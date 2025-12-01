Rég nem látott csúcson a német Bundok, gyűlnek a fellegek a horizonton

A német állampapírhozamok hétfőn több hónapos csúcsra kapaszkodtak, miközben a hozamgörbe ultrahosszú szakaszának meredeksége 2019 májusa óta nem látott szint közelében maradt – számolt be a Reuters.

Több hónapos csúcsra ugrottak a német hosszúhozamok, ami arra utal, hogy a befektetők nagyobb bizonytalanságot áraznak a hosszú lejáratú német kötvénykínálattal kapcsolatban.

Ennek ellenére a Bundok a következő években várhatóan megőrzik az euróövezet legbiztonságosabb eszközének szerepét, noha a költségvetési kiadások meredeken nőttek.

A német parlament pénteken elfogadta a 2026-os költségvetést, amely több mint 180 milliárd euró új adósságot tartalmaz. Berlin ezzel jelzi, hogyan kívánja pénzügyi mozgásterét az erőtlen gazdaság élénkítésére felhasználni.

A délelőtti visszafogott mozgásokat követően az amerikai államkötvények emelkedése húzta felfelé az euróövezeti hozamokat: a 10 éves amerikai referenciahozam legutóbb 6,5 bázisponttal 4,74%-ra nőtt. A tengerentúli piac továbbra is iránytű szerepet tölt be, miközben a piac 2027-ig nagyjából változatlan EKB-kamatpályát áraz.

Így beszédes, hogy a német 10 éves hozam, az euróövezet irányadója, 5,5 bázisponttal 2,75%-ra emelkedett, miután 2,756%-on, a szeptember 26. óta legmagasabb szinten is járt.

A 10 éves német kötvényhozamok alakulása az elmúlt egy évben. Forrás: Tradingview.

A pénzpiacok nagyjából 25%-os esélyt áraztak egy szeptemberig bekövetkező EKB-kamatcsökkentésre, és 2026 decemberére 1,95%-os kulcskamatot jeleznek előre. Az EKB betéti rátája jelenleg 2%. A legtöbb elemző alapesete 2026-ban változatlan kamatszint, ugyanakkor a kockázati egyensúly a további csökkentés felé billen, ha az infláció a cél alá esik.

"A védelmi és infrastrukturális (az Európai Unióban és Németországban) beruházásokat támogató jelentős fiskális ösztönzés 2026 elejétől egyre inkább láthatóvá válhat" – mondta Reinhard Cluse, az UBS vezető európai közgazdásza. "Mindezek ellenére a következő hat hónapban továbbra is azt látjuk, hogy a kockázatok a további kamatcsökkentés irányába mutatnak" – tette hozzá.

A 2 éves hozamok, amelyek érzékenyebbek a kamatvárakozásokra, 2,069%-on, március 27. óta nem látott csúcsot értek el.

A 30 és 10 éves német hozamok közötti különbség 63,50 bázispont volt, miután november végén 64,40 bázisponton, 2019 májusa óta nem látott csúcson járt.

Eközben a 10 és 2 éves Bundok közötti hozamkülönbözet 68 bázisponton állt, jócskán az április eleji, többéves, 90 bázispontos csúcs alatt.

A befektetők a kedden érkező euróövezeti inflációs adatokat várják, bár a múlt héten közzétett országos adatok már megerősítették: a közeljövőben nem valószínű további EKB-kamatcsökkentés.

Az olasz és a német kötvényhozamok közötti különbség 16 éves mélypontra, 68,80 bázispontra süllyedt. A perifériás országok gazdasági ellenálló képessége és fiskális fegyelme, valamint Németország gyenge növekedése és növekvő kötvénykibocsátása együtt többéves mélypontokra szűkítették a Bundokkal szembeni hozamfelárakat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images