Történelmi egyezség kapujában Európa egyik legfejlettebb országa

Ügyet ismerő, névtelenséget kérő források szerint
Svájc közel jár ahhoz, hogy 15 százalékos vámszintben egyezzen meg az Egyesült Államokkal.
Ez érdemi könnyítést hozna az augusztusban kivetett, 39 százalékos teherhez képest. A megállapodás akár két héten belül létrejöhet, de a tárgyalások még kisiklhatnak – ahogyan ez július végén már megtörtént.
A svájci kormány szóvivője nem kívánt reagálni. A Fehér Ház sem kommentált, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselőjének hivatala pedig egyelőre nem válaszolt.
Az előző tárgyalási kör végül oda vezetett, hogy a svájci termékeket Trump a legmagasabb vámtétellel sújtotta a fejlett országok közül. Azóta Bern jobb feltételekért dolgozik. Az erőfeszítések múlt héten új lendületet kaptak, amikor svájci milliárdosok és vállalatvezetők egy csoportja találkozott Donald Trumppal az Ovális Irodában.
Mivel a találkozó kedvezően alakult, Trump utasította Jamieson Greer kereskedelmi főtárgyalót, hogy gyorsítsa fel a közvetlen egyeztetéseket, Greer pedig pénteken már tárgyalt is svájci partnereivel. Egy megállapodás a washingtoni ingadiplomácia hetek óta tartó erőfeszítéseinek lezárása lenne. Ebben kulcsszerepet játszott Helene Budliger Artieda, Svájc vezető kereskedelmi diplomatája, valamint a svájci vállalati szféra közbenjárása.
A 15 százalékos kulcs megegyezne az Európai Unióra alkalmazott vámmal, és jelentős előrelépést jelentene az augusztus 1-jén bejelentett 39 százalékhoz képest.
A kezdeti büntetővámot Trumpnak a kétoldalú kereskedelmi egyensúlytalanságokról vallott nézeteivel hozták összefüggésbe, különösen a mintegy 40 milliárd dolláros amerikai árukereskedelmi hiánnyal. Svájc azzal érvelt, hogy ezt a szolgáltatások importja ellensúlyozza. Az augusztus 1-jei bejelentést az is súlyosbította, hogy magas rangú svájci tisztviselők úgy hitték: már sikerült jobb egyezséget kialkudniuk az amerikai féllel, és már csak Trump jóváhagyása hiányzik.
Bern nem veszíthet sok időt a vám mérséklésének sürgetésében, mert a károk jelei már láthatók - figyelmeztetnek a Bloomberg elemzői. A gazdaság feltehetően zsugorodott a harmadik negyedévben, a jegybank szerint pedig a kilátások romlottak az érezhetően magasabb amerikai vámok miatt. Bár alacsony szintről, de emelkedik a munkanélküliség is, és már négyéves csúcson áll.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
