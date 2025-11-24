Emberemlékezet óta nem történt ilyen: váratlanul kitört a rettegett vulkán

Mintegy 12 ezer év elteltével törhetett ki ismét a Hayli Gubbi vulkán a hétvégén Etiópiában - jelentették hétfőn a helyi hatóságok. Bár eddig nem veszett oda emberi élet, de a helyiek aggódnak a megélhetésük miatt.

Ismét kitörhetett a Hayli Gubbi vulkán Etiópiában, erre utoljára mintegy 12 ezer éve volt példa.

Az északkelet-afrikai ország Afar régiójában, a fővárostól Addisz-Abebától mintegy 800 kilométerre északkeletre, az eritreai határ közelében található, nagyon régóta szunnyadó vulkán vasárnap reggel tört ki.

A közösségi médiában megosztott videofelvételeken egy vastag, fehér, akár 14 kilométeres magasságúra becsült füstoszlop látható, amely a közelben található falvakat hamuval borította be. A toulouse-i Vulkáni Hamu Megfigyelő Központ (VAAC) szerint a mintegy 500 méter magas tűzhányó kitörése több órán át tartott és még vasárnap be is fejeződött, miközben a hamu egy jelentős részét a Vörös-tengeren át Jemen, Omán, India és Észak-Pakisztán felé sodorta tovább a szél.

A helyi hatóságok egyik tisztségviselője elmondta, hogy a kitörésnek nem voltak áldozatai, de negatív gazdasági következményei lehetnek a földet beborító por és hamu miatt. Hozzátette, hogy eddig nem volt ismert feljegyzés a Hayli Gubbi kitöréséről,

ezért váratlanul érte őket a jelenség.

Elmondta azt is, hogy

bár eddig nem veszett oda emberi élet vagy állatállomány, de a helyiek aggódnak a megélhetésük miatt, mert jelenleg kevés ennivalójuk van az állatoknak.

Az egyik közeli falu lakosa arról számolt be, hogy "olyan volt, mintha pokolgép robbant volna fel, mert egy hangos lökéshullám is tapasztalható volt". Hozzátette, hogy a Danakil-sivatag közelében található falujának azért okozott gondot a vulkánkitörés, mert egyelőre ott rekedtek a sivatagba tartó turisták és idegenvezetők.

Simon Carn, a Michigani Egyetem vulkanológus professzora a Bluesky közösségimédia-felületnek nyilatkozva megerősítette, hogy

a becslések szerint mintegy 11 700 éve kezdődött földtörténeti kor, a holocén alatt eddig nem született feljegyzés a Hayli Gubbi vulkán kitöréséről.

