OTP: alacsonyabb lehet az infláció az erős forintnak köszönhetően

Csökkentette 2026-os inflációs várakozását az OTP Bank, a pénzintézet szakértői átlagosan 3,4%-os áremelkedési ütemre számítanak az erősebb forintnak köszönhetően. Ugyanakkor kiemelték, hogy az MNB csak a jövő év második felében kezdhet az alapkamat csökkentésébe, két 25 bázispontos lépésre számítanak jövőre.

Az eddig várt 3,6%-ról 3,4%-ra csökkentette 2026-os inflációs várakozását az OTP Bank, miközben az idei 4,5%-os prognózist változatlanul hagyták. A bank elemzői szerint a vártnál erősebb forintárfolyam és az árrésstopok kiterjesztése indokolja a változtatást, azt gondolják, hogy

az év elején átmenetileg 3% alá is süllyedhet az infláció.

Ugyanakkor az OTP szakemberei szerint a beérkező adatok arra utalnak, hogy az inflációs nyomás továbbra sem tört meg, így a jegybank óvatossága indokolt. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük a várható kétszámjegyű minimálbér-emelést és a kormány várható fogyasztásösztönző lépéseit, melyek a következő hónapokban élesednek.

Az MNB elkötelezett, hogy fenntartsa a devizapiac stabilitását, az árrésstopok pedig jelentős hatással vannak az infláció alakulására, ezért az elemzők nem számítanak a 6,5%-os alapkamat csökkentésére 2026 első felében. Az év második felében a bizonytalanságok elmúltával azonban rászánhatja magát a jegybank a lazításra,

a bank két egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít 2026-ban.

Varga Mihály jegybankelnök épp kedden erősítette meg az MNB eddigi szigorú üzeneteit, illetve kiemelte, hogy hiába csökken az év elején a célsávba az infláció, az áremelkedés elleni küzdelem nem ért véget. A szigorú hangnem indokolhatta elsősorban a forint szerdai erősödését, mely majdnem kétéves csúcsra repítette a magyar devizát 382 alá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images