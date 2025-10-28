Pénzeső a biogázprojektekre - elstartolt a pályázat

Ahogy azt már szeptember végén megírtuk, a 40 milliárd összértékű támogatási programban 18 milliárd forintot a kisebb üzemek létesítésére, korszerűsítésére különítettek el. A pályázaton az alapanyagok gyűjtésétől a maradékanyagok, melléktermékek további hasznosításáig az egész folyamatot lefedő beruházásokra, eszközbeszerzésekre lehet támogatási forrást elnyerni.

A várhatóan 15-30 támogatott fejlesztés megvalósításának határideje egységesen 2028 vége.

A szaktárca hozzáteszi, hogy a hazai adottságok a megújulók terén a napenergián és földhőn túl a biogáz, biometán alkalmazására a legkedvezőbbek. Az Energiaügyi Minisztérium az áram, hőenergia és üzemanyag célú felhasználás növelésével, a földgáz kiváltásával segíti elő a zöld átállást a molekulák terén is. Magyarországon évente mintegy 200 millió köbméter biogázt termelnek, 2030-ra e kiinduló érték háromszorosára növelése a cél. A biometán előállításában a várakozások szerint 184 millió köbméteres szintre érhetünk el a következő évtized elejére.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook