Új szabályozás, új növekedési pályák − A biztosítási piac tavaszi csúcsrendezvényén mindenre fény derül

A magyar biztosítási piac 2026-ban új korszak küszöbén áll. A szabályozási környezet átalakulása, az Etikus 2.0 keretrendszer utolsó bevezetési szakasza és a technológiai, AI-alapú megoldások robbanásszerű terjedése egyszerre jelentenek kockázatot és eddig nem látott üzleti lehetőséget.

A Portfolio Biztosítás 2026 konferencia ezeket az aktuális trendeket, kihívásokat tűzi napirendre, hogy naprakész keretet és konkrét eszközöket adjon a piaci szereplőknek a következő év stratégiai döntéseihez.

Biztosítás 2026 Együtt a szakma, regisztráljon most a kedvezményes jegyárakért!

Különösen nagy figyelem irányul az életbiztosítási piacra, ahol a kormány és az MNB stratégiai irányai – az egyedi TKM bevezetésétől a unit-linked ajánlás magasabb hozampotenciál-elvárásán át a termékfelügyeleti szabályok teljes körű alkalmazásáig – alapjaiban formálják az üzletmenetet.

A konferencia előadásai és paneljei segítenek értelmezni a változásokat, és megmutatják, hogyan alakítható át a termékfejlesztés, az árazás és a portfóliómenedzsment úgy, hogy egyszerre feleljen meg a compliance-elvárásoknak és nyisson új növekedési pályákat.

Szigorúan gyakorlati fókusz

A nem-élet területen a márciusi lakásbiztosítási kampány tanulságai és a következő ciklus várakozásai szintén fókuszba kerülnek, kiegészülve a gépjárműbiztosítások jövőjét meghatározó tarifálási és mobilitási trendekkel. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül láthatják, hogyan érdemes reagálni a változó ügyféligényekre, a piaci versenyre és a kockázati profilok átalakulására.

Kinek ajánljuk?

biztosítók

biztosításközvetítők

alkuszok

jogi és tanácsadó cégek

IT-szolgáltatók

egyéb beszállítók

A rendezvény minden résztvevő számára valódi párbeszédet és kapcsolatépítési terepet kínál. A cél egyértelmű: közösen kijelölni az utat egy transzparensebb, ügyfélközpontúbb és technológiára épülő biztosítási piac felé.

Kiemelt témák:

Szabályozási és piaci fordulópont 2026-ban; Etikus 2.0 végső bevezetési szakasz

Az egyedi TKM, a unit-linked ajánlás hozamelvárása és a termékfelügyeleti szabályok hatása

Lakásbiztosítási kampány tapasztalatai és várakozásai

GFB és CASCO: tarifálás, mobilitási trendek, használatalapú modellek

AI-vezérelt megoldások: automatizált kárrendezés, személyre szabott díjszabás, kibervédelmi megfelelés

Értékesítés és közvetítés új működési modellje, csatorna-átalakítás, ügyfélközpontúság

Regisztráljon most, éljen az első száz jegyvásárlónak kínált kedvezményes jegyekkel!

Címlapkép forrása: Portfolio