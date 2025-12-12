Németország kibertámadással és választási beavatkozással vádolja Oroszországot

Németország azzal vádolja Oroszországot, hogy kibertámadást hajtott végre a német légiforgalmi irányítás ellen, valamint megpróbálta befolyásolni a februári szövetségi választásokat, a vádakat azonban Moszkva határozottan visszautasítja, írja a BBC.

A német külügyminisztérium közlése szerint Oroszország katonai hírszerzése állt egy 2024 augusztusában elkövetett kibertámadás mögött, amely a német légiforgalmi irányítás informatikai rendszerét érte. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a támadás nem veszélyeztette a légi közlekedést, ugyanakkor az érintett szolgáltató irodai kommunikációs rendszereit feltörték. A német fél szerint az akció a Fancy Bear néven ismert orosz hackercsoporthoz köthető, amelyet korábban több nemzetközi kibertámadással is összefüggésbe hoztak.

Berlin emellett azzal is vádolja Moszkvát, hogy dezinformációs kampány révén megpróbálta befolyásolni és destabilizálni a 2025 februárjában tartott német szövetségi választásokat, valamint az ország belügyeit.

A német hírszerzési megállapítások szerint a Storm 1516 nevű kampány hamis tartalmakat és manipulált videókat terjesztett, amelyek választási visszaéléseket sugalltak. A kampány egyes elemei a Zöldek vezető politikusát, Robert Habecket, valamint a CDU jelöltjét, Friedrich Merzet is célba vették, aki időközben kancellár lett.

A német kormány közölte, hogy az ügy miatt bekérette az orosz nagykövetet, és jelezte, hogy európai partnereivel összehangolt ellenlépésekre készül annak érdekében, hogy Moszkva következményekkel szembesüljön az úgynevezett hibrid műveletek miatt. Az elmúlt években több európai ország, köztük az Egyesült Királyság és Románia is hasonló vádakat fogalmazott meg Oroszországgal szemben, beleértve a belpolitikai folyamatokba való beavatkozást és Ukrajnát segítő szervezetek elleni fellépést.

Oroszország határozottan visszautasította a német vádakat.

A berlini orosz nagykövetség közleménye szerint az állítások alaptalanok és abszurdak, és Moszkva tagadja, hogy állami szerveknek vagy orosz hackercsoportoknak közük lenne a feltételezett incidensekhez. A mostani vádak tovább terhelik a már korábban is feszült német–orosz kapcsolatokat, amelyek különösen az Ukrajna elleni orosz invázió 2022-es megindulása óta romlottak meg jelentősen.

Címlapkép forrása: Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images