  • Megjelenítés
Nem változott az ukrán kamat, borúsabb a növekedési kép
Gazdaság

Nem változott az ukrán kamat, borúsabb a növekedési kép

Portfolio
Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) csütörtökön 15,5 százalékon tartotta az alapkamatot, és rontotta gazdasági növekedési előrejelzését.

A jegybank változatlanul hagyta az irányadó rátát 15,5 százalékon. Indoklásuk szerint az energiainfrastruktúra elleni orosz támadások és a háború okozta munkaerőhiány várhatóan jelentősen visszafogja az üzleti aktivitást.

A GDP-növekedési prognózist 2025-re 2,1 százalékról 1,9 százalékra, 2026-ra pedig 2,3 százalékról 2 százalékra csökkentették.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
drón-fegyver-fejlesztés-háború-oroszország-technológia-ukrajna-orosz-ukrán háború-dróntámadás-bevetés
Gazdaság
Továbbra is szenved az orosz ipar
Pénzcentrum
Drága halottak napja vár a temetőző magyarokra: durván fizethet, aki ilyen sírokat látogatna 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility