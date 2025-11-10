  • Megjelenítés
Történelmi egyezség kapujában Európa egyik legfejlettebb országa

Svájc közel áll ahhoz, hogy az Egyesült Államokkal 15 százalékos vámtételben állapodjon meg. Ez enyhítené az augusztus 1-je óta érvényes, 39 százalékos terhet, és a megállapodás akár két héten belül megszülethet – bár még nem végleges - írta meg a Bloomberg.

Ügyet ismerő, névtelenséget kérő források szerint

Svájc közel jár ahhoz, hogy 15 százalékos vámszintben egyezzen meg az Egyesült Államokkal.

Ez érdemi könnyítést hozna az augusztusban kivetett, 39 százalékos teherhez képest. A megállapodás akár két héten belül létrejöhet, de a tárgyalások még kisiklhatnak – ahogyan ez július végén már megtörtént.

A svájci kormány szóvivője nem kívánt reagálni. A Fehér Ház sem kommentált, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselőjének hivatala pedig egyelőre nem válaszolt.

Az előző tárgyalási kör végül oda vezetett, hogy a svájci termékeket Trump a legmagasabb vámtétellel sújtotta a fejlett országok közül. Azóta Bern jobb feltételekért dolgozik. Az erőfeszítések múlt héten új lendületet kaptak, amikor svájci milliárdosok és vállalatvezetők egy csoportja találkozott Donald Trumppal az Ovális Irodában.

Mivel a találkozó kedvezően alakult, Trump utasította Jamieson Greer kereskedelmi főtárgyalót, hogy gyorsítsa fel a közvetlen egyeztetéseket, Greer pedig pénteken már tárgyalt is svájci partnereivel. Egy megállapodás a washingtoni ingadiplomácia hetek óta tartó erőfeszítéseinek lezárása lenne. Ebben kulcsszerepet játszott Helene Budliger Artieda, Svájc vezető kereskedelmi diplomatája, valamint a svájci vállalati szféra közbenjárása.

A 15 százalékos kulcs megegyezne az Európai Unióra alkalmazott vámmal, és jelentős előrelépést jelentene az augusztus 1-jén bejelentett 39 százalékhoz képest.

A kezdeti büntetővámot Trumpnak a kétoldalú kereskedelmi egyensúlytalanságokról vallott nézeteivel hozták összefüggésbe, különösen a mintegy 40 milliárd dolláros amerikai árukereskedelmi hiánnyal. Svájc azzal érvelt, hogy ezt a szolgáltatások importja ellensúlyozza. Az augusztus 1-jei bejelentést az is súlyosbította, hogy magas rangú svájci tisztviselők úgy hitték: már sikerült jobb egyezséget kialkudniuk az amerikai féllel, és már csak Trump jóváhagyása hiányzik.

Bern nem veszíthet sok időt a vám mérséklésének sürgetésében, mert a károk jelei már láthatók - figyelmeztetnek a Bloomberg elemzői. A gazdaság feltehetően zsugorodott a harmadik negyedévben, a jegybank szerint pedig a kilátások romlottak az érezhetően magasabb amerikai vámok miatt. Bár alacsony szintről, de emelkedik a munkanélküliség is, és már négyéves csúcson áll.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

