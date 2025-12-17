Minden kiskereskedelmi trend egy helyen, vezető szakértők tolmácsolásában − Biztosítsa helyét most!

A kiskereskedelmi szektor számára 2026 valódi fordulópontot jelent. Már nem az a kérdés, hogy alkalmazkodni kell-e, hanem az, hogy ki tud a leggyorsabban és a legokosabban építkezni az új fogyasztói szokásokból, a makrogazdasági környezet változásaiból és a technológiai innovációkból.
A Portfolio Retail Day 2026 találkozási pontot teremt a piac döntéshozói, vezetői és szakértői számára – az FMCG-től és a divattól kezdve az üzemanyag-kiskereskedelmen és e-kereskedelmen át a luxuscikkekig –, hogy közösen rajzolják fel a következő év nyerő stratégiáit.
Az idei program kiemelten foglalkozik az omnichannel vásárlói élmény fejlesztésével, a Retail Tech – különösen a mesterséges intelligencia – gyakorlati alkalmazásával, valamint az ellátási láncok optimalizálásával és fenntarthatóvá tételével.
Új fókuszként a teljes gyártási és supply chain spektrumot is górcső alá vesszük az alapanyagbeszerzéstől a termékbevezetésig – mert a versenyképesség egyre inkább a háttérfolyamatok hatékonyságán múlik.
Kiemelt témák röviden:
- Omnichannel vásárlói élmény és az ideális kereskedelmi modell megvalósítása
- AI a retailben: valós use case-ek, automatizáció és döntéstámogatás
- Ellátási láncok optimalizálása, ellenállóképesség és fenntarthatóság
- Új fogyasztói útvonalak, digitális értékesítési modellek és a platformgazdaság hatása
- Munkaerőpiaci trendek, szervezeti kultúra megújítása és retail leadership
- Szabályozási környezet, valamint a marketing, kommunikáció és PR üzleti szerepe
A Portfolio Retail Day 2026 nem csupán konferencia: intenzív tudásmegosztás és célzott kapcsolatépítés egy napon, a szektor legfontosabb szereplőivel.
Ha fizikai üzlethálózatot vezet, e-commerce-et épít vagy hibrid modellben gondolkodik, itt a helye.
Találkozzunk 2026. március 4-én – formáljuk együtt a kiskereskedelem következő korszakát! Regisztráljon és biztosítsa helyét most, éljen az első 100 jegyvásárlónak kínált kedvezménnyel!
Címlapkép forrása: Portfolio
