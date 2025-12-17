Minden kiskereskedelmi trend egy helyen, vezető szakértők tolmácsolásában − Biztosítsa helyét most!

  • Megjelenítés
Gazdaság

Portfolio
2026 új korszakot nyit a kiskereskedelemben: a fogyasztói elvárások, a szabályozás és a technológia egyszerre írják át a játékszabályokat. A Portfolio Retail Day 2026. március 4-én a piac vezető szereplőivel keresi a választ arra, hogyan lehet mindezt gyorsan és üzletileg mérhető versenyelőnnyé alakítani. Regisztráljon és biztosítsa helyét most, éljen az első 100 jegyvásárlónak kínált kedvezménnyel!

A kiskereskedelmi szektor számára 2026 valódi fordulópontot jelent. Már nem az a kérdés, hogy alkalmazkodni kell-e, hanem az, hogy ki tud a leggyorsabban és a legokosabban építkezni az új fogyasztói szokásokból, a makrogazdasági környezet változásaiból és a technológiai innovációkból.

A Portfolio Retail Day 2026 találkozási pontot teremt a piac döntéshozói, vezetői és szakértői számára – az FMCG-től és a divattól kezdve az üzemanyag-kiskereskedelmen és e-kereskedelmen át a luxuscikkekig –, hogy közösen rajzolják fel a következő év nyerő stratégiáit.

Az idei program kiemelten foglalkozik az omnichannel vásárlói élmény fejlesztésével, a Retail Tech – különösen a mesterséges intelligencia – gyakorlati alkalmazásával, valamint az ellátási láncok optimalizálásával és fenntarthatóvá tételével.

Új fókuszként a teljes gyártási és supply chain spektrumot is górcső alá vesszük az alapanyagbeszerzéstől a termékbevezetésig – mert a versenyképesség egyre inkább a háttérfolyamatok hatékonyságán múlik.

Kiemelt témák röviden:

  • Omnichannel vásárlói élmény és az ideális kereskedelmi modell megvalósítása
  • AI a retailben: valós use case-ek, automatizáció és döntéstámogatás
  • Ellátási láncok optimalizálása, ellenállóképesség és fenntarthatóság
  • Új fogyasztói útvonalak, digitális értékesítési modellek és a platformgazdaság hatása
  • Munkaerőpiaci trendek, szervezeti kultúra megújítása és retail leadership
  • Szabályozási környezet, valamint a marketing, kommunikáció és PR üzleti szerepe

A Portfolio Retail Day 2026 nem csupán konferencia: intenzív tudásmegosztás és célzott kapcsolatépítés egy napon, a szektor legfontosabb szereplőivel.

Ha fizikai üzlethálózatot vezet, e-commerce-et épít vagy hibrid modellben gondolkodik, itt a helye.

Találkozzunk 2026. március 4-én – formáljuk együtt a kiskereskedelem következő korszakát! Regisztráljon és biztosítsa helyét most, éljen az első 100 jegyvásárlónak kínált kedvezménnyel!

Címlapkép forrása: Portfolio

