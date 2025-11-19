Nagyot esett az USA külkereskedelmi hiánya

Az amerikai külkereskedelmi mérleg augusztusban érezhetően szűkült, miután életbe léptek Donald Trump elnök több országra kiterjedő vámemelései. Ezt a szerdán közzétett hivatalos adatok mutatják, amelyek a kormányzati leállás miatti hosszas csúszás után jelentek meg.
A kereskedelmi minisztérium szerint az áruk és szolgáltatások együttes hiánya közel 24 százalékkal esett vissza júliushoz képest, 59,6 milliárd dollárra. Az adatok nincsenek inflációval kiigazítva. A Bloomberg felmérése alapján a közgazdászok medián előrejelzése 60,4 milliárd dolláros deficitet várt.
A jelentést eredetileg október 7-én tervezték publikálni, de az időközben véget ért, eddigi leghosszabb szövetségi kormányzati leállás késleltette a megjelenést. A minisztérium közölte, hogy a szeptemberi kereskedelmi adatok új publikálási dátumát egyelőre nem határozták meg; eredetileg november 4-ét tűzték ki.
Augusztusban az import értéke 5,1 százalékkal csökkent, négyhavi mélypontra. Az export eközben enyhén emelkedett.
Júliusban a hiány még bővült, mert a vállalatok felgyorsították a beszerzéseket az áprilisban bejelentett kölcsönös vámemelések hatálybalépése előtt. A vámokat később hónapokra felfüggesztették, miközben több ország megállapodást keresett az Egyesült Államokkal; több egyezség végül augusztusban lépett életbe.
Az idei nagy havi kilengések a bruttó hazai termék alakulásában is volatilitást okoztak. Az augusztusi számok előtt az atlantai Fed GDPNow becslése szerint a nettó export 0,57 százalékponttal járult hozzá a harmadik negyedéves GDP-hez.
A statisztikai hivatal ugyanakkor bejelentette, hogy a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi jelentést november 25-én teszi közzé. A tartós cikkek rendeléseire vonatkozó, ugyanarra a hónapra szóló adatokat november 26-án publikálják.
Az import visszaesését főként a nem monetáris arany behozatalának éles csökkenése okozta.
A háttérben a Svájccal szemben jelentősen megemelt vámok álltak; az alpesi ország ugyanis az USA legnagyobb aranyexportőre, a kivitel azonban jelentősen visszaesett az azt sújtó 39 százalékos vámok miatt. Az Egyesült Államok Svájccal szembeni hiánya éppen ezért augusztusban számottevően szűkült. A felek azóta megállapodtak az importvámok mérsékléséről.
Augusztusban mérséklődött a tőkejavak, köztük a számítógép-kiegészítők és a távközlési berendezések importja is.
Reálértelemben az árukereskedelmi hiány 83,7 milliárd dollárra szűkült augusztusban, ami a 2023 vége óta a legalacsonyabb érték.
Földrajzi bontásban az árukereskedelmi hiány Kínával szemben április óta a legmagasabb szintre nőtt, Mexikóval szemben enyhén mérséklődött, Kanadával szemben pedig csökkent.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Álomból rémálom: az emberiség bemondta a 1,5 fokot, aztán szépen csendben lemondott róla
Magasról lehet nagyot esni.
Vidéki vállalkozások, figyelem: indul a Demján 1+1 Program második üteme
November 28-áig van lehetőség a pályázatok előtöltésére.
Hajszálra a háború: titkos bevetést kezdett Donald Trump – Bármikor megindulhatnak a bombázók
Megindult a támadás előkészítése.
Sokkoló figyelmeztetés, ez most a legveszélyesebb tőzsdei buborék a profik szerint
De mikor fog kidurranni?
Súlyos incidens a NATO egyik legerősebb hatalmának vizein: az orosz kémhajó célba vette a Királyi Légierő pilótáit
Kemény válaszcsapás merült fel.
Robbanásszerűen terjed és szedi áldozatait a sárgaság
Már 29 áldozata van Csehországban.
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!