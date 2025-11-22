  • Megjelenítés
Ukrajnai béke: Amerika szerint most jött el az idő
Ukrajnai béke: Amerika szerint most jött el az idő

A Trump-adminisztráció november 24-i határidőt adott Ukrajnának egy békemegállapodás elfogadására, amely jelentős területi engedményeket követelne Oroszország javára. Az amerikai vezetés szerint Zelenszkij elnök belpolitikai gyengesége és a körülötte kibontakozó korrupciós botrány miatt most jött el a nyomásgyakorlás ideje - tudósított a Politico.

Az ukránoknak el kell fogadniuk az ajánlatot Zelenszkij jelenlegi helyzetének gyengesége miatt

– mondta egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő a Fehér Házból. Egy másik diplomata pedig úgy fogalmazott, hogy „Erőteljesen érzékeltették az ukrán fél számára, hogy az Egyesült Államok elvárja tőlük a békemegállapodás elfogadását. Bármilyen módosításról maga az elnök fog dönteni.”

Az Egyesült Államok 28 pontos béketervében

Ukrajna kénytelen lenne lemondani területeinek jelentős részéről Oroszország javára,

valamint korlátoznia kellene hadseregének méretét egy nem pontosan meghatározott biztonsági garancia fejében. (A tervezet tartalmaz egy amerikai "biztonsági garanciát" Ukrajna számára, de nem tér ki arra, hogyan segítene az USA, ha Oroszország megszegné a tűzszünetet.)

A terv értelmében Ukrajna örökre elveszítené a NATO-csatlakozás lehetőségét, és át kellene engednie Oroszországnak a Krímet, a Donbaszt, Luhanszkot, valamint Herszon és Zaporizzsja egyes részeit, miközben Moszkvától kevés engedményt követelnének.

Cserébe Ukrajna megkapná a jogot az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésére, valamint 100 milliárd dolláros újjáépítési támogatást Oroszországtól, további 100 milliárdot európai országoktól, illetve egy külön amerikai-orosz közös újjáépítési programot.

Az amerikaiak a nyomásgyakorlás nyelvén beszélnek Ukrajnával. Az egyetlen lehetőség (szerintük) az aláírás

- nyilatkozta egy magas rangú európai tisztviselő.

Zelenszkij pénteki beszédében utalt a nehéz helyzetre: "Vagy a nehéz 28 pont, vagy egy rendkívül kemény tél - a legnehezebb eddig - további kockázatokkal. Egy élet szabadság, méltóság és igazságosság nélkül, és azt kérik, bízzunk abban, aki már kétszer megtámadott minket."

Míg a Fehér Ház lehetőséget lát a megállapodásra, számos európai tisztviselő és Ukrajna más szövetségesei úgy vélik, hogy Zelenszkij meggyengült politikai tőkéje sokkal nehezebbé, ha nem lehetetlenné teszi az amerikai javaslat elfogadtatását az ukrán közvéleménnyel.

Ukrajna, Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság ellenjavaslatot készít a Trump-tervhez, amely több olyan rendelkezést tartalmaz - például az ukrán hadsereg létszámának korlátozását -, amely "korábban elfogadhatatlan volt" az európaiak számára, és "továbbra is az marad" egy európai diplomata szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

