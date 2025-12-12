  • Megjelenítés
Asztalra csaptak a szakértők: nem lehet többé megúszni a nyugdíjprobléma megoldását
Egy brit parlamenti meghallgatáson felszólaló szakértők szerint az Egyesült Királyság nyugdíjrendszerének hosszú távú fenntarthatósága csak akkor biztosítható, ha átláthatóbbá teszik a korhatáremelés szabályait, és nagyobb segítséget kapnak az emberek a pénzügyi tervezéshez – számolt be a Financial Times.

A legkomolyabb és legsürgetőbb kérdés, amellyel foglalkozni kell, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatósága – jelentette ki Ben Franklin, az International Longevity Centre ügyvezető igazgatóhelyettese a parlament Munkaügyi és Nyugdíjbizottsága előtti meghallgatásán. Hangsúlyozta, hogy

a nyugdíjkorhatár változásairól jóval érthetőbben és következetesebben kell tájékoztatni az embereket,

és a reformok végrehajtása előtt érdemes lenne tanulmányozni, hogy más országok nyugdíjrendszereit hogyan oldják meg a jövedelmi egyenlőtlenség és a növekvő élettartam kockázatait.

A múltban sikerült emelnünk a nyugdíjkorhatárt komolyabb politikai felháborodás nélkül, de ennél jobban is csinálhatnánk, ha például a dán modellre tekintünk

– fogalmazott Franklin. A dán rendszerben ötévente automatikusan felülvizsgálják a nyugdíjkorhatárt a 60 éves korban várható további élettartam alapján, így a szabályozás rugalmasságot biztosít.

Franklin szerint ennél radikálisabb megoldások is szóba jöhetnek. Példaként a svéd rendszert említette, ahol az egyének járadékszerű nyugdíjat kapnak, amelynek összege az aktív éveik során befizetett járulékoktól függ. Ezt a juttatást rugalmasan, 63 és 69 éves koruk között vehetik igénybe, és a kifizetett összeg függ az ellátórendszerbe belépő személy életkorától.

Patrick Thomson, a Standard Life kutatási vezetője szerint három irányban kellene egyszerre gondolkodni:

  • Rövid távon meg kell akadályozni, hogy a nyugdíjkorhatár emelkedése bizonyos korcsoportokon belül jelentős elszegényedéshez vezessen.
  • Középtávon biztosítani kell, hogy mindenki időben és egyértelműen értesüljön a változásokról, és ennek alapján képes lehet megtervezni a saját nyugdíját.
  • Hosszabb távon pedig olyan munkakörülményeket kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek a hatvanas éveikben is egészségesen és biztonságosan dolgozhassanak.

Franklin kiemelte, hogy a jövő évi nyugdíjkorhatár-emelés hatásainak tompításához kritikusak a pénzügyi tanácsadást és nyugdíj-információkat nyújtó szolgáltatások.

A pénzügyi felügyelet egy új támogatási keretrendszert épít ki, amely személyre szabott útmutatást kínál majd az embereknek a pénzügyi döntéseikhez. Franklin szerint különösen fontos, hogy ez a rendszer az alacsonyabb jövedelmű és kisebb vagyonnal rendelkező csoportok számára is valóban elérhetően és hatékonyan működjön.

