Jön az országjárás zárógálája: a Budapesti Fórumon a fővárosi kkv-k kerülnek fókuszba a finanszírozási gyakorlatban!

A bizonytalanabb piaci viszonyok között a vállalkozásoknak minden korábbinál fontosabb, hogy stratégiai szemlélettel közelítsék meg finanszírozási döntéseiket. A rendezvény célja, hogy eligazítást nyújtson abban a kérdésben,
mikor érdemes hitelben, mikor tőkében, vagy éppen a kettő kombinációjában gondolkodni.
A fórum különlegessége, hogy valós piaci nézőpontokat hoz össze egy platformon – banki, befektetői és vállalkozói szemszögből egyaránt megvilágítva a kkv-finanszírozás világát. A résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan hozhatnak hosszú távon fenntartható, üzleti logika mentén átgondolt döntéseket. Az esemény kiemelt célja a párbeszéd megteremtése a pénzügyi és vállalkozói szereplők között, valamint a KKV-finanszírozás jövőbeli irányainak kijelölése.
A konferencián szó lesz még az alábbi kulcsfontosságú témákról:
- Finanszírozási útvesztőben – hogyan változik a forráshoz jutás logikája?
- A tőke szerepe a vállalkozások növekedésében – a Demján Sándor Tőkeprogram tapasztalatai és eredményei
- Hitel és tőke egyensúlya – mikor melyik finanszírozási forma a hatékonyabb?
- Vállalkozói példák: mit jelent a tőke a gyakorlatban?
- Belépés a tőkepiacra – a DSTP, mint kiegészítő eszköz a hagyományos finanszírozás mellett
A rendezvény különösen ajánlott KKV-tulajdonosoknak és cégvezetőknek, akik fejlesztéshez, bővítéshez vagy új piacra lépéshez keresnek forrást, valamint azoknak a vállalkozóknak, akik meg akarják érteni, hogyan illeszthető össze a hitel és a tőke. A fórum értékes lehet tanácsadók, pénzügyi és befektetési szakemberek, valamint kamarai és önkormányzati szereplők számára is.
Program:
16:00 - 16:10: Ünnepélyes megnyitó
Előadó: Nagy Elek, építész, vállalkozó, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
16:10 - 16:20: Finanszírozási lehetőségek a KAVOSZ-nál
A Széchenyi Kártya Program aktualitásai és kapcsolódási pontjai a tőkeprogramokhoz
Előadó: Balog Ádám, alelnök, igazgatóság elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ
16:20 - 16:30: A tőke szerepe a vállalkozások növekedésében
A Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a KKV finanszírozásban
Előadó: dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő
16:30 - 17:10: Panelbeszélgetés: Finanszírozási útvesztőben
A budapesti vállalkozások számára most először váltak elérhetővé tőke- és hitelalapú megoldások egyaránt. A panel célja, hogy feltérképezze a fővárosi KKV-k előtt álló új finanszírozási lehetőségeket és kihívásokat.
Moderátor: Ács Zoltán, vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealap-kezelő
Beszélgetés résztvevői:
- Balatoni András, igazgató, Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank
- dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő
- Szabó Levente, egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank
17:10 - 17:50: Kerekasztal: Mit jelent a gyakorlatban a tőke?
Valós vállalkozói és befektetői tapasztalatok arról, hogyan segítheti a tőke a cégek növekedését, fejlesztéseit és piacra lépését.
Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio Csoport
Beszélgetés résztvevői:
- dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő
- dr. Halápi Dóra, partner, Halápi és Ivicsics Ügyvédi Társulás
- Dr. Kóka János, tulajdonos, Cardnet
- Sárospataki Albert, alapító, vezérigazgató, Billingo
- Tóth Tibor, vezérigazgató, Budapesti Értéktőzsde
17:50 - 18:00: Zárszó – A DSTP országos roadshow lezárása
Előadó: Balog Ádám, alelnök, igazgatóság elnöke, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, KAVOSZ
Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Regisztráljon még ma, és legyen részese annak a szakmai párbeszédnek, amely segíthet kijelölni a KKV-finanszírozás következő irányait Budapesten!
Címlapkép forrása: Portfolio
