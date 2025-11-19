Nagyot esett az USA külkereskedelmi hiánya

Az amerikai külkereskedelmi mérleg augusztusban érezhetően szűkült, miután életbe léptek Donald Trump elnök több országra kiterjedő vámemelései. Ezt a szerdán közzétett hivatalos adatok mutatják, amelyek a kormányzati leállás miatti hosszas csúszás után jelentek meg.

A kereskedelmi minisztérium szerint az áruk és szolgáltatások együttes hiánya közel 24 százalékkal esett vissza júliushoz képest, 59,6 milliárd dollárra. Az adatok nincsenek inflációval kiigazítva. A Bloomberg felmérése alapján a közgazdászok medián előrejelzése 60,4 milliárd dolláros deficitet várt.

A jelentést eredetileg október 7-én tervezték publikálni, de az időközben véget ért, eddigi leghosszabb szövetségi kormányzati leállás késleltette a megjelenést. A minisztérium közölte, hogy a szeptemberi kereskedelmi adatok új publikálási dátumát egyelőre nem határozták meg; eredetileg november 4-ét tűzték ki.

Augusztusban az import értéke 5,1 százalékkal csökkent, négyhavi mélypontra. Az export eközben enyhén emelkedett.

Júliusban a hiány még bővült, mert a vállalatok felgyorsították a beszerzéseket az áprilisban bejelentett kölcsönös vámemelések hatálybalépése előtt. A vámokat később hónapokra felfüggesztették, miközben több ország megállapodást keresett az Egyesült Államokkal; több egyezség végül augusztusban lépett életbe.

Az idei nagy havi kilengések a bruttó hazai termék alakulásában is volatilitást okoztak. Az augusztusi számok előtt az atlantai Fed GDPNow becslése szerint a nettó export 0,57 százalékponttal járult hozzá a harmadik negyedéves GDP-hez.

A statisztikai hivatal ugyanakkor bejelentette, hogy a szeptemberi kiskereskedelmi forgalmi jelentést november 25-én teszi közzé. A tartós cikkek rendeléseire vonatkozó, ugyanarra a hónapra szóló adatokat november 26-án publikálják.

Az import visszaesését főként a nem monetáris arany behozatalának éles csökkenése okozta.

A háttérben a Svájccal szemben jelentősen megemelt vámok álltak; az alpesi ország ugyanis az USA legnagyobb aranyexportőre, a kivitel azonban jelentősen visszaesett az azt sújtó 39 százalékos vámok miatt. Az Egyesült Államok Svájccal szembeni hiánya éppen ezért augusztusban számottevően szűkült. A felek azóta megállapodtak az importvámok mérsékléséről.

Augusztusban mérséklődött a tőkejavak, köztük a számítógép-kiegészítők és a távközlési berendezések importja is.

Reálértelemben az árukereskedelmi hiány 83,7 milliárd dollárra szűkült augusztusban, ami a 2023 vége óta a legalacsonyabb érték.

Földrajzi bontásban az árukereskedelmi hiány Kínával szemben április óta a legmagasabb szintre nőtt, Mexikóval szemben enyhén mérséklődött, Kanadával szemben pedig csökkent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images