Jön az országjárás zárógálája: a Budapesti Fórumon a fővárosi kkv-k kerülnek fókuszba a finanszírozási gyakorlatban!
Jön az országjárás zárógálája: a Budapesti Fórumon a fővárosi kkv-k kerülnek fókuszba a finanszírozási gyakorlatban!

2025. november 11-én a budapesti Marriott Hotelben kerül megrendezésre a Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum, amely a Portfolio–Demján Sándor Tőkeprogram országos roadshow záróállomásaként hidat épít a finanszírozási szakemberek és a főváros vállalkozói között. Az esemény egyedülálló lehetőséget kínál a kkv-tulajdonosoknak, hogy átlássák a mai finanszírozási környezet összetett kihívásait, a tőkeprogram pedig lehetővé teszi, hogy végre a budapesti kkv-k is részesülhessenek azokból a fejlesztési lehetőségekből, amelyekből az elmúlt években gyakran kimaradtak. További információk és regisztráció itt.

A bizonytalanabb piaci viszonyok között a vállalkozásoknak minden korábbinál fontosabb, hogy stratégiai szemlélettel közelítsék meg finanszírozási döntéseiket. A rendezvény célja, hogy eligazítást nyújtson abban a kérdésben,

mikor érdemes hitelben, mikor tőkében, vagy éppen a kettő kombinációjában gondolkodni.

A fórum különlegessége, hogy valós piaci nézőpontokat hoz össze egy platformon – banki, befektetői és vállalkozói szemszögből egyaránt megvilágítva a kkv-finanszírozás világát. A résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan hozhatnak hosszú távon fenntartható, üzleti logika mentén átgondolt döntéseket. Az esemény kiemelt célja a párbeszéd megteremtése a pénzügyi és vállalkozói szereplők között, valamint a KKV-finanszírozás jövőbeli irányainak kijelölése.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum
Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztráljon még ma, és legyen részese annak a szakmai párbeszédnek, amely segíthet kijelölni a KKV-finanszírozás következő irányait Budapesten!

Információ és jelentkezés
Információ és jelentkezés

A konferencián szó lesz még az alábbi kulcsfontosságú témákról:

  • Finanszírozási útvesztőben – hogyan változik a forráshoz jutás logikája?
  • A tőke szerepe a vállalkozások növekedésében – a Demján Sándor Tőkeprogram tapasztalatai és eredményei
  • Hitel és tőke egyensúlya – mikor melyik finanszírozási forma a hatékonyabb?
  • Vállalkozói példák: mit jelent a tőke a gyakorlatban?
  • Belépés a tőkepiacra – a DSTP, mint kiegészítő eszköz a hagyományos finanszírozás mellett

A rendezvény különösen ajánlott KKV-tulajdonosoknak és cégvezetőknek, akik fejlesztéshez, bővítéshez vagy új piacra lépéshez keresnek forrást, valamint azoknak a vállalkozóknak, akik meg akarják érteni, hogyan illeszthető össze a hitel és a tőke. A fórum értékes lehet tanácsadók, pénzügyi és befektetési szakemberek, valamint kamarai és önkormányzati szereplők számára is.

Program:

16:00 - 16:10: Ünnepélyes megnyitó

Előadó: Nagy Elek, építész, vállalkozó, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

16:10 - 16:20: Finanszírozási lehetőségek a KAVOSZ-nál

A Széchenyi Kártya Program aktualitásai és kapcsolódási pontjai a tőkeprogramokhoz

Előadó: Balog Ádám, alelnök, igazgatóság elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ

16:20 - 16:30: A tőke szerepe a vállalkozások növekedésében

A Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a KKV finanszírozásban

Előadó: dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő

16:30 - 17:10: Panelbeszélgetés: Finanszírozási útvesztőben

A budapesti vállalkozások számára most először váltak elérhetővé tőke- és hitelalapú megoldások egyaránt. A panel célja, hogy feltérképezze a fővárosi KKV-k előtt álló új finanszírozási lehetőségeket és kihívásokat.

Moderátor: Ács Zoltán, vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealap-kezelő

Beszélgetés résztvevői:

  • Balatoni András, igazgató, Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank
  • dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő
  • Szabó Levente, egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

17:10 - 17:50: Kerekasztal: Mit jelent a gyakorlatban a tőke?

Valós vállalkozói és befektetői tapasztalatok arról, hogyan segítheti a tőke a cégek növekedését, fejlesztéseit és piacra lépését.

Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport

Beszélgetés résztvevői:

17:50 - 18:00: Zárszó – A DSTP országos roadshow lezárása

Előadó: Balog Ádám, alelnök, igazgatóság elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ

Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztráljon még ma, és legyen részese annak a szakmai párbeszédnek, amely segíthet kijelölni a KKV-finanszírozás következő irányait Budapesten!

