A partnerek számára is bemutatkozott a Rossmann új, üllői logisztikai központja

Az egész napos szakmai program során a résztvevők a Rossmann különböző területeinek felsővezetőitől kaptak átfogó tájékoztatást a 2026-os üzleti prioritásokról. A konferencia lehetőséget teremtett arra is, hogy a partnerek személyesen találkozzanak a vezetőséggel és a beszerzői csapattal, valamint közvetlenül tegyék fel kérdéseiket az őket érintő változásokról.
Az idei év újabb mérföldkövet jelent a vállalat hazai működésében: közel 20 milliárd forintos fejlesztéssel bővítette ellátási láncát, Üllőn épített 28 ezer négyzetméteres logisztikai központot, amit a harmadik negyedévben vett birtokba.
Az ingatlan olyan új, a raktározásban egyedülálló megoldásokat tesz lehetővé, mint a conveyor, PickByLight és Voice picking rendszerek kiépítése.
A létesítmény első alkalommal fogadott külső vendégeket,
a partnerek testközelből ismerkedhettek meg azokkal a fejlesztésekkel, amelyek a vállalat működését a következő években meghatározzák: a gyorsabb és pontosabb áruellátást biztosító modern raktártechnológiával, a fejlett automatizálás nyújtotta hatékonyságnövelő lehetőségekkel, valamint a munkatársak számára kialakított korszerű, biztonságos és modern munkaállomásokkal.
