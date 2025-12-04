A partnerek számára is bemutatkozott a Rossmann új, üllői logisztikai központja

A Rossmann Magyarország először tartott Szállítói Konferenciát, amelynek az új, üllői logisztikai központja adott otthont- tájékoztatta a vállalat a Portfolio-t. A több mint 100 partner részvételével zajló esemény célja az volt, hogy a vállalat beszállítóinak első kézből mutassa be a következő év üzleti stratégiáját, valamint azokat a fejlesztéseket, amelyek meghatározzák a közös növekedési irányokat.

Az egész napos szakmai program során a résztvevők a Rossmann különböző területeinek felsővezetőitől kaptak átfogó tájékoztatást a 2026-os üzleti prioritásokról. A konferencia lehetőséget teremtett arra is, hogy a partnerek személyesen találkozzanak a vezetőséggel és a beszerzői csapattal, valamint közvetlenül tegyék fel kérdéseiket az őket érintő változásokról.

Az idei év újabb mérföldkövet jelent a vállalat hazai működésében: közel 20 milliárd forintos fejlesztéssel bővítette ellátási láncát, Üllőn épített 28 ezer négyzetméteres logisztikai központot, amit a harmadik negyedévben vett birtokba.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 01. 24. Elkészült a Rossmann új logisztikai központja

Az ingatlan olyan új, a raktározásban egyedülálló megoldásokat tesz lehetővé, mint a conveyor, PickByLight és Voice picking rendszerek kiépítése.

A létesítmény első alkalommal fogadott külső vendégeket,

a partnerek testközelből ismerkedhettek meg azokkal a fejlesztésekkel, amelyek a vállalat működését a következő években meghatározzák: a gyorsabb és pontosabb áruellátást biztosító modern raktártechnológiával, a fejlett automatizálás nyújtotta hatékonyságnövelő lehetőségekkel, valamint a munkatársak számára kialakított korszerű, biztonságos és modern munkaállomásokkal.