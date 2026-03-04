Mikor érdemes vállalati kezességet igénybe venni?

Mi a vállalati kezességvállalás és hogyan működik?
A vállalati kezességvállalás olyan pénzügyi eszköz, amely biztosítékként szolgál a finanszírozási ügyletek mögött. A garanciaintézmények részben átvállalják a bankok hitelezési kockázatát, ezáltal csökkentik a finanszírozók kockázati kitettségét. A Start Garancia által vállalt kezesség mértéke legfeljebb a finanszírozási ügylet 80 százalékáig terjedhet.
Az intézményi kezességet jellemzően hitelek, kötvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások biztosítékául nyújtják. A kezességvállalás különösen akkor hasznos, ha a finanszírozó bank a hitelezési döntés során további fedezetet kér az ügyféltől. A garanciaintézmények jelenléte élénkíti a hitelezési kedvet és dinamizálja a finanszírozási piacot.
Miért nő a kereslet a garanciaintézmények iránt?
A bankok szigorodó hitelezési feltételei és a csökkenő kockázati tolerancia közvetlenül növeli a keresletet a külső kezességvállalók iránt. Az Európai Központi Bank legutóbbi felmérése szerint a pénzintézetek egyre szigorúbb fedezeti elvárásokat alkalmaznak a vállalati hiteleknél.
A Fitch Ratings adatai alapján 2025-ben Európában a vállalati nemteljesítési ráta 2,5 százalék körül alakult. Minél magasabb a várható nemteljesítés, annál inkább nő a kereslet a garanciák iránt, hiszen a hitelezők biztonságosabbá szeretnék tenni a kihelyezéseiket. A Start Garancia 0,4 százalékos beváltási aránya jelentősen alulmúlja az európai átlagot, ami prudens kockázatkezelésre utal.
A Start Garancia portfóliója 17 százalékkal bővült 2025-ben
A Start Garancia a kormányzati beruházásösztönzés és az energiahatékonysági átállás egyik meghatározó szereplőjévé vált az elmúlt időszakban. A társaság 2021-es átalakulása óta folyamatos és dinamikus növekedést mutat a portfóliója. A 17 százalékos éves bővülés különösen jelentős eredmény a szerényebb dinamikájú vállalati finanszírozási piacon.
A növekedést többek között a Demján Sándor Program alprogramjai is hatékonyan támogatták. A kezesség iránti kereslet nemcsak a kkv-szektorban, de a nagyvállalatok körében is erősödik. A kiszolgált vállalatok profilja széles skálát fed le, iparág és cégméret tekintetében egyaránt.
Milyen feltételeknek kell megfelelni a kezességvállaláshoz?
A kezességvállalás feltétele, hogy az adott vállalkozás vagy projekt profitábilis legyen, és az ügylet megvalósulása hozzájáruljon a GDP növekedéséhez. A Start Garancia alapelvárásként támasztja a transzparens, kiszámítható és nyereséges működést.
A társasághoz jellemzően egy és néhány tízmilliárd forint közötti finanszírozási igények érkeznek. Nem feltétel a teljes mértékben magyar tulajdonosi háttér, ugyanakkor elvárás, hogy a vállalkozás közvetlenül vagy közvetve hozzájáruljon a hazai gazdasági növekedéshez. A garanciaintézmény saját módszertana szerint minősíti a vállalkozásokat és a projekteket, egyedileg megvizsgálva az ügyletek megtérülését és a kockázatokat.
Mennyibe kerül a vállalati kezesség?
A Start Garancia kezességvállalása piaci árazású, így az igénybevétel nem minősül állami támogatásnak. A kezességi díj pontos mértékét az igénylés elbírálása során határozzák meg az ügyfél minősítése és az ügylet fedezettsége alapján.
A Start Garancia által vállalt kezességek mögött állami viszontgarancia áll. A társaság az államnak a viszontgarancia mértékétől függő arányban fizet díjat. A kezesség révén a finanszírozóval folytatott tárgyalásokon kedvezőbb kamat- és egyéb kondíciók érhetők el a tervezett beruházásokhoz.
A kezességvállalás multiplikátorhatása a beruházásokra
Az intézményi kezesség multiplikátorhatással bír, vagyis egységnyi kezességvállalás a vállalt összegnél nagyobb volumenű finanszírozást generál. Ez abból adódik, hogy a kezességvállalás mértéke maximum 80 százalékos. A Start Garancia 2025 decemberéig összesen 730 milliárd forint értékű hitel- és kötvénypiaci forrásbevonást segített elő.
A társaság közvetlenül mintegy 1200 milliárd forintos értéket elérő beruházás megvalósulásához járult hozzá. Célkitűzésük, hogy minél több olyan vállalkozás számára tegyék elérhetővé a finanszírozást, amely kezesség nélkül nem vagy kedvezőtlenebb feltételekkel jutna forráshoz.
Miben különböznek a hazai garanciaintézmények?
A Start Garancia az egyedi, nagy volumenű, 1 milliárd forint feletti finanszírozási ügyletekre fókuszál, míg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az AVHGA elsősorban a kis- és középvállalkozások finanszírozását támogatja. A Garantiqa például a Széchenyi Kártya Program hiteleit is segíti készfizető kezességvállalással.
A Start Garancia főként hosszú távú beruházások és befektetések, illetve az ezekhez kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozás támogatására összpontosít. A hitelügyletek mellett kötvénykibocsátások mögé is vállalnak kezességet. Kötvények esetén 100 százalékos, hitelek esetén 85 százalékos állami viszontgarancia áll a kezesség mögött.
A kötvénypiaci kezességvállalás sajátosságai
A kötvénykibocsátások jellegükből és munkaigényükből adódóan inkább a nagyobb összegű ügyletek körébe tartoznak. Ezzel az úttal elsősorban a nagyvállalatok szoktak élni. A hitelügyletek ezzel szemben jellemzően közepes volumenűek.
A Start Garancia kötvényügyletek esetében mind a kibocsátóval, mind a kötvények befektetőivel köthet kezességi szerződést. Hitelügyleteknél ezzel szemben kizárólag a finanszírozó banknak nyújtanak kezességet. A kötvénypiac élénkítése kiemelt célkitűzés a társaság számára.
A Start Garancia 2026-os céljai és kilátásai
Az MNB előrejelzése alapján 2026-ban a vállalati hitelállomány több mint 6 százalékkal bővülhet Magyarországon. A Start Garancia ambiciózus, ugyanakkor reális célkitűzése, hogy az év végéig akár 200 milliárd forinttal növekedhet a portfóliója. A társaság 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját.
A garanciaintézmény továbbra is a gazdaságfejlesztést, a hitelezési és a kötvénypiac élénkítését célozza meg. Limbach Attila vezérigazgató szerint a mindennapi munkában már most tapasztalhatók a növekvő finanszírozási igény kezdeti jelei. A Start Garancia célja, hogy minél több hazai vállalkozás forráshoz jutását támogassa a megszokott színvonalon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
