Új szabályozás, új növekedési pályák − A biztosítási piac tavaszi csúcsrendezvényén mindenre fény derül
Új szabályozás, új növekedési pályák − A biztosítási piac tavaszi csúcsrendezvényén mindenre fény derül

Portfolio
2026 az értékesítők és közvetítők számára is meghatározó év, hiszen a digitalizáció, a szabályozói elvárások és a változó ügyféligények új működési modellt követelnek meg. A Portfolio Biztosítás 2026 konferencia gyakorlati útmutatót ad az Etikus 2.0 keretrendszer utolsó bevezetési szakaszához, a kormányzati és MNB stratégiai irányok életbiztosítási piacra gyakorolt hatásaihoz, valamint a digitális, adatvezérelt működéshez – mindezt kiemelkedő szakmai networkinggel egybekötve. Regisztráljon most, éljen az első száz jegyvásárlónak kínált kedvezményes jegyekkel!

A magyar biztosítási piac 2026-ban új korszak küszöbén áll. A szabályozási környezet átalakulása, az Etikus 2.0 keretrendszer utolsó bevezetési szakasza és a technológiai, AI-alapú megoldások robbanásszerű terjedése egyszerre jelentenek kockázatot és eddig nem látott üzleti lehetőséget.

A Portfolio Biztosítás 2026 konferencia ezeket az aktuális trendeket, kihívásokat tűzi napirendre, hogy naprakész keretet és konkrét eszközöket adjon a piaci szereplőknek a következő év stratégiai döntéseihez.

Biztosítás 2026
Együtt a szakma, regisztráljon most a kedvezményes jegyárakért!
Információ és jelentkezés

Különösen nagy figyelem irányul az életbiztosítási piacra, ahol a kormány és az MNB stratégiai irányai – az egyedi TKM bevezetésétől a unit-linked ajánlás magasabb hozampotenciál-elvárásán át a termékfelügyeleti szabályok teljes körű alkalmazásáig – alapjaiban formálják az üzletmenetet.

A konferencia előadásai és paneljei segítenek értelmezni a változásokat, és megmutatják, hogyan alakítható át a termékfejlesztés, az árazás és a portfóliómenedzsment úgy, hogy egyszerre feleljen meg a compliance-elvárásoknak és nyisson új növekedési pályákat.

Szigorúan gyakorlati fókusz

A nem-élet területen a márciusi lakásbiztosítási kampány tanulságai és a következő ciklus várakozásai szintén fókuszba kerülnek, kiegészülve a gépjárműbiztosítások jövőjét meghatározó tarifálási és mobilitási trendekkel. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül láthatják, hogyan érdemes reagálni a változó ügyféligényekre, a piaci versenyre és a kockázati profilok átalakulására.

Kinek ajánljuk?

  • biztosítók
  • biztosításközvetítők
  • alkuszok
  • jogi és tanácsadó cégek
  • IT-szolgáltatók
  • egyéb beszállítók

A rendezvény minden résztvevő számára valódi párbeszédet és kapcsolatépítési terepet kínál. A cél egyértelmű: közösen kijelölni az utat egy transzparensebb, ügyfélközpontúbb és technológiára épülő biztosítási piac felé.

Kiemelt témák:

  • Szabályozási és piaci fordulópont 2026-ban; Etikus 2.0 végső bevezetési szakasz
  • Az egyedi TKM, a unit-linked ajánlás hozamelvárása és a termékfelügyeleti szabályok hatása
  • Lakásbiztosítási kampány tapasztalatai és várakozásai
  • GFB és CASCO: tarifálás, mobilitási trendek, használatalapú modellek
  • AI-vezérelt megoldások: automatizált kárrendezés, személyre szabott díjszabás, kibervédelmi megfelelés
  • Értékesítés és közvetítés új működési modellje, csatorna-átalakítás, ügyfélközpontúság

Regisztráljon most, éljen az első száz jegyvásárlónak kínált kedvezményes jegyekkel!

