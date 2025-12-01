Most először szólalt meg a WHO a fogyókúrás csodagyógyszerekről

A WHO először adott ki iránymutatást a GLP-1-alapú elhízáskezelésről, és feltételesen javasolja e terápiák tartós alkalmazását, amelyeket életmódváltással érdemes kombinálni.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétette első útmutatóját a GLP-1 terápiák elhízásban történő alkalmazásáról. Ilyen készítmény többek között a globálisan egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, Novo Nordisk által gyártott Wegowy és Ozempic, illetve az Eli Lilly Mounjaro elnevezésű gyógyszere.

A szervezet szerint az elhízás kórképe világszerte több mint egymilliárd embert érint.

A WHO első, feltételes ajánlása szerint a GLP-1 gyógyszerek felnőttek – a várandósok kivételével – hosszú távú elhízáskezelésére alkalmazhatók. A második ajánlás azt javasolja, hogy a kezelést egészséges étrenddel és rendszeres fizikai aktivitással kombinálják.

Tedros Adhanom Ghebreyesus főigazgató szerint a döntés "elismeri, hogy az elhízás krónikus betegség, amely átfogó és élethosszig tartó ellátással kezelhető". Ugyanakkor figyelmeztetett: a gyógyszer önmagában nem fogja megoldani a globális egészségügyi válságot.

A Cambridge-i Egyetem kutatója, Marie Spreckley "helyénvalónak" nevezte a feltételes minősítést, rámutatva a hosszú távú, magasabb dózisú alkalmazással, a megfizethetőséggel és az egészségügyi rendszer kapacitásával kapcsolatos bizonytalanságokra.

A WHO illetékesei hangsúlyozták, hogy jelenleg a hozzáférés a legnagyobb kihívás. Még gyors kapacitásbővítés mellett is

az előrejelzések szerint 2030-ra a potenciálisan érintettek kevesebb mint 10 százaléka juthat GLP-1 terápiához.

Tedros úgy fogalmazott:

Legnagyobb aggodalmunk a méltányos hozzáférés; összehangolt lépések nélkül ezek a gyógyszerek tovább növelhetik a szegények és gazdagok közötti szakadékot, országok között és azokon belül egyaránt.

A mostani lépés a szervezet szeptemberi döntésére épít, amikor a semaglutidot és a tirzepatidot felvették az alapvető gyógyszerek listájára a magas kockázatú csoportok 2-es típusú diabéteszének kezelésére, elhízásra azonban akkor még nem kerültek fel.

A WHO egyúttal a gyártás bővítésének és a megfizethetőség javításának szükségességét emelte ki, valamint olyan beszerzési mechanizmusok kialakítását – például a közös beszerzését –, amelyek a HIV-hez hasonló, nagyléptékű egészségügyi programokban már beváltak. Céljuk a GLP-1 készítményekhez való méltányos hozzáférés biztosítása.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images