  • Megjelenítés
Pénzeső a biogázprojektekre - elstartolt a pályázat
Gazdaság

Pénzeső a biogázprojektekre - elstartolt a pályázat

Portfolio
Megnyílt a pályázati lehetőség a Jedlik Ányos Energetikai Programban a biogáz és biometán előállítására irányuló projektekre - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Ahogy azt már szeptember végén megírtuk, a 40 milliárd összértékű támogatási programban 18 milliárd forintot a kisebb üzemek létesítésére, korszerűsítésére különítettek el. A pályázaton az alapanyagok gyűjtésétől a maradékanyagok, melléktermékek további hasznosításáig az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre lehet támogatási forrást elnyerni.

A várhatóan 15-30 támogatott fejlesztés megvalósításának határideje egységesen 2028 vége.

A szaktárca hozzáteszi, hogy a hazai adottságok a megújulók terén a napenergián és földhőn túl a biogáz, biometán alkalmazására a legkedvezőbbek. Az Energiaügyi Minisztérium az áram, hőenergia és üzemanyag célú felhasználás növelésével, a földgáz kiváltásával segíti elő a zöld átállást a molekulák terén is. Magyarországon évente mintegy 200 millió köbméter biogázt termelnek, 2030-ra e kiinduló érték háromszorosára növelése a cél. A biometán előállításában a várakozások szerint 184 millió köbméteres szintre érhetünk el a következő évtized elejére.

Kapcsolódó cikkünk

Zöld hidrogén, biogáz és szén-dioxid-tárolás: robbanás előtt a zöldgázok piaca

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Orbán Viktor és Donald Tusk magyar és lengyel miniszterelnökök
Gazdaság
Kőkemény kritikát kapott Magyarország: ezért van bajban a gazdaság
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility