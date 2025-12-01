  • Megjelenítés
Most először szólalt meg a WHO a fogyókúrás csodagyógyszerekről
Gazdaság

Most először szólalt meg a WHO a fogyókúrás csodagyógyszerekről

Portfolio
A WHO először adott ki iránymutatást a GLP-1-alapú elhízáskezelésről, és feltételesen javasolja e terápiák tartós alkalmazását, amelyeket életmódváltással érdemes kombinálni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétette első útmutatóját a GLP-1 terápiák elhízásban történő alkalmazásáról. Ilyen készítmény többek között a globálisan egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, Novo Nordisk által gyártott Wegowy és Ozempic, illetve az Eli Lilly Mounjaro elnevezésű gyógyszere.

A szervezet szerint az elhízás kórképe világszerte több mint egymilliárd embert érint.

A WHO első, feltételes ajánlása szerint a GLP-1 gyógyszerek felnőttek – a várandósok kivételével – hosszú távú elhízáskezelésére alkalmazhatók. A második ajánlás azt javasolja, hogy a kezelést egészséges étrenddel és rendszeres fizikai aktivitással kombinálják.

Tedros Adhanom Ghebreyesus főigazgató szerint a döntés "elismeri, hogy az elhízás krónikus betegség, amely átfogó és élethosszig tartó ellátással kezelhető". Ugyanakkor figyelmeztetett: a gyógyszer önmagában nem fogja megoldani a globális egészségügyi válságot.

Még több Gazdaság

Rég nem látott csúcson a német Bundok, gyűlnek a fellegek a horizonton

Megjött az időjárás-előrejelzés: ónos szitálás várható az ország több pontján

Az orosz olaj legnagyobb vásárlói voltak, Trump szankciói az egész külkereskedelmüket beszakította

A Cambridge-i Egyetem kutatója, Marie Spreckley "helyénvalónak" nevezte a feltételes minősítést, rámutatva a hosszú távú, magasabb dózisú alkalmazással, a megfizethetőséggel és az egészségügyi rendszer kapacitásával kapcsolatos bizonytalanságokra.

A WHO illetékesei hangsúlyozták, hogy jelenleg a hozzáférés a legnagyobb kihívás. Még gyors kapacitásbővítés mellett is

az előrejelzések szerint 2030-ra a potenciálisan érintettek kevesebb mint 10 százaléka juthat GLP-1 terápiához.

Tedros úgy fogalmazott:

Legnagyobb aggodalmunk a méltányos hozzáférés; összehangolt lépések nélkül ezek a gyógyszerek tovább növelhetik a szegények és gazdagok közötti szakadékot, országok között és azokon belül egyaránt.

A mostani lépés a szervezet szeptemberi döntésére épít, amikor a semaglutidot és a tirzepatidot felvették az alapvető gyógyszerek listájára a magas kockázatú csoportok 2-es típusú diabéteszének kezelésére, elhízásra azonban akkor még nem kerültek fel.

A WHO egyúttal a gyártás bővítésének és a megfizethetőség javításának szükségességét emelte ki, valamint olyan beszerzési mechanizmusok kialakítását – például a közös beszerzését –, amelyek a HIV-hez hasonló, nagyléptékű egészségügyi programokban már beváltak. Céljuk a GLP-1 készítményekhez való méltányos hozzáférés biztosítása.

Kapcsolódó cikkünk

Egy álom omlott össze: az elhízás elleni csodaszer nem váltotta be a reményeket - Mutatjuk, mit gondolnak az elemzők

Szétverik a csodagyógyszer gyártóját, nagyon rossz híreket közölt a cég

Ilyen sem volt még: itt az első ezermilliárd dollárt érő gyógyszercég

Olcsóbb lesz a fogyasztó csodaszer

Új csodaszert találhattak a rák ellen

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Nagy Márton: A bankok szénné keresték magukat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility