, őszintén, leplezetlenül, szakmabeliek között.

Múlt héten ismét megugrott a kereslet a lakossági állampapírok iránt – derül ki az ÁKK által közzétett, 44. heti bruttó értékesítési adatokból. Nem meglepő módon továbbra is az év eleje óta domináló Fix Magyar Állampapír és az újdonsült sztárnak is tekinthető Magyar Állampapír Plusz volt a megtakarítók két kedvence, míg a korábban felettébb népszerű Bónusz Magyar Állampapírt kevéssé vették a befektetők.

Népszerűségi sorrendben az alábbiak szerint alakultak a 44. heti bruttó eladások. Zárójelben feltüntettük a megelőző héthez viszonyított változás mértékét.

Fix Magyar Állampapír: 81,79 milliárd Ft (+156%)

81,79 milliárd Ft (+156%) Magyar Állampapír Plusz és nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 31,76 milliárd Ft (+161%)

31,76 milliárd Ft (+161%) Kincstári Takarékjegy: 8,31 milliárd Ft (-8%)

8,31 milliárd Ft (-8%) Bónusz Magyar Állampapír: 4,67 milliárd Ft (+141%)

4,67 milliárd Ft (+141%) Prémium Magyar Állampapír: 0,39 milliárd Ft (+56%)

Ezáltal múlt héten mindösszesen 126,9 milliárd forintra rúgott a lakossági állampapírok bruttó értékesítése.

A legnagyobb értékesítési ugrást a korábban "szuperállampapírként" elhíresült MÁP Plusz produkálta, itt egy hét alatt több mint két és félszeres növekedés mutatkozott.

A kiugró értékesítés hátterében az áll, hogy október 29-én lejárt egy nagy volumenű diszkont kincstárjegy (DKJ) sorozat: az október közepi állományi adatok alapján több mint 610 milliárd forint kifizetéshez jutottak a befektetők, nemcsak intézmények, hanem sok esetben háztartások is. A hatalmas állampapír-kifizetéseket rendre az értékesítési számok megugrása követi, nem volt ez másképp a szeptember végi BMÁP-lejárat alkalmával sem.

Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy áprilisi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllal cserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.

A 44. heti számokkal együtt idén már összesen 4559 milliárd forintnál jár a forintos lakossági állampapírok bruttó értékesítése. Ebből 2309 milliárd forintért a FixMÁP felelt, 1164 milliárdot a BMÁP vonzott be, a harmadik helyen álló MÁP Pluszt pedig 527 milliárd forintért vették idén a befektetők.

