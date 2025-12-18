Új szabályozás, új növekedési pályák − A biztosítási piac tavaszi csúcsrendezvényén mindenre fény derül

A magyar biztosítási piac 2026-ban új korszak küszöbén áll. A szabályozási környezet átalakulása, az Etikus 2.0 keretrendszer utolsó bevezetési szakasza és a technológiai, AI-alapú megoldások robbanásszerű terjedése egyszerre jelentenek kockázatot és eddig nem látott üzleti lehetőséget.
A Portfolio Biztosítás 2026 konferencia ezeket az aktuális trendeket, kihívásokat tűzi napirendre, hogy naprakész keretet és konkrét eszközöket adjon a piaci szereplőknek a következő év stratégiai döntéseihez.
Különösen nagy figyelem irányul az életbiztosítási piacra, ahol a kormány és az MNB stratégiai irányai – az egyedi TKM bevezetésétől a unit-linked ajánlás magasabb hozampotenciál-elvárásán át a termékfelügyeleti szabályok teljes körű alkalmazásáig – alapjaiban formálják az üzletmenetet.
A konferencia előadásai és paneljei segítenek értelmezni a változásokat, és megmutatják, hogyan alakítható át a termékfejlesztés, az árazás és a portfóliómenedzsment úgy, hogy egyszerre feleljen meg a compliance-elvárásoknak és nyisson új növekedési pályákat.
Szigorúan gyakorlati fókusz
A nem-élet területen a márciusi lakásbiztosítási kampány tanulságai és a következő ciklus várakozásai szintén fókuszba kerülnek, kiegészülve a gépjárműbiztosítások jövőjét meghatározó tarifálási és mobilitási trendekkel. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül láthatják, hogyan érdemes reagálni a változó ügyféligényekre, a piaci versenyre és a kockázati profilok átalakulására.
Kinek ajánljuk?
- biztosítók
- biztosításközvetítők
- alkuszok
- jogi és tanácsadó cégek
- IT-szolgáltatók
- egyéb beszállítók
A rendezvény minden résztvevő számára valódi párbeszédet és kapcsolatépítési terepet kínál. A cél egyértelmű: közösen kijelölni az utat egy transzparensebb, ügyfélközpontúbb és technológiára épülő biztosítási piac felé.
Kiemelt témák:
- Szabályozási és piaci fordulópont 2026-ban; Etikus 2.0 végső bevezetési szakasz
- Az egyedi TKM, a unit-linked ajánlás hozamelvárása és a termékfelügyeleti szabályok hatása
- Lakásbiztosítási kampány tapasztalatai és várakozásai
- GFB és CASCO: tarifálás, mobilitási trendek, használatalapú modellek
- AI-vezérelt megoldások: automatizált kárrendezés, személyre szabott díjszabás, kibervédelmi megfelelés
- Értékesítés és közvetítés új működési modellje, csatorna-átalakítás, ügyfélközpontúság
Regisztráljon most, éljen az első száz jegyvásárlónak kínált kedvezményes jegyekkel!
Címlapkép forrása: Portfolio
