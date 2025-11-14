Súlyos árat fizet Trumpnak Európa egyik legfejlettebb gazdasága

A svájci kormány pénteken közölte, hogy a megállapodás értelmében a svájci vállalatok
2028 végéig 200 milliárd dollár értékű beruházást vállalnak az USA-ban.
Guy Parmelin gazdasági miniszter szerint az egyezség Svájcot az Európai Unióval azonos elbírálás alá helyezi.
A vámteher 39%-ról 15%-ra csökken, ami a svájci export mintegy 40%-át érinti.
Parmelin hozzátette:
Természetesen jobban örülnénk, ha ezt a 200 milliárdot Svájcban fektetnék be. Ezért a Szövetségi Tanács párhuzamosan mindent megtesz, hogy csökkentse a vállalatok költségeit.
Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője jelezte, hogy a Fehér Ház még pénteken ismerteti a részleteket. Helene Budliger Artieda, a svájci Gazdasági Államtitkárság (SECO) vezetője szerint az alacsonyabb vámtételek napokon vagy heteken belül életbe léphetnek, amint átállítják az amerikai vámkezelési rendszereket. Elmondása szerint a svájci beruházások nagy része a gyógyszeriparhoz és az élettudományokhoz kapcsolódik, részleteket azonban nem közölt. A gyógyszeripar messze a legnagyobb svájci exportágazat az Egyesült Államok felé. Greer a CNBC-nek nyilatkozva azt mondta: Svájc "jelentős gyártókapacitásokat helyez át az Egyesült Államokba – a gyógyszeripartól az aranyfinomításon át a vasúti berendezésekig –, ami nagyon biztató az amerikai feldolgozóipar számára."
Az alku rögzíti, hogy a svájci gyógyszergyártók – köztük a Roche és a Novartis – termékei után fizetendő vámok legfeljebb 15%-ra emelkedhetnek Donald Trump elnök készülő, a nemzetbiztonságra hivatkozó Section 232-intézkedései nyomán. Ezek egyes szabadalmaztatott készítményeknél akár 100%-ig is felmehetnének. Parmelin szerint a 15%-os plafon a jövőben más ágazatokra – például a félvezetőkre – kivethető Section 232-vámokra is érvényes lesz, így Svájc ebben is az EU-val azonos elbírálást kap.
Ezzel kizárható a jóval magasabb, ágazatspecifikus vámok kockázata
– tette hozzá.
A megállapodás Liechtensteinre is kiterjed. A svájci kormány szerint mérsékli a Svájcba irányuló amerikai ipari, halászati és tengeri, valamint a "nem érzékeny" mezőgazdasági termékek importvámjait. Svájc vámmentes, kétoldalú tarifakvótákat is nyit az Egyesült Államok számára: 500 tonna marhahúsra, 1000 tonna bölényhúsra és 1500 tonna baromfihúsra.
A svájci ipari szövetségek üdvözölték az egyezséget, mert szerintük kiegyenlíti a versenyfeltételeket az európai uniós versenytársakkal szemben, akikre az USA-ba irányuló exportnál 15%-os vámtétel vonatkozik.
Az iparág számára, amely augusztus 1-je óta 39%-os vámmal szembesült, ez jó hír. Először van ugyanaz a helyzetünk az amerikai piacon, mint az európai versenytársainknak
– mondta Nicola Tettamanti, a kis- és középvállalkozásokat tömörítő Swissmechanic elnöke. "Nagy megkönnyebbülés a vámok terén, de Svájc számára további gazdasági terhek és kockázatok maradnak" – fogalmazott Hans Gersbach, az ETH Zürich KOF Gazdaságkutató Intézetének igazgatója. Szerinte elsősorban a gépgyártás, a precíziós eszközök, az óragyártás és az élelmiszeripar amerikai kivitele lélegezhet fel. A KOF 2026-ra 0,9%-os svájci növekedést jelez, ami a vámtételek mérséklésével 1% fölé emelkedhet.
Az Egyesült Államokkal szembeni svájci árukereskedelmi többlet 2024-ben 38,3 milliárd dollár volt az amerikai statisztikai hivatal adatai szerint. Ez 2025 júliusáig 55,7 milliárd dollárra nőtt, részben azért, mert az év első negyedévében előrehozott amerikai import érkezett Svájcból, még azelőtt, hogy Trump április elején bevezette "viszonossági" vámjait.
Forrás: Reuters
