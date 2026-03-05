Beszerzési hatalom vagy zöld vállalás? Egyre fontosabb kérdés a Scope 3 kibocsátás

A panelbeszélgetés moderátora, Tomaj Zsófia, a Vantage Point ügyvezetője azzal vezette fel a témát, hogy a vállalatok Scope 3-as lábnyoma – vagyis a cégek teljes értékláncában (beszállítóikra is kiterjedően) keletkező, közvetett üvegházhatású gázkibocsátás – a fenntarthatósági célkitűzések teljesítése miatt egyre fontosabb kérdéssé válik a nagyvállalatok, illetve beszállítóik számára.

Báthory Balázs, a ZIAM tanácsadó cég tulajdonos-ügyvezetője, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) elnökségi tagja beszámolt arról, hogy a mintegy 150 vállalatot lefedő BCSDH legfrissebb, tavalyi felmérése szerint

a megkérdezett tagvállalataik 43%-a már felmérte a Scope 1 (a cégek saját, közvetlen emissziója), Scope 2 (vásárolt energia miatti közvetett kibocsátás) és Scope 3 értékeit.

"Bár ez még nagyvállalati szinten sem feltétlen reprezentatív felmérés, de jól mutatja, hogy van egy olyan vállalati kör Magyarországon, amely már foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ez a 150 vállalat a magyar GDP 40%-át fedi le, beszállítóinak jó része magyarországi cég". Egyben kihangsúlyozta:

Meggyőződésem, hogy a Scope 3-nak nagyon kicsi direkt köze van a környezetvédelemhez, ugyanis, ha valaki jól csinálja, akkor ez semmi más, mint egy beszerzési hatalom.

Báthory Balázs (Fotó: Mónus Márton/Portfolio)

Ilinszky Gábor, a Bureau Veritas tanúsító és hitelesítő (így Scope 3 számokat is validáló) szervezet minőségirányítási vezetője is arról számolt be, hogy ma már "elég komoly" létszámú vállalati kör foglalkozik ezzel a kérdéssel. Többségük nagyobb kkv, de kisebb vállalkozások is számolják a Scop 3 mutatóikat.

Ez részben azért is van, mert egyre több nagyvállalat tűz ki olyan vállalásokat, amelyeket csak akkor tud teljesíteni, ha a beszállítói körét is bevonja e kérdésbe

- tette hozzá.

Ilinszky Gábor (Fotó: Mónus Márton/Portfolio)

Baksa Bettina, a takarmánygyártó UBM Csoport fenntarthatósági vezetője kiemelte: cége azért vágott bele a saját Scope 3-as számainak vizsgálatába, mert termékszintű karbonlábnyomot szeretnének számítani, aminek három oka van. Egyrészt a környezeti hatást szeretnék látni, másrészt költséget szeretnének csökkenteni. "Ha látjuk ezeket a folyamatokat, akkor akár egy kis logisztikai átalakítással már lejjebb tudjuk vinni a költségeket", tette hozzá. A harmadik okként pedig a bevételi oldalt, a megfelelő üzleti modell felépítését nevezte meg.

Baksa Bettina (Fotó: Mónus Márton/Portfolio)

Szaniszló Bálint, az Erste Bank Hungary fenntarthatósági irodájának vezetője elmondta: a magyarországi Ersténél az anyabank nyomására öt éve kezdték meg a Scope 3 érték számítását. "Nálunk az ügyfelek azok, akiknek a Scope 3 értéke a saját Scope 3 kibocsátásunkban megjelenik. Mondhatnánk azt, hogy nem hitelezünk nagyon rossz energetikai mutatójú ingatlan megvásárlását. De ez nem megoldás, inkább azt mondjuk, tegyünk mellé egy felújítási hitelt, amiből meg lehet valósítani a szükséges energetikai beruházást, és akár így az eredeti hitelt már egy kedvezőbb kamattal lehet megkapni."

Szaniszló Bálint (Fotó: Mónus Márton/Portfolio)

